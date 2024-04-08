https://crimea.ria.ru/20240408/v-krasnogvardeyskom-rayone-budut-utilizirovat-boepripasy-1136358802.html

В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасы

В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасы - РИА Новости Крым, 08.04.2024

В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасы

В районе Октябрьского сельского поселения в Красногвардейском районе Крыма в понедельник будут утилизировать боеприпасы. Об этом предупредил глава районной... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T09:11

2024-04-08T09:11

2024-04-08T09:11

василий грабован

красногвардейский район

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В районе Октябрьского сельского поселения в Красногвардейском районе Крыма в понедельник будут утилизировать боеприпасы. Об этом предупредил глава районной администрации Василий Грабован.В этой связи могут быть слышны громкие звуки. Население просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Также в регионах проходят военные учения со стрельбой. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будет громко – власти объяснили причинуВ Севастополе весь день будут стрелятьВ Красногвардейском районе Крыма будет громко

красногвардейский район

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий грабован, красногвардейский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя