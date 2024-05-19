https://crimea.ria.ru/20240519/v-krymu-obyavleno-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1137389371.html

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 19.05.2024

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью объявлено в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС России. РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T10:26

2024-05-19T10:26

2024-05-19T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью объявлено в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС России.В ведомстве напомнили, что особый противопожарный режим был установлен на территории полуострова с 17 апреля. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Использование открытого огня на придомовой территории и землях сельскохозяйственного назначения допускается только при соблюдении мер пожарной безопасности. Владельцы домов и садоводы должны своевременно удалять со своих участков сухую траву и ветки.При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.У каждого жилого строения должна быть установлены емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущих к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напоминают в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждениеКак правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правилаСколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли

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