https://crimea.ria.ru/20240519/ukrainskiy-dron-upal-na-territoriyu-neftebazy-v-slavyanske-chto-izvestno-1137387683.html

Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известно

Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известно - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известно

При ночной атаке украинских боевиков на Краснодарский край один из беспилотников упал на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T08:09

2024-05-19T08:09

2024-05-19T08:09

краснодарский край

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

кубань

славянск

нпз

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. При ночной атаке украинских боевиков на Краснодарский край один из беспилотников упал на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперштаб региона.По данным Минобороны, в ночь на 19 мая силы ПВО отразили атаку на Крым, Кубань и Белгородскую область. Над регионами уничтожены 61 беспилотник и 9 ракет ATACMS. Только над Краснодарским краем подавлены и сбиты были 57 БПЛА.На месте падений в двух районах Краснодарского края работают оперативные и специальные службы.В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. По данным спасательной городской службы, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Однако жители сообщают об упавших суббоеприпасах.

https://crimea.ria.ru/20240519/nochnaya-ataka-na-sevastopol-v-gorode--nakhodyat-subboepripasy-1137387065.html

краснодарский край

кубань

славянск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), кубань, славянск, нпз, безопасность, новости