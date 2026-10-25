Рейтинг@Mail.ru
Отключения света в Крыму и ракетные атаки ВСУ на регионы России: главное за день - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261025/otklyucheniya-sveta-v-krymu-i-raketnye-ataki-vsu-na-regiony-rossii-glavnoe-za-den-1160509399.html
Отключения света в Крыму и ракетные атаки ВСУ на регионы России: главное за день
Отключения света в Крыму и ракетные атаки ВСУ на регионы России: главное за день - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Отключения света в Крыму и ракетные атаки ВСУ на регионы России: главное за день
Атаки ВСУ на регионы России. Отключения света в Крыму и Севастополе. Сильное землетрясение в Китае. Заявления президента РФ Владимира Путина о запрете... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T21:52
2026-10-25T21:52
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
новости
россия
в мире
главное за день
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/06/12/1138189651_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e078cc103fbf57f5a11afd7b648ca0fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на регионы России. Отключения света в Крыму и Севастополе. Сильное землетрясение в Китае. Заявления президента РФ Владимира Путина о запрете российского и беспорядках в Европе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о переговорах по Украине.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары ВСУ по регионам РоссииТела четырех погибших обнаружены при разборе завалов на заводе в Орле, который ВСУ в пятницу атаковали ракетами, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в воскресенье. 23 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе и близлежащие здания и сооружения.В ночь на воскресенье, 25 октября, ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду. Из-за атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека и ранены 19.Сотрудник охраны одного из предприятий погиб из-за ракетного удара по промышленной зоне Ельца в Липецкой области, пострадали шесть человек.Также три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".При атаке ВСУ по локомотиву поезда в Брянской области погиб машинист и ранен помощник машинистаОграничения электроснабжения в Крыму и СевастополеВ воскресенье утром в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Губернатор региона Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя с целью снижения нагрузки на сеть.Врио главы горадминистрации Светлана Шевченко сообщила, что в связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте введут веерные отключения света. Ранее Светлана Шевченко сообщала, что в воскресенье днем в Ялте будут вводиться дополнительные ограничения подачи электричества.Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Сильное землетрясение в КитаеЗемлетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайском Цинхай-Тибетском регионе. Подземные толчки были зафиксированы в 14:25 по московскому времени в 217 километрах от Нагчу с населением около 30 тысяч человек и 421 километре от Лхасы с населением около 118 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Заявления ПутинаРешение Европы запретить все российское и отрезать себя от российского рынка было глупостью, заявил президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Путин рассказал, что некоторые компании "чуть не плакали", уходя из России под давлением западных правительств.В интервью глава российского государства отметил, что промышленное производство в России выросло на 10% по сравнению с 2021 годом. По его словам, системные ошибки руководителей европейских стран на разных направлениях политики привели к высокому уровню внешних заимствований.Также Путин рассказал, что ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев являются одними из причин беспорядков в Европе. Глава государства назвал кризисом происходящее с мигрантами в странах Европы.Ушаков оценил перспективы переговоров по УкраинеПомощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в вопросе оценок перспектив трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию главным сейчас является возобновление контактов. А первый после перерыва раунд переговоров будет носить "пристрелочный характер.По словам Юрия Ушакова, Москва готова возобновить трехсторонние переговоры после 4 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261025/torgovaya-set-epitsentr-na-ukraine-polnostyu-unichtozhena--1160508131.html
https://crimea.ria.ru/20261025/nedelya-posle-posle-rekordnykh-livney-kak-idut-spasatelnye-raboty-v-bolshoy-yalte-1160508737.html
https://crimea.ria.ru/20261025/na-ukraine-pozhalovalis-na-google-iz-za-russkogo-yazyka-1160508441.html
https://crimea.ria.ru/20261025/vs-rf-udarili-po-vantovomu-mostu-v-rayone-zaporozhya-1160499032.html
https://crimea.ria.ru/20261025/vs-rossii-porazili-bezekipazhnye-katera-vsu-v-chernom-more--video-1160503520.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/06/12/1138189651_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a1119ccb03a464cc062f64b58541f486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день
Отключения света в Крыму и ракетные атаки ВСУ на регионы России: главное за день

Ракетные удары ВСУ по регионам России и отключения света в Крыму и Севастополе – главное

21:52 25.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на регионы России. Отключения света в Крыму и Севастополе. Сильное землетрясение в Китае. Заявления президента РФ Владимира Путина о запрете российского и беспорядках в Европе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о переговорах по Украине.
О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удары ВСУ по регионам России

Тела четырех погибших обнаружены при разборе завалов на заводе в Орле, который ВСУ в пятницу атаковали ракетами, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в воскресенье. 23 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе и близлежащие здания и сооружения.
В ночь на воскресенье, 25 октября, ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду. Из-за атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека и ранены 19.
Сотрудник охраны одного из предприятий погиб из-за ракетного удара по промышленной зоне Ельца в Липецкой области, пострадали шесть человек.
Также три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".
При атаке ВСУ по локомотиву поезда в Брянской области погиб машинист и ранен помощник машиниста
Украинские пожарные
16:43
Торговая сеть "Эпицентр" на Украине полностью уничтожена

Ограничения электроснабжения в Крыму и Севастополе

В воскресенье утром в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Губернатор региона Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя с целью снижения нагрузки на сеть.
Врио главы горадминистрации Светлана Шевченко сообщила, что в связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте введут веерные отключения света. Ранее Светлана Шевченко сообщала, что в воскресенье днем в Ялте будут вводиться дополнительные ограничения подачи электричества.
Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.
Паводок в Большой Ялте
17:31
Неделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте

Сильное землетрясение в Китае

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайском Цинхай-Тибетском регионе. Подземные толчки были зафиксированы в 14:25 по московскому времени в 217 километрах от Нагчу с населением около 30 тысяч человек и 421 километре от Лхасы с населением около 118 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
В офисе компании Google
17:10
На Украине пожаловались на Google из-за русского языка

Заявления Путина

Решение Европы запретить все российское и отрезать себя от российского рынка было глупостью, заявил президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Путин рассказал, что некоторые компании "чуть не плакали", уходя из России под давлением западных правительств.
В интервью глава российского государства отметил, что промышленное производство в России выросло на 10% по сравнению с 2021 годом. По его словам, системные ошибки руководителей европейских стран на разных направлениях политики привели к высокому уровню внешних заимствований.
Также Путин рассказал, что ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев являются одними из причин беспорядков в Европе. Глава государства назвал кризисом происходящее с мигрантами в странах Европы.
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
10:29
ВС РФ ударили по вантовому мосту в районе Запорожья

Ушаков оценил перспективы переговоров по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в вопросе оценок перспектив трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию главным сейчас является возобновление контактов. А первый после перерыва раунд переговоров будет носить "пристрелочный характер.
По словам Юрия Ушакова, Москва готова возобновить трехсторонние переговоры после 4 ноября.
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
13:39
ВС России поразили безэкипажные катера ВСУ в Черном море – видео
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольНовостиРоссияВ миреГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Отключения света в Крыму и ракетные атаки ВСУ на регионы России: главное за день
21:31Выросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область
21:22ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист
20:55Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от воды
20:4138 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России
20:32Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света
20:11В Симферополе восстанавливают историческое здание синагоги
19:55Перелом в погоде на юге России: прогноз на неделю для Крыма
19:27Схемы мошенников перед Хэллоуином
19:01День автомобилиста в России – история праздника в инфографике
18:30ВС России разбили еще один сухогруз под Одессой
18:22Каких врачей и где особенно не хватает Крыму
18:10"Даже кляча на скаку красива и живописна": 166 лет Николаю Самокишу
17:55Мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ
17:31Неделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте
17:10На Украине пожаловались на Google из-за русского языка
16:43Торговая сеть "Эпицентр" на Украине полностью уничтожена
16:31ВСУ ударили ракетами по Ельцу – погиб мужчина и ранена женщина
16:16Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан
15:56Путин прокомментировал беспорядки в Европе
Лента новостейМолния