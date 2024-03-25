https://crimea.ria.ru/20240325/v-sevastopole-ves-den-budut-strelyat-1136006005.html

В Севастополе весь день будут стрелять

В Севастополе весь день будут стрелять - РИА Новости Крым, 25.03.2024

В Севастополе весь день будут стрелять

В понедельник в течение всего дня в Севастополе будут проходить учения со стрельбой. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T10:22

2024-03-25T10:22

2024-03-25T10:22

севастополь

учения

михаил развожаев

новости

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В понедельник в течение всего дня в Севастополе будут проходить учения со стрельбой. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Кроме того, по информации губернатора, тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, в том числе из ручных гранатометов и других видов стрелкового оружия, будут проходить в районе Северного и Южного молов. Предположительно они продлятся до 11.00.В районе мыса Херсонес также проходят учебные стрельбы из стрелкового оружия, они продлятся ориентировочно до 10.45.При этом Развожаев обращает внимание, что в городе все спокойно.Ранее сообщалось, что в понедельник, в Красногвардейском районе Крыма могут быть слышны звуки взрывов – в Октябрьском будут утилизировать боеприпасы.На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходитВзрывы звучат в Севастополе – работает МЧСВласти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу

севастополь

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2024

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севастополь, учения, михаил развожаев, новости, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма