https://crimea.ria.ru/20240425/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-perekryto-1136828870.html

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение по Крымскому мосту перекрыто - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, граждан просят сохранять спокойствие, сообщает оперативный канал о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T07:54

2024-04-25T07:54

2024-04-25T07:55

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, граждан просят сохранять спокойствие, сообщает оперативный канал о ситуации на мосту.Всех водителей и пассажиров, кто находится в данный момент на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Причина остановки движения по Крымскому мосту не уточняется, однако транспортный переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт