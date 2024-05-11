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Во дворце "Дюльбер" в Крыму появился еще один уникальный музей
Во дворце "Дюльбер" в Крыму появился еще один уникальный музей - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Во дворце "Дюльбер" в Крыму появился еще один уникальный музей
Во дворце-санатории "Дюльбер" в поселке Кореиз под Ялтой открылся музей артефактов, среди которых предметы из частных коллекций и уникальные документы из... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T09:13
2024-05-11T09:13
2024-05-11T09:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Во дворце-санатории "Дюльбер" в поселке Кореиз под Ялтой открылся музей артефактов, среди которых предметы из частных коллекций и уникальные документы из федеральных архивов. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании учреждения.Отмечается, что дворец "Дюльбер", построенный в 1897 году по собственным эскизам его хозяина – великого князя Петра Романова, дяди последнего русского царя Николая II, обрел музейную экспозицию впервые."После событий 1919 года… на протяжении долгого времени "Дюльбер" был закрытым объектом. С момента создания здесь здравницы, начиная с 1922 года, во дворце отдыхали высокопоставленные лица, и просто попасть сюда и увидеть дворец было невозможно. В отличие от многих других великокняжеских резиденций Ялты здесь не проводились массовые экскурсии и никогда не предпринималась попытки формирования полноценной экспозиции", – говорится в релизе.Идея открыть музей во дворце, который является действующим санаторием, пришла в юбилейный год воссоединения Крыма с Россией руководству управляющей компании VIZANT. Реализовать задуманное удалось благодаря содействию минкульта Республики Крым и помощи экспертов из Государственного архива РФ, Архива Военно-морского флота, Воронцовского и Ливадийского дворцов, Дома-музея А. П. Чехова в Ялте и Ялтинского историко-литературного музея.Первую выставку уже открыли. В экспозицию вошли предметы из частных коллекций и государственных музейных фондов, в том числе уникальные копии акварелей Николая Краснова, редкие архивные снимки великой княгини Ксении Александровны, дореволюционные издания и эскизы дворца.Работы по выявлению новых артефактов, которые помогут восстановить и увековечить подлинную историю "Дюльбера" продолжается. В ближайшее время в планах создать вторую тематическую выставку и разработать новые экскурсионные маршруты."Также в планах учреждения сделать акцент на военно-патриотическом воспитании и отразить в пространстве дворца малоизвестные факты о деятельности и заслугах Великих князей Петра Николаевича и Александра Михайловича Романовых в оборонно-промышленном комплексе Российской империи, стоявших у основ создания первого русского воздушного флота, а также первой летной школы в Севастополе, которая существует и по сей день", – уточнили организаторы.Читайте также на РИА Новости Крым:Открыть в 2044 году: музею в Крыму передали капсулу памяти от школьниковНовый музей Крымской железной дороги открыли в СимферополеТайны дома Стамболи: когда откроют историческую дачу в Феодосии
https://crimea.ria.ru/20240125/artefakty-kryma-v-muzeyakh-evropy-est-li-shansy-vernut-relikvii-1134437962.html
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ялта, новости крыма, крым, музеи крыма, культура, история, кореиз, общество
Во дворце "Дюльбер" в Крыму появился еще один уникальный музей
Во дворце "Дюльбер" в поселке Кореиз под Ялтой открылся музей артефактов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Во дворце-санатории "Дюльбер" в поселке Кореиз под Ялтой открылся музей артефактов, среди которых предметы из частных коллекций и уникальные документы из федеральных архивов. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании учреждения.
Отмечается, что дворец "Дюльбер", построенный в 1897 году по собственным эскизам его хозяина – великого князя Петра Романова, дяди последнего русского царя Николая II, обрел музейную экспозицию впервые.
"После событий 1919 года… на протяжении долгого времени "Дюльбер" был закрытым объектом. С момента создания здесь здравницы, начиная с 1922 года, во дворце отдыхали высокопоставленные лица, и просто попасть сюда и увидеть дворец было невозможно. В отличие от многих других великокняжеских резиденций Ялты здесь не проводились массовые экскурсии и никогда не предпринималась попытки формирования полноценной экспозиции", – говорится в релизе.
Идея открыть музей во дворце, который является действующим санаторием, пришла в юбилейный год воссоединения Крыма с Россией руководству управляющей компании VIZANT. Реализовать задуманное удалось благодаря содействию минкульта Республики Крым и помощи экспертов из Государственного архива РФ, Архива Военно-морского флота, Воронцовского и Ливадийского дворцов, Дома-музея А. П. Чехова в Ялте и Ялтинского историко-литературного музея.
Первую выставку уже открыли. В экспозицию вошли предметы из частных коллекций и государственных музейных фондов, в том числе уникальные копии акварелей Николая Краснова, редкие архивные снимки великой княгини Ксении Александровны, дореволюционные издания и эскизы дворца.
"Особой ценностью обладают точные копии документов из федеральных архивов. Например, протоколы обысков в княжеских имениях с личными подписями Романовых и приказы об аресте, которые ранее хранились под грифом "секретно", архитектурные работы и эскизы Великого князя Петра Николаевича, телеграммы, письма", – рассказали в компании.
Работы по выявлению новых артефактов, которые помогут восстановить и увековечить подлинную историю "Дюльбера" продолжается. В ближайшее время в планах создать вторую тематическую выставку и разработать новые экскурсионные маршруты.
"Также в планах учреждения сделать акцент на военно-патриотическом воспитании и отразить в пространстве дворца малоизвестные факты о деятельности и заслугах Великих князей Петра Николаевича и Александра Михайловича Романовых в оборонно-промышленном комплексе Российской империи, стоявших у основ создания первого русского воздушного флота, а также первой летной школы в Севастополе, которая существует и по сей день", – уточнили организаторы.
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