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Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда
Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда
⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. После приостановки движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов скопилось 180 автомобилей, сообщается в РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T19:07
2024-04-25T19:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
новости крыма
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⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. После приостановки движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов скопилось 180 автомобилей, сообщается в Telegram-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.В четверг Крымский мост закрывали дважды. В первый раз мостовой переход был перекрыт в четверг в 07:53. Движение возобновили в 8:30. После открытия проезда перед досмотровыми пунктами ожидали проезда 120 машин, спустя час проезд был свободен.Повторно приостановилось движение по мосту через Керченский пролив в 17:17. запрет действовал около часа.Движение по Крымскому мосту время от времени закрывают, поскольку этот объект является стратегическим и его безопасность имеет приоритетное значение. Руководство полуострова просит водителей и пассажиров с пониманием отнестись принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Проезжать по Крымскому мосту могут автомобили массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда

Перед Крымским мостом проезда ждут 180 машин со стороны Керчи и Тамани

19:07 25.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. После приостановки движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов скопилось 180 автомобилей, сообщается в Telegram-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.
"По данным на 19:00, в очереди со стороны Тамани находится 95 транспортных средств. Из Керчи проезда ждут 85 машин", - уточняется в сообщении.
В четверг Крымский мост закрывали дважды. В первый раз мостовой переход был перекрыт в четверг в 07:53. Движение возобновили в 8:30. После открытия проезда перед досмотровыми пунктами ожидали проезда 120 машин, спустя час проезд был свободен.
Повторно приостановилось движение по мосту через Керченский пролив в 17:17. запрет действовал около часа.
Движение по Крымскому мосту время от времени закрывают, поскольку этот объект является стратегическим и его безопасность имеет приоритетное значение. Руководство полуострова просит водителей и пассажиров с пониманием отнестись принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.
Проезжать по Крымскому мосту могут автомобили массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
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