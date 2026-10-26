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Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Погода в Крыму в понедельник
Без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, в первой половине дня туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +10 до +13 ночью, а днем поднимутся до +18...+20 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261024/kogda-v-krym-pridut-zamorozki-1160479763.html
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севастополь
ялта
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Погода в Крыму в понедельник

В Крыму 26 октября до +21 градуса и без осадков

00:01 26.10.2026
 
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, в горах +4…+7, днем +16…+21, в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, в первой половине дня туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +10 до +13 ночью, а днем поднимутся до +18...+20 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Заморозки в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
24 октября, 18:05
Когда в Крым придут заморозки
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 26 октября
23:55Вучич заявил о поражении своей коалиции на парламентских выборах в Сербии
23:20Ночью в Севастополе будет громко
22:39Это красная линия: Украина не согласится на нейтралитет и ограничение армии – Зеленский
21:52Отключения света в Крыму и ракетные атаки ВСУ на регионы России: главное за день
21:31Выросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область
21:22ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист
20:55Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от воды
20:4138 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России
20:32Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света
20:11В Симферополе восстанавливают историческое здание синагоги
19:55Перелом в погоде на юге России: прогноз на неделю для Крыма
19:27Схемы мошенников перед Хэллоуином
19:01День автомобилиста в России – история праздника в инфографике
18:30ВС России разбили еще один сухогруз под Одессой
18:22Каких врачей и где особенно не хватает Крыму
18:10"Даже кляча на скаку красива и живописна": 166 лет Николаю Самокишу
17:55Мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ
17:31Неделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте
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