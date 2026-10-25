https://crimea.ria.ru/20261025/38-bespilotnikov-vsu-perekhvatili-i-unichtozhili-nad-regionami-rossii-1160514261.html
38 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России
38 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России - РИА Новости Крым, 25.10.2026
38 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России
В течение дня в воскресенье, 25 октября над регионами России и акваторией Черного моря перехватили и уничтожили 38 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T20:41
2026-10-25T20:41
2026-10-25T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В течение дня в воскресенье, 25 октября над регионами России и акваторией Черного моря перехватили и уничтожили 38 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что беспилотники перехвачены и уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Пермской, Смоленской, Тверской областей и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, черное море, новости крыма, новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
38 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России
38 украинских беспилотников перехватили и уничтожили над регионами России
20:41 25.10.2026 (обновлено: 20:47 25.10.2026)