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Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известно
Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известно - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известно
При ночной атаке украинских боевиков на Краснодарский край один из беспилотников упал на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T08:09
2024-05-19T08:09
2024-05-19T08:09
краснодарский край
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
кубань
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. При ночной атаке украинских боевиков на Краснодарский край один из беспилотников упал на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперштаб региона.По данным Минобороны, в ночь на 19 мая силы ПВО отразили атаку на Крым, Кубань и Белгородскую область. Над регионами уничтожены 61 беспилотник и 9 ракет ATACMS. Только над Краснодарским краем подавлены и сбиты были 57 БПЛА.На месте падений в двух районах Краснодарского края работают оперативные и специальные службы.В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. По данным спасательной городской службы, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Однако жители сообщают об упавших суббоеприпасах.
https://crimea.ria.ru/20240519/nochnaya-ataka-na-sevastopol-v-gorode--nakhodyat-subboepripasy-1137387065.html
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краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), кубань, славянск, нпз, безопасность, новости
Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известно
На территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани упал дрон ВСУ