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Проезд на Крымский мост открыли для автомобилей - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Проезд на Крымский мост открыли для автомобилей
Проезд на Крымский мост открыли для автомобилей - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Проезд на Крымский мост открыли для автомобилей
⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив открыли для проезда автомобилей. Об этом сообщается Telegram-канал, где... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T18:18
2024-04-25T18:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
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тамань
краснодарский край
транспорт
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⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив открыли для проезда автомобилей. Об этом сообщается Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.Движение по Крымскому мосту время от времени закрывают, поскольку этот объект является стратегическим и его безопасность имеет приоритетное значение. Руководство полуострова просит водителей и пассажиров с пониманием отнестись принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Проезд на Крымский мост открыли для автомобилей

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

18:18 25.04.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив открыли для проезда автомобилей. Об этом сообщается Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту время от времени закрывают, поскольку этот объект является стратегическим и его безопасность имеет приоритетное значение. Руководство полуострова просит водителей и пассажиров с пониманием отнестись принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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