https://crimea.ria.ru/20261025/otklyucheniya-sveta-v-krymu-i-raketnye-ataki-vsu-na-regiony-rossii-glavnoe-za-den-1160509399.html

Отключения света в Крыму и ракетные атаки ВСУ на регионы России: главное за день

Отключения света в Крыму и ракетные атаки ВСУ на регионы России: главное за день - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Отключения света в Крыму и ракетные атаки ВСУ на регионы России: главное за день

Атаки ВСУ на регионы России. Отключения света в Крыму и Севастополе. Сильное землетрясение в Китае. Заявления президента РФ Владимира Путина о запрете... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T21:52

2026-10-25T21:52

2026-10-25T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на регионы России. Отключения света в Крыму и Севастополе. Сильное землетрясение в Китае. Заявления президента РФ Владимира Путина о запрете российского и беспорядках в Европе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о переговорах по Украине.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары ВСУ по регионам РоссииТела четырех погибших обнаружены при разборе завалов на заводе в Орле, который ВСУ в пятницу атаковали ракетами, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в воскресенье. 23 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе и близлежащие здания и сооружения.В ночь на воскресенье, 25 октября, ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду. Из-за атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека и ранены 19.Сотрудник охраны одного из предприятий погиб из-за ракетного удара по промышленной зоне Ельца в Липецкой области, пострадали шесть человек.Также три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".При атаке ВСУ по локомотиву поезда в Брянской области погиб машинист и ранен помощник машинистаОграничения электроснабжения в Крыму и СевастополеВ воскресенье утром в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Губернатор региона Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя с целью снижения нагрузки на сеть.Врио главы горадминистрации Светлана Шевченко сообщила, что в связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте введут веерные отключения света. Ранее Светлана Шевченко сообщала, что в воскресенье днем в Ялте будут вводиться дополнительные ограничения подачи электричества.Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Сильное землетрясение в КитаеЗемлетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайском Цинхай-Тибетском регионе. Подземные толчки были зафиксированы в 14:25 по московскому времени в 217 километрах от Нагчу с населением около 30 тысяч человек и 421 километре от Лхасы с населением около 118 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Заявления ПутинаРешение Европы запретить все российское и отрезать себя от российского рынка было глупостью, заявил президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Путин рассказал, что некоторые компании "чуть не плакали", уходя из России под давлением западных правительств.В интервью глава российского государства отметил, что промышленное производство в России выросло на 10% по сравнению с 2021 годом. По его словам, системные ошибки руководителей европейских стран на разных направлениях политики привели к высокому уровню внешних заимствований.Также Путин рассказал, что ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев являются одними из причин беспорядков в Европе. Глава государства назвал кризисом происходящее с мигрантами в странах Европы.Ушаков оценил перспективы переговоров по УкраинеПомощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в вопросе оценок перспектив трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию главным сейчас является возобновление контактов. А первый после перерыва раунд переговоров будет носить "пристрелочный характер.По словам Юрия Ушакова, Москва готова возобновить трехсторонние переговоры после 4 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20261025/nedelya-posle-posle-rekordnykh-livney-kak-idut-spasatelnye-raboty-v-bolshoy-yalte-1160508737.html

https://crimea.ria.ru/20261025/na-ukraine-pozhalovalis-na-google-iz-za-russkogo-yazyka-1160508441.html

https://crimea.ria.ru/20261025/vs-rf-udarili-po-vantovomu-mostu-v-rayone-zaporozhya-1160499032.html

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