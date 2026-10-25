https://crimea.ria.ru/20261025/38-bespilotnikov-vsu-perekhvatili-i-unichtozhili-nad-regionami-rossii-1160514261.html

38 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России

38 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России - РИА Новости Крым, 25.10.2026

38 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России

В течение дня в воскресенье, 25 октября над регионами России и акваторией Черного моря перехватили и уничтожили 38 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.10.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В течение дня в воскресенье, 25 октября над регионами России и акваторией Черного моря перехватили и уничтожили 38 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что беспилотники перехвачены и уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Пермской, Смоленской, Тверской областей и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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