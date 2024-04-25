https://crimea.ria.ru/20240425/v-voennoy-gavani-novorossiyska-slyshna-artilleriyskaya-strelba-1136839503.html

В Военной гавани Новороссийска слышна артиллерийская стрельба

В Военной гавани Новороссийска слышна артиллерийская стрельба - РИА Новости Крым, 25.04.2024

В Военной гавани Новороссийска слышна артиллерийская стрельба

Военные Новороссийской военно-морской базы проведут учения в акватории морского порта Новороссийск. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T21:05

2024-04-25T21:05

2024-04-25T21:57

новороссийск

учения

безопасность

новости

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Военные Новороссийской военно-морской базы проведут учения в акватории морского порта Новороссийск. Об этом сообщили в администрации города.Уточняется, что в ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.В среду на территории порта Туапсе также проводились учения с тренировочными стрельбами. В Севастополе в среду флот проводил тренировки со стрельбой. О проведении учебных стрельб также предупреждали в администрации Армянска.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов

новороссийск

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2024

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новороссийск, учения, безопасность, новости, армия и флот