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Названы безвозвратные потери ВСУ - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Названы безвозвратные потери ВСУ
Названы безвозвратные потери ВСУ - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Названы безвозвратные потери ВСУ
Российские военные в ходе проведения спецоперации за сутки уничтожили более 520 украинских боевиков и более 30 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T16:55
2023-05-22T16:55
сво
украина
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе проведения спецоперации за сутки уничтожили более 520 украинских боевиков и более 30 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России.Обстановка на Купянском направленииУдарами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Западная" поражены силы противника в районах пяти населенных пунктов Харьковской области. Кроме того, возле Тимковки, Ивановки и Кисловки пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки потери противника составили около 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.Ситуация на Красном ЛиманеНа этом направлении работает группировка российских сил "Центр". За сутки авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по подразделениям ВСУ возле Невского, Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР."Уничтожено порядка 55 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - проинформировали в оборонном ведомстве.Что происходит на Донецком направленииВ результате активных действий группировки войск "Южная", ударов авиации и огня артиллерии в течение суток уничтожено около 270 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.Ход боев на Южно-Донецком и Запорожском направленияхСилами группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики, а также Марфополь, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области. Возле Новодонецкого разбита еще одна украинская ДРГ."За сутки на данных направлениях потери противника составили более 150 украинских военнослужащих, два пикапа и две гаубицы Д-30. Также у города Орехов Запорожской области разбит склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в Минобороны.Ситуация на Херсонском направленииЗдесь в результате огневого поражения в течение суток ликвидировано более 20 украинских военнослужащих. Также разбиты четыре автомобиля, одна пушка "Гиацинт-Б" и гаубица "Мста-Б".Кроме того, в районе населенного пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.Как сообщалось, средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по украинскому аэродрому "Днепр"Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской областиРоссийская ПВО сбила пять американских ракет
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сво, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Названы безвозвратные потери ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 520 боевиков и свыше 30 единиц техники

16:55 22.05.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе проведения спецоперации за сутки уничтожили более 520 украинских боевиков и более 30 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России.

Обстановка на Купянском направлении

Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Западная" поражены силы противника в районах пяти населенных пунктов Харьковской области. Кроме того, возле Тимковки, Ивановки и Кисловки пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
"За сутки потери противника составили около 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Ситуация на Красном Лимане

На этом направлении работает группировка российских сил "Центр". За сутки авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по подразделениям ВСУ возле Невского, Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР.
"Уничтожено порядка 55 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Что происходит на Донецком направлении

В результате активных действий группировки войск "Южная", ударов авиации и огня артиллерии в течение суток уничтожено около 270 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

Ход боев на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Силами группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики, а также Марфополь, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области. Возле Новодонецкого разбита еще одна украинская ДРГ.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили более 150 украинских военнослужащих, два пикапа и две гаубицы Д-30. Также у города Орехов Запорожской области разбит склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в Минобороны.

Ситуация на Херсонском направлении

Здесь в результате огневого поражения в течение суток ликвидировано более 20 украинских военнослужащих. Также разбиты четыре автомобиля, одна пушка "Гиацинт-Б" и гаубица "Мста-Б".
Кроме того, в районе населенного пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.
Как сообщалось, средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотников.
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