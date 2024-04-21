https://crimea.ria.ru/20240421/strelba-v-portu-novorossiyska--chto-proiskhodit-1136731883.html

Стрельба в порту Новороссийска – что происходит

Стрельба в порту Новороссийска – что происходит - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Стрельба в порту Новороссийска – что происходит

Тренировки военных расчетов по стрельбе проходят в воскресенье днем в порту Новороссийска. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T11:25

2024-04-21T11:25

2024-04-21T11:25

новороссийск

армия и флот

учения

безопасность

новости

краснодарский край

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Тренировки военных расчетов по стрельбе проходят в воскресенье днем в порту Новороссийска. Об этом предупредили в администрации города.Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно. В начале этой недели военные проводили учения дважды.Учения, а также утилизация взрывоопасных боеприпасов регулярно проходят и на территории Крыма и Севастополя. Власти заранее предупреждают об этом на своих официальных страницах в соцсетях.

новороссийск

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, армия и флот, учения, безопасность, новости, краснодарский край, вооруженные силы россии