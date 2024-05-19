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Музыка и древности: в музее-заповеднике "Неаполь Скифский" дадут концерт - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Музыка и древности: в музее-заповеднике "Неаполь Скифский" дадут концерт
Музыка и древности: в музее-заповеднике "Неаполь Скифский" дадут концерт - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Музыка и древности: в музее-заповеднике "Неаполь Скифский" дадут концерт
В субботу, 25 мая, на крыше башни музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе состоится первый в этом году концерт живой музыки. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T09:13
2024-05-19T09:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В субботу, 25 мая, на крыше башни музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе состоится первый в этом году концерт живой музыки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор историко-археологического музея-заповедника Юрий Зайцев.Также он заверил, что посетители концерта смогут не только насладиться атмосферой древнего городища и грамотно подобранной живой музыкой, но и великолепным видом на закат и крымскую столицу."А если человек придет на концерт чуть пораньше, то сможет еще и пройтись по эксплозии под открытым небом", - уточнил директор.Также в музее проводят мастер-классы по живописи, кузнечному и гончарному мастерству.Ранее сообщалось, что во дворце-санатории "Дюльбер" в поселке Кореиз под Ялтой открылся музей артефактов, среди которых предметы из частных коллекций и уникальные документы из федеральных архивов.Читайте также на РИА Новости Крым:Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музейРемонт спугнул призрака из музея в КерчиВпервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублейВ Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса
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Музыка и древности: в музее-заповеднике "Неаполь Скифский" дадут концерт

Концерт живой музыки пройдет на крыше башни музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Крыму

09:13 19.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь-скифский"
Историко-археологический музей-заповедник Неаполь-скифский - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В субботу, 25 мая, на крыше башни музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе состоится первый в этом году концерт живой музыки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор историко-археологического музея-заповедника Юрий Зайцев.
"В прошлом году мы совместно с Крымской государственной филармонией запустили новый проект, результаты которого превзошли все ожидания – это вечерние концерты на крыше башни музея. Первый в этом году концерт состоится 25 мая", - сообщил Зайцев.
Также он заверил, что посетители концерта смогут не только насладиться атмосферой древнего городища и грамотно подобранной живой музыкой, но и великолепным видом на закат и крымскую столицу.
"А если человек придет на концерт чуть пораньше, то сможет еще и пройтись по эксплозии под открытым небом", - уточнил директор.
Также в музее проводят мастер-классы по живописи, кузнечному и гончарному мастерству.
Ранее сообщалось, что во дворце-санатории "Дюльбер" в поселке Кореиз под Ялтой открылся музей артефактов, среди которых предметы из частных коллекций и уникальные документы из федеральных архивов.
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