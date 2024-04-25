Рейтинг@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту перекрыто - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240425/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-perekryto-1136828870.html
Движение по Крымскому мосту перекрыто
Движение по Крымскому мосту перекрыто - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Движение по Крымскому мосту перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, граждан просят сохранять спокойствие, сообщает оперативный канал о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T07:54
2024-04-25T07:55
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, граждан просят сохранять спокойствие, сообщает оперативный канал о ситуации на мосту.Всех водителей и пассажиров, кто находится в данный момент на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Причина остановки движения по Крымскому мосту не уточняется, однако транспортный переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Движение по Крымскому мосту перекрыто

Крымский мост перекрыли для транспорта

07:54 25.04.2024 (обновлено: 07:55 25.04.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, граждан просят сохранять спокойствие, сообщает оперативный канал о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - сказано в сообщении.
Всех водителей и пассажиров, кто находится в данный момент на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Причина остановки движения по Крымскому мосту не уточняется, однако транспортный переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:18Памятные мероприятия в Симферополе: где перекроют движение 26 апреля
09:06Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения
08:52Первые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни Бехтерева
08:40Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
08:31Движение по Крымскому мосту возобновлено
08:28Севастополь в четверг останется без света - адреса и сроки
08:05Вехи и архивы: прокуратура Крыма издала уникальную книгу о своей работе
07:58В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта
07:54Движение по Крымскому мосту перекрыто
07:46Польша вернет на Украину мужчин призывного возраста – министр обороны
07:32Инвесторы из Китая планируют строительство сети СТО в Крыму
07:15Планов по "закручиванию гаек" в России нет – Матвиенко
06:59Как СВО изменит Европу – мнение
06:38В Крыму выдали разрешения на строительство миллиона "квадратов" жилья
06:04В каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзамен
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 25 апреля
22:57Главные новости Крыма: 24 апреля
22:42Переброска вооружений на Украину начинается немедленно - Салливан
22:35Ночные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
Лента новостейМолния