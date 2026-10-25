https://crimea.ria.ru/20261025/nochyu-v-sevastopole-budet-gromko-1160516264.html

Ночью в Севастополе будет громко

Ночью в Севастополе будет громко - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Ночью в Севастополе будет громко

В Севастополе по всему побережью ночью будут идти учения флота с применением различного оружия. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T23:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе по всему побережью ночью будут идти учения флота с применением различного оружия. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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