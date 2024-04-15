https://crimea.ria.ru/20240415/v-novorossiyske-v-ponedelnik-budut-strelyat-1136557384.html

В Новороссийске в понедельник будут стрелять

В Новороссийске в понедельник будут стрелять - РИА Новости Крым, 15.04.2024

В Новороссийске в понедельник будут стрелять

В Новороссийске в понедельник будут слышны звуки стрельбы. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города со ссылкой на Новороссийскую... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T10:02

2024-04-15T10:02

2024-04-15T10:02

новороссийск

краснодарский край

учения

вооруженные силы россии

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Новороссийске в понедельник будут слышны звуки стрельбы. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу.Тренировки военных в порту Новороссийска проводились также в четверг, 11 апреля. Стрельба в этот день была слышна на севере Крыма.Учения, а также утилизация взрывоопасных боеприпасов регулярно проходят и на территории Крыма и Севастополя. Власти заранее предупреждают об этом на своих официальных страницах в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантовПротиводиверсионные учения со стрельбой проходят в СевастополеЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу

новороссийск

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, краснодарский край, учения, вооруженные силы россии, новости, безопасность