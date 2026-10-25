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Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от воды

Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от воды - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от воды

В ходе ликвидации последствий мощных ливней и паводка на Южном берегу Крыма к вечеру воскресенья спасателям удалось освободить от воды в Большой Ялте 29... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T20:55

2026-10-25T20:55

2026-10-25T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В ходе ликвидации последствий мощных ливней и паводка на Южном берегу Крыма к вечеру воскресенья спасателям удалось освободить от воды в Большой Ялте 29 объектов, еще восемь остаются подтопленными. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике. По информации ведомства, обстановка в Большой Ялте стабилизируется.В частности, в поселке Кореиз на улицах Родниковая, Токмакова и Севастопольская водоотводные работы уже подошли к завершению, и сейчас спасатели работают в частных домах и придомовых территориях водооткачивающей техникой и тепловыми пушками.В Алупке и районе Мисхор пгт Кореиз работы все еще ведутся на нескольких участках, отмечают спасатели.Кроме того, в Ялте на территории троллейбусного парка удалось отвести потоки воды в русло реки и эвакуировать общественный транспорт с рабочей площадки. Следующим этапом будет уборка территории, которую вскоре проведут сотрудники учреждения и администрации, добавили в МЧС.К вечеру воскресенья возведены уже 50 временных дамб общей протяженностью 3,7 километра с использованием использовано 8 191 мешка с песком. Спасатели вывезли 1 938 кубометров грунта и расчистили 520 метров русел рек Гува Кара-Баир и Дерекойка (Быстрая).Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 265 человек и 54 единицы техники, уточнили в ведомстве.Накануне, 25 октября, в ведомстве сообщали о возведении 37 временных дамб протяженностью свыше 3,3 км с использованием почти восьми тысяч мешков с песком.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены, силами спасателей и волонтеров возводятся дамбы.В Кореизе из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке была признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.К 22 октября самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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