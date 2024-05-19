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Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известно - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известно
Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известно - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известно
При ночной атаке украинских боевиков на Краснодарский край один из беспилотников упал на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T08:09
2024-05-19T08:09
краснодарский край
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
кубань
славянск
нпз
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. При ночной атаке украинских боевиков на Краснодарский край один из беспилотников упал на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперштаб региона.По данным Минобороны, в ночь на 19 мая силы ПВО отразили атаку на Крым, Кубань и Белгородскую область. Над регионами уничтожены 61 беспилотник и 9 ракет ATACMS. Только над Краснодарским краем подавлены и сбиты были 57 БПЛА.На месте падений в двух районах Краснодарского края работают оперативные и специальные службы.В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. По данным спасательной городской службы, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Однако жители сообщают об упавших суббоеприпасах.
https://crimea.ria.ru/20240519/nochnaya-ataka-na-sevastopol-v-gorode--nakhodyat-subboepripasy-1137387065.html
краснодарский край
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краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), кубань, славянск, нпз, безопасность, новости
Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известно

На территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани упал дрон ВСУ

08:09 19.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСлавянский НПЗ в Краснодарском крае
Славянский НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. При ночной атаке украинских боевиков на Краснодарский край один из беспилотников упал на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперштаб региона.
По данным Минобороны, в ночь на 19 мая силы ПВО отразили атаку на Крым, Кубань и Белгородскую область. Над регионами уничтожены 61 беспилотник и 9 ракет ATACMS. Только над Краснодарским краем подавлены и сбиты были 57 БПЛА.
"В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано. В Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, которое не затронуло территорию населенных пунктов. Идет ликвидация, пострадавших и разрушений нет". - сказано в сообщении оперштаба.
На месте падений в двух районах Краснодарского края работают оперативные и специальные службы.
В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. По данным спасательной городской службы, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Однако жители сообщают об упавших суббоеприпасах.
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Краснодарский крайПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)КубаньСлавянскНПЗБезопасностьНовости
 
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08:39В Крыму стали реже убивать и грабить
08:09Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известно
07:26Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS
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