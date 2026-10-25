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Ночью в Севастополе будет громко
Ночью в Севастополе будет громко - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Ночью в Севастополе будет громко
В Севастополе по всему побережью ночью будут идти учения флота с применением различного оружия. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T23:20
2026-10-25T23:20
2026-10-25T23:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе по всему побережью ночью будут идти учения флота с применением различного оружия. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
Ночью в Севастополе будет громко
Неоднократные взрывы в Севастополе ночью будут слышны по всему побережью
23:20 25.10.2026 (обновлено: 23:32 25.10.2026)