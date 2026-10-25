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Ночью в Севастополе будет громко - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Ночью в Севастополе будет громко
Ночью в Севастополе будет громко - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Ночью в Севастополе будет громко
В Севастополе по всему побережью ночью будут идти учения флота с применением различного оружия. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе по всему побережью ночью будут идти учения флота с применением различного оружия. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
Ночью в Севастополе будет громко

Неоднократные взрывы в Севастополе ночью будут слышны по всему побережью

23:20 25.10.2026 (обновлено: 23:32 25.10.2026)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе по всему побережью ночью будут идти учения флота с применением различного оружия. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 01:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, бухты Абрамова, парка Победы, мыса Херсонес флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – сообщил губернатор в своем канале в мессенджере МАКС.
Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил глава региона.
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Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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