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Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧС - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧС
Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧС - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧС
Громкие звуки в Севастополе в среду днем связаны с уничтожением взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом предупреждает городской... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:01
2024-02-29T13:01
севастополь
гу мчс россии по севастополю
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе в среду днем связаны с уничтожением взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом предупреждает городской главк МЧС России.Работы начались в 13:00 и продлятся в течение нескольких часов.Спасатели призвали гостей и жителей Севастополя сохранять спокойствие - работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности.Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВГромкие звуки в Крыму – где будут уничтожать боеприпасыВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
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РИА Новости Крым
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Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧС

В Севастополе утилизируют взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны - МЧС

13:01 29.02.2024
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюМЧС в Севастополе утилизируют взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны
МЧС в Севастополе утилизируют взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе в среду днем связаны с уничтожением взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом предупреждает городской главк МЧС России.
Работы начались в 13:00 и продлятся в течение нескольких часов.
"До 17:00 пиротехники МЧС России по городу Севастополю проведут плановые мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на полигоне в районе горы Кара-Коба", - сказано в сообщении МЧС.
Спасатели призвали гостей и жителей Севастополя сохранять спокойствие - работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности.
Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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