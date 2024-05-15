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В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 15.05.2024
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
В Крыму на четыре дня объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, предупредили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T21:57
2024-05-15T21:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Крыму на четыре дня объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, предупредили в республиканском Главке МЧС России.С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Использование открытого огня на придомовой территории и землях сельскохозяйственного назначения допускается только при соблюдении мер пожарной безопасности. Владельцы домов и садоводы должны своевременно удалять со своих участков сухую траву и ветки.При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.У каждого жилого строения должна быть установлены емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущих к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напоминают в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правилаСколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму вырослиИз-за гибели посевов в Ростовской области введен режим ЧС
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В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

В южных районах Крыма с 16 по 19 мая объявлена чрезвычайная пожароопасность - МЧС

21:57 15.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеребряная беседка. Гора Ай-Петри. Ялта
Серебряная беседка. Гора Ай-Петри. Ялта - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Крыму на четыре дня объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, предупредили в республиканском Главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16-19 мая в южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - сказано в сообщении.
С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Использование открытого огня на придомовой территории и землях сельскохозяйственного назначения допускается только при соблюдении мер пожарной безопасности. Владельцы домов и садоводы должны своевременно удалять со своих участков сухую траву и ветки.
При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
У каждого жилого строения должна быть установлены емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущих к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напоминают в МЧС.
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