https://crimea.ria.ru/20240518/v-10-regionakh-rf-podtopleny-bolee-1300-zhilykh-domov--mchs-1137385510.html
В 10 регионах РФ подтоплены более 1300 жилых домов – МЧС
В 10 регионах РФ подтоплены более 1300 жилых домов – МЧС - РИА Новости Крым, 18.05.2024
В 10 регионах РФ подтоплены более 1300 жилых домов – МЧС
В 10 регионах РФ в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых домов и 5892 дачных дома. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T21:21
2024-05-18T21:21
2024-05-18T21:21
владимир путин (политик)
россия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
александр куренков
подтопления
паводки
весенние паводки в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В 10 регионах РФ в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых домов и 5892 дачных дома. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента страны Владимира Путина.В частности, в Оренбургской области в двух населенных пунктах остаются подтопленными 232 жилых дома, 272 приусадебных участка и 11 участков дорог. Всего было эвакуировано 17,8 тыс. человек, из них 272 человека размещены в пунктах временного размещения, в том числе 51 ребенок.По словам Куренкова, на сегодняшний день обследовано более 70% домовладений, пострадавших от паводка, просушены более 10 тысяч домов, восстановлено более 100 км дорог. Граждане, чье имущество пострадало в результате паводка, получили компенсационные выплаты на общую сумму порядка 7 миллиардов рублей.В Курганской области остаются затопленными 165 жилых и около 5 тысяч дачных домов. Пострадавшие граждане получили выплаты на общую сумму более 240 млн рублей.В Тюменской области остаются подтопленными в 43 населенных пунктах 285 жилых и 347 дачных домов. Выплаты осуществлены на сумму более 120 млн рублейПрезидент Владимир Путин потребовал незамедлительно сделать все для восстановления жилья в регионах, пострадавших от паводков.
https://crimea.ria.ru/20240518/putin-poruchil-sdelat-vse-dlya-vosstanovleniya-zhilogo-fonda-posle-pavodkov-1137384366.html
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владимир путин (политик), россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков, подтопления, паводки, весенние паводки в россии, новости
В 10 регионах РФ подтоплены более 1300 жилых домов – МЧС
Более 1300 жилых и почти 6000 дачных домов подтоплены в 10 регионах России - Куренков
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В 10 регионах РФ в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых домов и 5892 дачных дома. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента страны Владимира Путина.
"Весеннее половодье на территории Российской Федерации продолжается. На сегодняшний день в 10 субъектах РФ в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых дома, 5892 дачных дома, 10 720 приусадебных участков, 29 низководных мостов, 84 участка автодорог и 11 социально значимых объектов", - сказал Куренков.
В частности, в Оренбургской области в двух населенных пунктах остаются подтопленными 232 жилых дома, 272 приусадебных участка и 11 участков дорог. Всего было эвакуировано 17,8 тыс. человек, из них 272 человека размещены в пунктах временного размещения, в том числе 51 ребенок.
По словам Куренкова, на сегодняшний день обследовано более 70% домовладений, пострадавших от паводка, просушены более 10 тысяч домов, восстановлено более 100 км дорог. Граждане, чье имущество пострадало в результате паводка, получили компенсационные выплаты на общую сумму порядка 7 миллиардов рублей.
В Курганской области остаются затопленными 165 жилых и около 5 тысяч дачных домов. Пострадавшие граждане получили выплаты на общую сумму более 240 млн рублей.
В Тюменской области остаются подтопленными в 43 населенных пунктах 285 жилых и 347 дачных домов. Выплаты осуществлены на сумму более 120 млн рублей
Президент Владимир Путин потребовал незамедлительно сделать все для восстановления жилья в регионах, пострадавших от паводков.
"Воду после паводка необходимо осушать вовремя и без задержки. Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд", - добавил глава государства.