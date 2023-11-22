https://crimea.ria.ru/20231122/na-meditsinu-i-sotsobespechenie-v-krymu-napravyat-pyatuyu-chast-byudzheta-1132971253.html
На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета
На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета - РИА Новости Крым, 22.11.2023
На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета
Почти 43 млрд рублей из бюджета Республики Крым будет направлено на социальные статьи расходов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T13:15
2023-11-22T13:15
2023-11-22T13:36
владимир константинов
новости крыма
крым
государственный совет рк (госсовет)
соцзащита
здравоохранение в крыму и севастополе
образование в крыму и севастополе
крымский бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0a/1121982944_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_03273666192e8cbed32a3352650f8dea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Почти 43 млрд рублей из бюджета Республики Крым будет направлено на социальные статьи расходов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.Доходная часть бюджета на следующий год предусматривает 202,1 млрд рублей, на 2025 год – 210,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления в предполагаемый период составят 71,5 млрд рублей в 2024 году и 73,8 млрд рублей в 2025 году.Так, на социально значимые статьи расходов в следующем году запланировано 42,7 млрд рублей или 20,9% от всех планируемых расходов. Средства будут направлены на поддержку семей с детьми, ветеранов, инвалидов, льготных категорий граждан. Размеры пособий и компенсаций будут индексироваться, отметил спикер Госсовета РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма более 40 млрд рублейКак в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостьюНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0a/1121982944_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_00ac8e2f8c647275c7e39cd542a74483.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, новости крыма, крым, государственный совет рк (госсовет), соцзащита, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе, крымский бюджет
На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета
На медицину, образование и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета
13:15 22.11.2023 (обновлено: 13:36 22.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Почти 43 млрд рублей из бюджета Республики Крым будет направлено на социальные статьи расходов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.
Доходная часть бюджета на следующий год предусматривает 202,1 млрд рублей, на 2025 год – 210,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления в предполагаемый период составят 71,5 млрд рублей в 2024 году и 73,8 млрд рублей в 2025 году.
"Традиционно расходы бюджета Республики Крым имеют социальную направленность. В нем предусматриваются достаточные средства для обеспечения всех основных социальных расходов: на образование, здравоохранение и социальное обеспечение, а также на поддержку участников СВО и их семей", – написал в своем Telegram-канале Константинов.
Так, на социально значимые статьи расходов в следующем году запланировано 42,7 млрд рублей или 20,9% от всех планируемых расходов. Средства будут направлены на поддержку семей с детьми, ветеранов, инвалидов, льготных категорий граждан. Размеры пособий и компенсаций будут индексироваться, отметил спикер Госсовета РК.
"На систему образования предусмотрено выделение 43,1 млрд рублей, на социальную поддержку крымчан – 31,2 млрд рублей, на здравоохранение – 17,8 млрд рублей, культуру, спорт и другие социальные мероприятия – 7,9 млрд рублей", – продолжил Константинов.
Читайте также на РИА Новости Крым: