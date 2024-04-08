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В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасы - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасы
В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасы - РИА Новости Крым, 08.04.2024
В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасы
В районе Октябрьского сельского поселения в Красногвардейском районе Крыма в понедельник будут утилизировать боеприпасы. Об этом предупредил глава районной... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T09:11
2024-04-08T09:11
василий грабован
красногвардейский район
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В районе Октябрьского сельского поселения в Красногвардейском районе Крыма в понедельник будут утилизировать боеприпасы. Об этом предупредил глава районной администрации Василий Грабован.В этой связи могут быть слышны громкие звуки. Население просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Также в регионах проходят военные учения со стрельбой. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будет громко – власти объяснили причинуВ Севастополе весь день будут стрелятьВ Красногвардейском районе Крыма будет громко
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василий грабован, красногвардейский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасы

Утилизация боеприпасов пройдет в понедельник в Красногвардейском районе Крыма

09:11 08.04.2024
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПиротехники МЧС
Пиротехники МЧС
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В районе Октябрьского сельского поселения в Красногвардейском районе Крыма в понедельник будут утилизировать боеприпасы. Об этом предупредил глава районной администрации Василий Грабован.

"Сегодня в 13 часов на территории Октябрьского сельского поселения будет проводиться плановая утилизация боеприпасов", – написал Грабован.

В этой связи могут быть слышны громкие звуки. Население просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Также в регионах проходят военные учения со стрельбой. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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Василий ГрабованКрасногвардейский районНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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