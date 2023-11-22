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На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета
На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета - РИА Новости Крым, 22.11.2023
На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета
Почти 43 млрд рублей из бюджета Республики Крым будет направлено на социальные статьи расходов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T13:15
2023-11-22T13:36
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Почти 43 млрд рублей из бюджета Республики Крым будет направлено на социальные статьи расходов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.Доходная часть бюджета на следующий год предусматривает 202,1 млрд рублей, на 2025 год – 210,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления в предполагаемый период составят 71,5 млрд рублей в 2024 году и 73,8 млрд рублей в 2025 году.Так, на социально значимые статьи расходов в следующем году запланировано 42,7 млрд рублей или 20,9% от всех планируемых расходов. Средства будут направлены на поддержку семей с детьми, ветеранов, инвалидов, льготных категорий граждан. Размеры пособий и компенсаций будут индексироваться, отметил спикер Госсовета РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма более 40 млрд рублейКак в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостьюНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму
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владимир константинов, новости крыма, крым, государственный совет рк (госсовет), соцзащита, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе, крымский бюджет
На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета

На медицину, образование и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета

13:15 22.11.2023 (обновлено: 13:36 22.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Почти 43 млрд рублей из бюджета Республики Крым будет направлено на социальные статьи расходов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.
Доходная часть бюджета на следующий год предусматривает 202,1 млрд рублей, на 2025 год – 210,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления в предполагаемый период составят 71,5 млрд рублей в 2024 году и 73,8 млрд рублей в 2025 году.
"Традиционно расходы бюджета Республики Крым имеют социальную направленность. В нем предусматриваются достаточные средства для обеспечения всех основных социальных расходов: на образование, здравоохранение и социальное обеспечение, а также на поддержку участников СВО и их семей", – написал в своем Telegram-канале Константинов.
Так, на социально значимые статьи расходов в следующем году запланировано 42,7 млрд рублей или 20,9% от всех планируемых расходов. Средства будут направлены на поддержку семей с детьми, ветеранов, инвалидов, льготных категорий граждан. Размеры пособий и компенсаций будут индексироваться, отметил спикер Госсовета РК.
"На систему образования предусмотрено выделение 43,1 млрд рублей, на социальную поддержку крымчан – 31,2 млрд рублей, на здравоохранение – 17,8 млрд рублей, культуру, спорт и другие социальные мероприятия – 7,9 млрд рублей", – продолжил Константинов.
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Владимир КонстантиновНовости КрымаКрымГосударственный совет РК (Госсовет)СоцзащитаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбразование в Крыму и СевастополеКрымский бюджет
 
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