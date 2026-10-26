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Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Погода в Крыму в понедельник
Без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T00:01
2026-10-26T00:01
2026-10-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, в первой половине дня туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +10 до +13 ночью, а днем поднимутся до +18...+20 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь
ялта
алушта
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Погода в Крыму в понедельник
В Крыму 26 октября до +21 градуса и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, в горах +4…+7, днем +16…+21, в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, в первой половине дня туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +10 до +13 ночью, а днем поднимутся до +18...+20 градусов.
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