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Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе
Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе
Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T12:27
2024-04-08T12:31
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что "в городе все спокойно".В Крыму, в районе Октябрьского сельского поселения в Красногвардейском районе в понедельник будут утилизировать боеприпасы. В этой связи могут быть слышны громкие звуки, предупредил глава районной администрации Василий Грабован. Население просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
https://crimea.ria.ru/20240317/chernomorskiy-flot-v-krymu-budet-trenirovatsya-dnem-i-nochyu--shoygu-1135759062.html
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, учения, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе

Развожаев: в Севастополе идут противодиверсионные учения со стрельбой

12:27 08.04.2024 (обновлено: 12:31 08.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСевастопольская бухта. Архивное фото
Севастопольская бухта. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 13.00 на Северном молу и в районе мыса Фиолент флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Он добавил, что "в городе все спокойно".
В Крыму, в районе Октябрьского сельского поселения в Красногвардейском районе в понедельник будут утилизировать боеприпасы. В этой связи могут быть слышны громкие звуки, предупредил глава районной администрации Василий Грабован. Население просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевУченияНовости КрымаЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флот
 
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