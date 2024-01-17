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Тайны дома Стамболи: когда откроют историческую дачу в Феодосии - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Тайны дома Стамболи: когда откроют историческую дачу в Феодосии
Тайны дома Стамболи: когда откроют историческую дачу в Феодосии - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Тайны дома Стамболи: когда откроют историческую дачу в Феодосии
Одна из архитектурных "визиток" Феодосии – историческая дача крупного табачного фабриканта Иосифа Стамболи, построенная в 1914 году – отмечает свое 110-летие в... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T07:51
2024-01-17T08:27
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дача стамболи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Одна из архитектурных "визиток" Феодосии – историческая дача крупного табачного фабриканта Иосифа Стамболи, построенная в 1914 году – отмечает свое 110-летие в затянувшейся реставрации. Первоочередной ремонт на объекте культурного наследия стартовал еще в 2016 году, с тех пор менялись подрядчики и пересматривались проекты. Когда закончат работы и что планируют разместить в помещениях знаменитого особняка, – об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации Феодосии.Реставрация "визитки"По данным пресс-службы феодосийской мэрии, сегодня работы на объекте ведет фирма ООО "Компания "Климат-Сервис". Этот подрядчик был определен еще в 2022 году с ценой контракта почти в 123 млн рублей – после того, как с очередным недобросовестным подрядчиком простились. Окончить работы "Климат-Сервис" должен был 30 декабря 2023 года. Однако, как поясняют в администрации, в ходе реставрации возникла необходимость дополнительных противоаварийных мероприятий.Музей семьи Стамболи и караимские традиции"Особая архитектура, колорит здания – это все сейчас воссоздается. Реставраторы сняли до первого слоя покраску, штукатурку – мы видим исходный цвет некоторых комнат. Будет воссоздан зимний сад и каминная комната: все, что было частично утрачено, воссоздается в первозданном виде", – рассказывает замглавы администрации города Юлия Некрасова.В разные годы в уникальном особняке XIX века располагались штаб Всероссийской чрезвычайной комиссии, санатории для трудящихся, военный госпиталь, наркологическая клиника знаменитого доктора Довженко. В эпоху "дикого капитализма" в здании находились банк, кафе, ресторан и гостиница, а с 2013 года – Музей подводной археологии. Теперь местные власти убеждены в необходимости впервые за всю историю дома устроить в его помещениях музей семьи Стамболи.По ее словам, будущее музейное учреждение не планируют выделять в самостоятельное юрлицо: объект передадут в оперативное управление Феодосийскому музею древностей, который будет обеспечивать его работу. Пока точные сроки открытия не обозначены, после завершения реставрации музейщикам предстоит работа по оснащению помещений, формированию экспозиций. Финансировать все это планируют за счет доходов музея древностей, а также за счет грантов нацпроекта "Культура".Дача Стамболи – особняк общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров, построенный в 1914 году на средства одного из богатейших людей Таврической губернии, табачного фабриканта Иосифа Стамболи. Стоимость строительства превысила 1 миллион золотых рублей. Вилла на черноморском побережье стала свадебным подарком будущей супруге Иосифа Вениаминовича – Рахили Бобович.В 2015 году экспертиза показала, что особняк не раз подвергался несанкционированным перепланировкам и переделкам художественного декора. Кроме того, были найдены и другие существенные проблемы: загнивание деревянных конструкций и коррозия металлических балок перекрытий, отслоение штукатурки, повреждения деревянных стропил кровли и ее элементов, многочисленные разрушения и деформации кирпичных башенок крыши, аварийное состояние винтовой чугунной лестницы в башне. Противоаварийные, а затем ремонтно-реставрационные работы на объекте стартовали в 2016 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуУникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворцаНа медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета
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феодосия, дача стамболи, реставрация, культура, крым, архитектура, музеи крыма, авторы
Тайны дома Стамболи: когда откроют историческую дачу в Феодосии

Реставрация исторической Дачи Стамболи в Феодосии завершится в ноябре – мэрия

07:51 17.01.2024 (обновлено: 08:27 17.01.2024)
 
© РИА Новости КрымДача Стамболи в Феодосии
Дача Стамболи в Феодосии - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости Крым
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Одна из архитектурных "визиток" Феодосии – историческая дача крупного табачного фабриканта Иосифа Стамболи, построенная в 1914 году – отмечает свое 110-летие в затянувшейся реставрации. Первоочередной ремонт на объекте культурного наследия стартовал еще в 2016 году, с тех пор менялись подрядчики и пересматривались проекты. Когда закончат работы и что планируют разместить в помещениях знаменитого особняка, – об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации Феодосии.

Реставрация "визитки"

По данным пресс-службы феодосийской мэрии, сегодня работы на объекте ведет фирма ООО "Компания "Климат-Сервис". Этот подрядчик был определен еще в 2022 году с ценой контракта почти в 123 млн рублей – после того, как с очередным недобросовестным подрядчиком простились. Окончить работы "Климат-Сервис" должен был 30 декабря 2023 года. Однако, как поясняют в администрации, в ходе реставрации возникла необходимость дополнительных противоаварийных мероприятий.

"В настоящее время на объекте ведутся противоаварийные работы на подпорной стене. Выполнена корректировка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. Срок окончания работ по муниципальному контракту передвинут на 30 ноября 2024 года. В целом работа идет согласно графику, отставаний у подрядчика нет", – сообщили в пресс-службе.

Музей семьи Стамболи и караимские традиции

"Особая архитектура, колорит здания – это все сейчас воссоздается. Реставраторы сняли до первого слоя покраску, штукатурку – мы видим исходный цвет некоторых комнат. Будет воссоздан зимний сад и каминная комната: все, что было частично утрачено, воссоздается в первозданном виде", – рассказывает замглавы администрации города Юлия Некрасова.
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В разные годы в уникальном особняке XIX века располагались штаб Всероссийской чрезвычайной комиссии, санатории для трудящихся, военный госпиталь, наркологическая клиника знаменитого доктора Довженко. В эпоху "дикого капитализма" в здании находились банк, кафе, ресторан и гостиница, а с 2013 года – Музей подводной археологии. Теперь местные власти убеждены в необходимости впервые за всю историю дома устроить в его помещениях музей семьи Стамболи.

"Мы будем рассказывать о живом доме, который был построен семьей, и связывать это с историей, культурой караимов, с их бытом, обрядами. По поводу фондов и выставочных экспозиций вопрос еще в процессе, но это однозначно будет музей, где, прежде всего, основная часть будет посвящена истории создания этого объекта, семье Стамболи", – анонсирует Некрасова.

По ее словам, будущее музейное учреждение не планируют выделять в самостоятельное юрлицо: объект передадут в оперативное управление Феодосийскому музею древностей, который будет обеспечивать его работу. Пока точные сроки открытия не обозначены, после завершения реставрации музейщикам предстоит работа по оснащению помещений, формированию экспозиций. Финансировать все это планируют за счет доходов музея древностей, а также за счет грантов нацпроекта "Культура".
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Дача Стамболи – особняк общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров, построенный в 1914 году на средства одного из богатейших людей Таврической губернии, табачного фабриканта Иосифа Стамболи. Стоимость строительства превысила 1 миллион золотых рублей. Вилла на черноморском побережье стала свадебным подарком будущей супруге Иосифа Вениаминовича Рахили Бобович.
В 2015 году экспертиза показала, что особняк не раз подвергался несанкционированным перепланировкам и переделкам художественного декора. Кроме того, были найдены и другие существенные проблемы: загнивание деревянных конструкций и коррозия металлических балок перекрытий, отслоение штукатурки, повреждения деревянных стропил кровли и ее элементов, многочисленные разрушения и деформации кирпичных башенок крыши, аварийное состояние винтовой чугунной лестницы в башне. Противоаварийные, а затем ремонтно-реставрационные работы на объекте стартовали в 2016 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.
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