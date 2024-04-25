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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Крымский мост закрыт
На Крымскому мосту временно перекрыто движение транспорта, граждан просят сохранять спокойствие, сообщает оперативный канал о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T17:18
2024-04-25T17:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту временно перекрыто движение транспорта, граждан просят сохранять спокойствие, сообщает оперативный канал о ситуации на мосту.Всех водителей и пассажиров, кто находится в данный момент на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мостовой переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыт

На Крымском мосту закрыли движение

17:18 25.04.2024
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту временно перекрыто движение транспорта, граждан просят сохранять спокойствие, сообщает оперативный канал о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - сказано в сообщении.
Всех водителей и пассажиров, кто находится в данный момент на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мостовой переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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