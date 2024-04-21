Рейтинг@Mail.ru
Стрельба в порту Новороссийска – что происходит - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240421/strelba-v-portu-novorossiyska--chto-proiskhodit-1136731883.html
Стрельба в порту Новороссийска – что происходит
Стрельба в порту Новороссийска – что происходит - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Стрельба в порту Новороссийска – что происходит
Тренировки военных расчетов по стрельбе проходят в воскресенье днем в порту Новороссийска. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T11:25
2024-04-21T11:25
новороссийск
армия и флот
учения
безопасность
новости
краснодарский край
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130415297_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_4100f2eeb5e0db84ba5dd4413daa812d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Тренировки военных расчетов по стрельбе проходят в воскресенье днем в порту Новороссийска. Об этом предупредили в администрации города.Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно. В начале этой недели военные проводили учения дважды.Учения, а также утилизация взрывоопасных боеприпасов регулярно проходят и на территории Крыма и Севастополя. Власти заранее предупреждают об этом на своих официальных страницах в соцсетях.
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130415297_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_c9ba398881261cee23be65db68e02637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, армия и флот, учения, безопасность, новости, краснодарский край, вооруженные силы россии
Стрельба в порту Новороссийска – что происходит

В порту Новороссийска в воскресенье проходят учебные стрельбы военных

11:25 21.04.2024
 
© РИА Новости . Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанкПоказательные стрельбы с малого противолодочного корабля Военно-морского флота в России
Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля Военно-морского флота в России - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Mikhail Golenkov
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Тренировки военных расчетов по стрельбе проходят в воскресенье днем в порту Новороссийска. Об этом предупредили в администрации города.
"По информации Новороссийской военно-морской базы, сегодня, 21апреля, с 11.00 до 13.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы2, - сказано в сообщении властей.
Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно. В начале этой недели военные проводили учения дважды.
Учения, а также утилизация взрывоопасных боеприпасов регулярно проходят и на территории Крыма и Севастополя. Власти заранее предупреждают об этом на своих официальных страницах в соцсетях.
 
НовороссийскАрмия и флотУченияБезопасностьНовостиКраснодарский крайВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30Охлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активах
11:53Ситуация с паводками в России: пика наводнения ждут в Тюменской области
11:25Стрельба в порту Новороссийска – что происходит
10:49В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активов
10:30В Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную езду
10:09Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту после запуска движения
09:56В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты
09:48Авария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов
09:26Крымский мост открыт
09:18Вашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощи
09:04В Севастополе нетрезвый водитель протаранил такси – пострадали двое
08:40В Алуште двое суток не будет воды
08:36Крымский мост закрыт
08:11Весна поможет: как победить сезонную хандру
07:47Керченская переправа приостановила работу
07:43Елизавета II: эпоха и рекорды Ее Величества
07:03Указ президента о репатриантах – что сделано в Крыму за 10 лет
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 апреля
22:12Главное за день 20 апреля
Лента новостейМолния