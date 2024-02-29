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Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧС

Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧС - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧС

Громкие звуки в Севастополе в среду днем связаны с уничтожением взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом предупреждает городской... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T13:01

2024-02-29T13:01

2024-02-29T13:01

севастополь

гу мчс россии по севастополю

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

общество

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе в среду днем связаны с уничтожением взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом предупреждает городской главк МЧС России.Работы начались в 13:00 и продлятся в течение нескольких часов.Спасатели призвали гостей и жителей Севастополя сохранять спокойствие - работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности.Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВГромкие звуки в Крыму – где будут уничтожать боеприпасыВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, гу мчс россии по севастополю, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма