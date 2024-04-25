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Проезд на Крымский мост открыли для автомобилей
Проезд на Крымский мост открыли для автомобилей - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Проезд на Крымский мост открыли для автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив открыли для проезда автомобилей. Об этом сообщается Telegram-канал, где... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T18:18
2024-04-25T18:18
2024-04-25T18:18
ситуация на дорогах крыма
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив открыли для проезда автомобилей. Об этом сообщается Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.Движение по Крымскому мосту время от времени закрывают, поскольку этот объект является стратегическим и его безопасность имеет приоритетное значение. Руководство полуострова просит водителей и пассажиров с пониманием отнестись принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Проезд на Крымский мост открыли для автомобилей
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили