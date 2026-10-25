https://crimea.ria.ru/20261025/skhemy-moshennikov-pered-khellouinom-1160503184.html

Схемы мошенников перед Хэллоуином

Схемы мошенников перед Хэллоуином - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Схемы мошенников перед Хэллоуином

В преддверии Хэллоуина аферисты создают поддельные сайты по продаже билетов на мероприятия, костюмов и грима, рассказала РИА Новости юрист, член Союза... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T19:27

2026-10-25T19:27

2026-10-25T19:27

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мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В преддверии Хэллоуина аферисты создают поддельные сайты по продаже билетов на мероприятия, костюмов и грима, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России (АЮР) и Московского государственного юридического университета имени Кутафина Лилия Василенко.Похожим образом мошенники действуют и в объявлениях о прокате костюмов. Вначале они просят перевести залог на карту, после чего продавец перестает выходить на связь, добавила спикер.Кроме того, аферисты часто продают билеты на мероприятия, которых не существует. Для обмана используется название реального события или известного заведения, создается его поддельная страница в интернете и продаются "последние билеты со скидкой" через мессенджеры. В результате человек остается без денег, а пройти на мероприятие по такому билету невозможно, добавила юрист.Особого внимания заслуживают схемы, жертвами которых становятся дети. Василенко уточнила, что в переписке внутри онлайн-игр ребенку обещают редкий праздничный подарок в игре или участие в розыгрыше, но для этого просят взять телефон родителей и продиктовать код из смс либо установить специальное приложение. Родителям приходят сообщения о "праздничных подарках" от имени известных интернет-магазинов с просьбой оплатить доставку по ссылке, которая ведет на поддельную страницу.Ранее стало известно, по каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан. Зачастую аферисты звонили гражданам по телефону и использовали фейковые сайты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВТБ определил главные угрозы от мошенников осеньюВажен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельностьСвадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, хэллоуин, мошенничество