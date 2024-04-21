https://crimea.ria.ru/20240421/strelba-v-sevastopole--flot-uchitsya-unichtozhat-diversantov-1136737911.html

Стрельба в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов

Стрельба в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Стрельба в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов

Вечером в воскресенье военные Черноморского флота проводят тренировки по уничтожению диверсантов в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T19:27

2024-04-21T19:27

2024-04-21T19:30

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136590543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d63fd9bcab9aa93062726c3e6a33cd26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье военные Черноморского флота проводят тренировки по уничтожению диверсантов в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В воскресенье учебные стрельбы военных проводились также в порту Новороссийска. В пятницу Черноморский флот провел тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма