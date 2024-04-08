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Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе
Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе
Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T12:27
2024-04-08T12:27
2024-04-08T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что "в городе все спокойно".В Крыму, в районе Октябрьского сельского поселения в Красногвардейском районе в понедельник будут утилизировать боеприпасы. В этой связи могут быть слышны громкие звуки, предупредил глава районной администрации Василий Грабован. Население просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
https://crimea.ria.ru/20240317/chernomorskiy-flot-v-krymu-budet-trenirovatsya-dnem-i-nochyu--shoygu-1135759062.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, учения, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе
Развожаев: в Севастополе идут противодиверсионные учения со стрельбой
12:27 08.04.2024 (обновлено: 12:31 08.04.2024)