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День автомобилиста в России – история праздника в инфографике - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261025/den-avtomobilista-v-rossii--istoriya-prazdnika-v-infografike-1160487895.html
День автомобилиста в России – история праздника в инфографике
День автомобилиста в России – история праздника в инфографике - РИА Новости Крым, 25.10.2026
День автомобилиста в России – история праздника в инфографике
В этом году праздник профессиональных водителей и автолюбителей в России отмечают в воскресенье, 25 октября. История праздничной даты – в инфографике РИА... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T19:01
2026-10-25T19:01
инфографика
автомобиль
транспорт
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В этом году праздник профессиональных водителей и автолюбителей в России отмечают в воскресенье, 25 октября. История праздничной даты – в инфографике РИА Новости Крым.У этого профессионального праздника нет фиксированной даты – она привязана к последнему воскресенью октября, что было установлено еще указом президиума верховного совета СССР от 1 октября 1980 года.В 1996-м к автомобилистам присоединились дорожники и праздник стал называться День работников автотранспорта и дорожного хозяйства. В 2000-м указом президента России даты разделили – профессиональный праздник работников дорожного хозяйства (День дорожника) стал отмечаться в третье воскресенье октября, а День работников автомобильного транспорта отмечался по‑прежнему в последнее воскресенье октября.С 2012-го свой профессиональный праздник в последнее воскресенье октября отмечают не только автомобилисты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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автомобиль, инфографика, транспорт, праздники и памятные даты
День автомобилиста в России – история праздника в инфографике

День автомобилиста в России – история праздника в инфографике РИА Новости Крым

19:01 25.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В этом году праздник профессиональных водителей и автолюбителей в России отмечают в воскресенье, 25 октября. История праздничной даты – в инфографике РИА Новости Крым.
У этого профессионального праздника нет фиксированной даты – она привязана к последнему воскресенью октября, что было установлено еще указом президиума верховного совета СССР от 1 октября 1980 года.
В 1996-м к автомобилистам присоединились дорожники и праздник стал называться День работников автотранспорта и дорожного хозяйства. В 2000-м указом президента России даты разделили – профессиональный праздник работников дорожного хозяйства (День дорожника) стал отмечаться в третье воскресенье октября, а День работников автомобильного транспорта отмечался по‑прежнему в последнее воскресенье октября.
С 2012-го свой профессиональный праздник в последнее воскресенье октября отмечают не только автомобилисты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта.
День автомобилистаДень автомобилиста
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаАвтомобильТранспортПраздники и памятные даты
 
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