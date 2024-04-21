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Стрельба в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов
Стрельба в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Стрельба в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов
Вечером в воскресенье военные Черноморского флота проводят тренировки по уничтожению диверсантов в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T19:27
2024-04-21T19:27
2024-04-21T19:30
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье военные Черноморского флота проводят тренировки по уничтожению диверсантов в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В воскресенье учебные стрельбы военных проводились также в порту Новороссийска. В пятницу Черноморский флот провел тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов
В Севастополе флот проводит учения по уничтожению диверсантов со стрельбой - Развожаев
19:27 21.04.2024 (обновлено: 19:30 21.04.2024)