https://crimea.ria.ru/20240408/protivodiversionnye-ucheniya-so-strelboy-prokhodyat-v-sevastopole-1136365643.html

Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе

Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе

Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T12:27

2024-04-08T12:27

2024-04-08T12:31

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

учения

новости крыма

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что "в городе все спокойно".В Крыму, в районе Октябрьского сельского поселения в Красногвардейском районе в понедельник будут утилизировать боеприпасы. В этой связи могут быть слышны громкие звуки, предупредил глава районной администрации Василий Грабован. Население просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

https://crimea.ria.ru/20240317/chernomorskiy-flot-v-krymu-budet-trenirovatsya-dnem-i-nochyu--shoygu-1135759062.html

севастополь

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2024

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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, учения, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот