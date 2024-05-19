https://crimea.ria.ru/20240519/muzyka-i-drevnosti-v-muzee-zapovednike-neapol-skifskiy-dadut-kontsert-1137333041.html

Музыка и древности: в музее-заповеднике "Неаполь Скифский" дадут концерт

Музыка и древности: в музее-заповеднике "Неаполь Скифский" дадут концерт - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Музыка и древности: в музее-заповеднике "Неаполь Скифский" дадут концерт

В субботу, 25 мая, на крыше башни музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе состоится первый в этом году концерт живой музыки. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T09:13

2024-05-19T09:13

2024-05-19T09:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В субботу, 25 мая, на крыше башни музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе состоится первый в этом году концерт живой музыки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор историко-археологического музея-заповедника Юрий Зайцев.Также он заверил, что посетители концерта смогут не только насладиться атмосферой древнего городища и грамотно подобранной живой музыкой, но и великолепным видом на закат и крымскую столицу."А если человек придет на концерт чуть пораньше, то сможет еще и пройтись по эксплозии под открытым небом", - уточнил директор.Также в музее проводят мастер-классы по живописи, кузнечному и гончарному мастерству.Ранее сообщалось, что во дворце-санатории "Дюльбер" в поселке Кореиз под Ялтой открылся музей артефактов, среди которых предметы из частных коллекций и уникальные документы из федеральных архивов.Читайте также на РИА Новости Крым:Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музейРемонт спугнул призрака из музея в КерчиВпервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублейВ Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, новости, культура, крым, симферополь, общество, музыка