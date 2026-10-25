https://crimea.ria.ru/20261025/den-avtomobilista-v-rossii--istoriya-prazdnika-v-infografike-1160487895.html

День автомобилиста в России – история праздника в инфографике

День автомобилиста в России – история праздника в инфографике - РИА Новости Крым, 25.10.2026

День автомобилиста в России – история праздника в инфографике

В этом году праздник профессиональных водителей и автолюбителей в России отмечают в воскресенье, 25 октября. История праздничной даты – в инфографике РИА... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T19:01

2026-10-25T19:01

2026-10-25T19:01

инфографика

автомобиль

транспорт

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В этом году праздник профессиональных водителей и автолюбителей в России отмечают в воскресенье, 25 октября. История праздничной даты – в инфографике РИА Новости Крым.У этого профессионального праздника нет фиксированной даты – она привязана к последнему воскресенью октября, что было установлено еще указом президиума верховного совета СССР от 1 октября 1980 года.В 1996-м к автомобилистам присоединились дорожники и праздник стал называться День работников автотранспорта и дорожного хозяйства. В 2000-м указом президента России даты разделили – профессиональный праздник работников дорожного хозяйства (День дорожника) стал отмечаться в третье воскресенье октября, а День работников автомобильного транспорта отмечался по‑прежнему в последнее воскресенье октября.С 2012-го свой профессиональный праздник в последнее воскресенье октября отмечают не только автомобилисты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобиль, инфографика, транспорт, праздники и памятные даты