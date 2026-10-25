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Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от воды - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от воды
Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от воды - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от воды
В ходе ликвидации последствий мощных ливней и паводка на Южном берегу Крыма к вечеру воскресенья спасателям удалось освободить от воды в Большой Ялте 29... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T20:55
2026-10-25T20:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В ходе ликвидации последствий мощных ливней и паводка на Южном берегу Крыма к вечеру воскресенья спасателям удалось освободить от воды в Большой Ялте 29 объектов, еще восемь остаются подтопленными. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике. По информации ведомства, обстановка в Большой Ялте стабилизируется.В частности, в поселке Кореиз на улицах Родниковая, Токмакова и Севастопольская водоотводные работы уже подошли к завершению, и сейчас спасатели работают в частных домах и придомовых территориях водооткачивающей техникой и тепловыми пушками.В Алупке и районе Мисхор пгт Кореиз работы все еще ведутся на нескольких участках, отмечают спасатели.Кроме того, в Ялте на территории троллейбусного парка удалось отвести потоки воды в русло реки и эвакуировать общественный транспорт с рабочей площадки. Следующим этапом будет уборка территории, которую вскоре проведут сотрудники учреждения и администрации, добавили в МЧС.К вечеру воскресенья возведены уже 50 временных дамб общей протяженностью 3,7 километра с использованием использовано 8 191 мешка с песком. Спасатели вывезли 1 938 кубометров грунта и расчистили 520 метров русел рек Гува Кара-Баир и Дерекойка (Быстрая).Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 265 человек и 54 единицы техники, уточнили в ведомстве.Накануне, 25 октября, в ведомстве сообщали о возведении 37 временных дамб протяженностью свыше 3,3 км с использованием почти восьми тысяч мешков с песком.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены, силами спасателей и волонтеров возводятся дамбы.В Кореизе из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке была признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.К 22 октября самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, ялта, большая ялта, юбк, гу мчс рф по республике крым
Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от воды

В Большой Ялте освободили от воды 29 объектов и еще 8 остаются подтопленными – МЧС

20:55 25.10.2026
 
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПаводок на ЮБК
Паводок на ЮБК
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В ходе ликвидации последствий мощных ливней и паводка на Южном берегу Крыма к вечеру воскресенья спасателям удалось освободить от воды в Большой Ялте 29 объектов, еще восемь остаются подтопленными. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике. По информации ведомства, обстановка в Большой Ялте стабилизируется.
В частности, в поселке Кореиз на улицах Родниковая, Токмакова и Севастопольская водоотводные работы уже подошли к завершению, и сейчас спасатели работают в частных домах и придомовых территориях водооткачивающей техникой и тепловыми пушками.
В Алупке и районе Мисхор пгт Кореиз работы все еще ведутся на нескольких участках, отмечают спасатели.
"Спасатели с помощью временных дамб перенаправляют воду в русло реки от частных и многоквартирных жилых домов. Работа продолжается и на Кореизском шоссе. С нарастающим итогом освобождены от воды 29 объектов, остаются подтопленными восемь", – уточнили в ведомстве.
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПаводок на ЮБК
Паводок на ЮБК
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Паводок на ЮБК
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© Канал Светланы Шевченко в МАКСПаводок на ЮБК
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Паводок на ЮБК
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПаводок на ЮБК
Паводок на ЮБК
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Паводок на ЮБК
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
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© Канал Светланы Шевченко в МАКС
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Паводок на ЮБК
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
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Паводок на ЮБК
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
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Паводок на ЮБК
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
Кроме того, в Ялте на территории троллейбусного парка удалось отвести потоки воды в русло реки и эвакуировать общественный транспорт с рабочей площадки. Следующим этапом будет уборка территории, которую вскоре проведут сотрудники учреждения и администрации, добавили в МЧС.
К вечеру воскресенья возведены уже 50 временных дамб общей протяженностью 3,7 километра с использованием использовано 8 191 мешка с песком. Спасатели вывезли 1 938 кубометров грунта и расчистили 520 метров русел рек Гува Кара-Баир и Дерекойка (Быстрая).
Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 265 человек и 54 единицы техники, уточнили в ведомстве.
"На особом контроле помощь пожилому населению, маломобильным гражданам и многодетным семьям. Круглосуточно ведется мониторинг оперативной обстановки", – подчеркнули в главке МЧС по республике.
Накануне, 25 октября, в ведомстве сообщали о возведении 37 временных дамб протяженностью свыше 3,3 км с использованием почти восьми тысяч мешков с песком.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены, силами спасателей и волонтеров возводятся дамбы.
В Кореизе из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке была признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
К 22 октября самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуировали.
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Паводок в Большой Ялте
17:31
Неделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте
 
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