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В Военной гавани Новороссийска слышна артиллерийская стрельба - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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В Военной гавани Новороссийска слышна артиллерийская стрельба
В Военной гавани Новороссийска слышна артиллерийская стрельба - РИА Новости Крым, 25.04.2024
В Военной гавани Новороссийска слышна артиллерийская стрельба
Военные Новороссийской военно-морской базы проведут учения в акватории морского порта Новороссийск. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T21:05
2024-04-25T21:57
новороссийск
учения
безопасность
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Военные Новороссийской военно-морской базы проведут учения в акватории морского порта Новороссийск. Об этом сообщили в администрации города.Уточняется, что в ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.В среду на территории порта Туапсе также проводились учения с тренировочными стрельбами. В Севастополе в среду флот проводил тренировки со стрельбой. О проведении учебных стрельб также предупреждали в администрации Армянска.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, безопасность, новости, армия и флот
В Военной гавани Новороссийска слышна артиллерийская стрельба

В Новороссийске военные отработают отражение атак беспилотников и безэкипажных катеров

21:05 25.04.2024 (обновлено: 21:57 25.04.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Новороссийск
Город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Военные Новороссийской военно-морской базы проведут учения в акватории морского порта Новороссийск. Об этом сообщили в администрации города.

"В период с 21.00 до 23.00 25 апреля 2024 года пройдут внеплановые учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
В среду на территории порта Туапсе также проводились учения с тренировочными стрельбами. В Севастополе в среду флот проводил тренировки со стрельбой. О проведении учебных стрельб также предупреждали в администрации Армянска.
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