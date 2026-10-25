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Вучич заявил о поражении своей коалиции на парламентских выборах в Сербии - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Вучич заявил о поражении своей коалиции на парламентских выборах в Сербии
Вучич заявил о поражении своей коалиции на парламентских выборах в Сербии - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Вучич заявил о поражении своей коалиции на парламентских выборах в Сербии
Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что его коалиция проиграла выборы в парламент. РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T23:55
2026-10-25T23:55
новости
александр вучич
сербия
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что его коалиция проиграла выборы в парламент.В Сербии в воскресенье прошли досрочные выборы депутатов скупщины. В них приняли участие 19 политсил, претендующих на 250 мест в парламенте. Основное противостояние развернулось между коалицией "Объединенная Сербия" во главе с Вучичем и гражданской группой "Студенческий список – студенты побеждают".Шанс на преодоление трехпроцентного порога есть и у коалиции вице-премьера и главы МВД "Ивица Дачич – фактор стабильности".После закрытия избирательных участков РИК сообщила о рекордной явке. Всего зарегистрировали около 6,5 миллиона избирателей. Порядка 115 тысяч сербов из Косово и Метохии проголосуют в прилегающих к краю районах центральной части страны – городах Вране, Рашке, Куршумлии и Тутине.О готовности провести внеочередные парламентские выборы Вучич заявил в конце 2025 года. Это произошло на фоне неугасающих студенческих протестов, начавшихся в ноябре 2024-го: тогда 16 человек погибли при обрушении навеса недавно реконструированного железнодорожного вокзала в Нови-Саде.Седьмого сентября он утвердил решение о роспуске скупщины. В этот же день правящая СПП официально выдвинула его кандидатом на пост премьера. Сам экс-президент не раз говорил о планах уйти в отставку и принять участие в парламентских выборах "как обычный гражданин". В конце прошлого месяца он покинул свой пост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, александр вучич, сербия, выборы
Вучич заявил о поражении своей коалиции на парламентских выборах в Сербии

Коалиция Вучича проиграла выборы в парламент Сербии

23:55 25.10.2026
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что его коалиция проиграла выборы в парламент.
В Сербии в воскресенье прошли досрочные выборы депутатов скупщины. В них приняли участие 19 политсил, претендующих на 250 мест в парламенте. Основное противостояние развернулось между коалицией "Объединенная Сербия" во главе с Вучичем и гражданской группой "Студенческий список – студенты побеждают".
Шанс на преодоление трехпроцентного порога есть и у коалиции вице-премьера и главы МВД "Ивица Дачич – фактор стабильности".
После закрытия избирательных участков РИК сообщила о рекордной явке. Всего зарегистрировали около 6,5 миллиона избирателей. Порядка 115 тысяч сербов из Косово и Метохии проголосуют в прилегающих к краю районах центральной части страны – городах Вране, Рашке, Куршумлии и Тутине.
О готовности провести внеочередные парламентские выборы Вучич заявил в конце 2025 года. Это произошло на фоне неугасающих студенческих протестов, начавшихся в ноябре 2024-го: тогда 16 человек погибли при обрушении навеса недавно реконструированного железнодорожного вокзала в Нови-Саде.
Седьмого сентября он утвердил решение о роспуске скупщины. В этот же день правящая СПП официально выдвинула его кандидатом на пост премьера. Сам экс-президент не раз говорил о планах уйти в отставку и принять участие в парламентских выборах "как обычный гражданин". В конце прошлого месяца он покинул свой пост.
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НовостиАлександр ВучичСербияВыборы
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 26 октября
23:55Вучич заявил о поражении своей коалиции на парламентских выборах в Сербии
23:20Ночью в Севастополе будет громко
22:39Это красная линия: Украина не согласится на нейтралитет и ограничение армии – Зеленский
21:52Отключения света в Крыму и ракетные атаки ВСУ на регионы России: главное за день
21:31Выросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область
21:22ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист
20:55Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от воды
20:4138 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России
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20:11В Симферополе восстанавливают историческое здание синагоги
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