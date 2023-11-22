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На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета

На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета - РИА Новости Крым, 22.11.2023

На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета

Почти 43 млрд рублей из бюджета Республики Крым будет направлено на социальные статьи расходов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T13:15

2023-11-22T13:15

2023-11-22T13:36

владимир константинов

новости крыма

крым

государственный совет рк (госсовет)

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крымский бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Почти 43 млрд рублей из бюджета Республики Крым будет направлено на социальные статьи расходов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.Доходная часть бюджета на следующий год предусматривает 202,1 млрд рублей, на 2025 год – 210,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления в предполагаемый период составят 71,5 млрд рублей в 2024 году и 73,8 млрд рублей в 2025 году.Так, на социально значимые статьи расходов в следующем году запланировано 42,7 млрд рублей или 20,9% от всех планируемых расходов. Средства будут направлены на поддержку семей с детьми, ветеранов, инвалидов, льготных категорий граждан. Размеры пособий и компенсаций будут индексироваться, отметил спикер Госсовета РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма более 40 млрд рублейКак в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостьюНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму

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2023

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