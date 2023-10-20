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Громкие звуки в Крыму – где будут уничтожать боеприпасы

Громкие звуки в Крыму – где будут уничтожать боеприпасы - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Громкие звуки в Крыму – где будут уничтожать боеприпасы

В Старом Крыму, Феодосии и еще пяти населенных пунктах полуострова в пятницу спецслужбы будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Старом Крыму, Феодосии и еще пяти населенных пунктах полуострова в пятницу спецслужбы будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Так, в Старом Крыму будет громко с 11.00 до 13.00, в селе Орджоникидзе городского округа Феодосия - с 10.00 до 18.00, в поселке Октябрьское с - 13.00 до 15.00, селе Вольное - с 13.00 до 15.00, селах Майское, Советское и Ячменное - с 10.00 до 18.00.Работы по обезвреживанию опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходят почти ежедневно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаИз бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасовВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, новости, олег крючков, утилизация взрывоопасных предметов в крыму