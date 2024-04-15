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В Новороссийске в понедельник будут стрелять
В Новороссийске в понедельник будут стрелять - РИА Новости Крым, 15.04.2024
В Новороссийске в понедельник будут стрелять
В Новороссийске в понедельник будут слышны звуки стрельбы. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города со ссылкой на Новороссийскую... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T10:02
2024-04-15T10:02
2024-04-15T10:02
новороссийск
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учения
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Новороссийске в понедельник будут слышны звуки стрельбы. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу.Тренировки военных в порту Новороссийска проводились также в четверг, 11 апреля. Стрельба в этот день была слышна на севере Крыма.Учения, а также утилизация взрывоопасных боеприпасов регулярно проходят и на территории Крыма и Севастополя. Власти заранее предупреждают об этом на своих официальных страницах в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантовПротиводиверсионные учения со стрельбой проходят в СевастополеЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новороссийск, краснодарский край, учения, вооруженные силы россии, новости, безопасность
В Новороссийске в понедельник будут стрелять
В Новороссийске пройдут учения со стрельбой