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Стрельба в порту Новороссийска – что происходит
Стрельба в порту Новороссийска – что происходит - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Стрельба в порту Новороссийска – что происходит
Тренировки военных расчетов по стрельбе проходят в воскресенье днем в порту Новороссийска. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T11:25
2024-04-21T11:25
2024-04-21T11:25
новороссийск
армия и флот
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Тренировки военных расчетов по стрельбе проходят в воскресенье днем в порту Новороссийска. Об этом предупредили в администрации города.Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно. В начале этой недели военные проводили учения дважды.Учения, а также утилизация взрывоопасных боеприпасов регулярно проходят и на территории Крыма и Севастополя. Власти заранее предупреждают об этом на своих официальных страницах в соцсетях.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новороссийск, армия и флот, учения, безопасность, новости, краснодарский край, вооруженные силы россии
Стрельба в порту Новороссийска – что происходит
В порту Новороссийска в воскресенье проходят учебные стрельбы военных