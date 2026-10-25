Отключения света в Крыму и ракетные атаки ВСУ на регионы России: главное за день
Ракетные удары ВСУ по регионам России и отключения света в Крыму и Севастополе – главное
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на регионы России. Отключения света в Крыму и Севастополе. Сильное землетрясение в Китае. Заявления президента РФ Владимира Путина о запрете российского и беспорядках в Европе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о переговорах по Украине.
О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Удары ВСУ по регионам России
Тела четырех погибших обнаружены при разборе завалов на заводе в Орле, который ВСУ в пятницу атаковали ракетами, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в воскресенье. 23 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе и близлежащие здания и сооружения.
Сотрудник охраны одного из предприятий погиб из-за ракетного удара по промышленной зоне Ельца в Липецкой области, пострадали шесть человек.
Также три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".
При атаке ВСУ по локомотиву поезда в Брянской области погиб машинист и ранен помощник машиниста
Ограничения электроснабжения в Крыму и Севастополе
В воскресенье утром в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Губернатор региона Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя с целью снижения нагрузки на сеть.
Врио главы горадминистрации Светлана Шевченко сообщила, что в связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте введут веерные отключения света. Ранее Светлана Шевченко сообщала, что в воскресенье днем в Ялте будут вводиться дополнительные ограничения подачи электричества.
Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.
Сильное землетрясение в Китае
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайском Цинхай-Тибетском регионе. Подземные толчки были зафиксированы в 14:25 по московскому времени в 217 километрах от Нагчу с населением около 30 тысяч человек и 421 километре от Лхасы с населением около 118 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Заявления Путина
Решение Европы запретить все российское и отрезать себя от российского рынка было глупостью, заявил президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Путин рассказал, что некоторые компании "чуть не плакали", уходя из России под давлением западных правительств.
В интервью глава российского государства отметил, что промышленное производство в России выросло на 10% по сравнению с 2021 годом. По его словам, системные ошибки руководителей европейских стран на разных направлениях политики привели к высокому уровню внешних заимствований.
Также Путин рассказал, что ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев являются одними из причин беспорядков в Европе. Глава государства назвал кризисом происходящее с мигрантами в странах Европы.
Ушаков оценил перспективы переговоров по Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в вопросе оценок перспектив трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию главным сейчас является возобновление контактов. А первый после перерыва раунд переговоров будет носить "пристрелочный характер.
По словам Юрия Ушакова, Москва готова возобновить трехсторонние переговоры после 4 ноября.