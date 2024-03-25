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В Севастополе весь день будут стрелять
В Севастополе весь день будут стрелять - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В Севастополе весь день будут стрелять
В понедельник в течение всего дня в Севастополе будут проходить учения со стрельбой. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T10:22
2024-03-25T10:22
2024-03-25T10:22
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В понедельник в течение всего дня в Севастополе будут проходить учения со стрельбой. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Кроме того, по информации губернатора, тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, в том числе из ручных гранатометов и других видов стрелкового оружия, будут проходить в районе Северного и Южного молов. Предположительно они продлятся до 11.00.В районе мыса Херсонес также проходят учебные стрельбы из стрелкового оружия, они продлятся ориентировочно до 10.45.При этом Развожаев обращает внимание, что в городе все спокойно.Ранее сообщалось, что в понедельник, в Красногвардейском районе Крыма могут быть слышны звуки взрывов – в Октябрьском будут утилизировать боеприпасы.На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходитВзрывы звучат в Севастополе – работает МЧСВласти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, учения, михаил развожаев, новости, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе весь день будут стрелять
В Севастополе в течение дня буду проводить учения со стрельбой - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В понедельник в течение всего дня в Севастополе будут проходить учения со стрельбой. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в Севастополе - это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города. Тренировка будет идти в течение всего дня", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по информации губернатора, тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, в том числе из ручных гранатометов и других видов стрелкового оружия, будут проходить в районе Северного и Южного молов. Предположительно они продлятся до 11.00.
В районе мыса Херсонес также проходят учебные стрельбы из стрелкового оружия, они продлятся ориентировочно до 10.45.
При этом Развожаев обращает внимание, что в городе все спокойно.
Ранее сообщалось, что в понедельник, в Красногвардейском районе Крыма могут быть слышны звуки взрывов
– в Октябрьском будут утилизировать боеприпасы.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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