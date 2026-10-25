https://crimea.ria.ru/20261025/vuchich-zayavil-o-porazhenii-svoey-koalitsii-na-parlamentskikh-vyborakh-v-serbii-1160516495.html

Вучич заявил о поражении своей коалиции на парламентских выборах в Сербии

Вучич заявил о поражении своей коалиции на парламентских выборах в Сербии - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Вучич заявил о поражении своей коалиции на парламентских выборах в Сербии

Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что его коалиция проиграла выборы в парламент. РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T23:55

2026-10-25T23:55

2026-10-25T23:55

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александр вучич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что его коалиция проиграла выборы в парламент.В Сербии в воскресенье прошли досрочные выборы депутатов скупщины. В них приняли участие 19 политсил, претендующих на 250 мест в парламенте. Основное противостояние развернулось между коалицией "Объединенная Сербия" во главе с Вучичем и гражданской группой "Студенческий список – студенты побеждают".Шанс на преодоление трехпроцентного порога есть и у коалиции вице-премьера и главы МВД "Ивица Дачич – фактор стабильности".После закрытия избирательных участков РИК сообщила о рекордной явке. Всего зарегистрировали около 6,5 миллиона избирателей. Порядка 115 тысяч сербов из Косово и Метохии проголосуют в прилегающих к краю районах центральной части страны – городах Вране, Рашке, Куршумлии и Тутине.О готовности провести внеочередные парламентские выборы Вучич заявил в конце 2025 года. Это произошло на фоне неугасающих студенческих протестов, начавшихся в ноябре 2024-го: тогда 16 человек погибли при обрушении навеса недавно реконструированного железнодорожного вокзала в Нови-Саде.Седьмого сентября он утвердил решение о роспуске скупщины. В этот же день правящая СПП официально выдвинула его кандидатом на пост премьера. Сам экс-президент не раз говорил о планах уйти в отставку и принять участие в парламентских выборах "как обычный гражданин". В конце прошлого месяца он покинул свой пост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, александр вучич, сербия, выборы