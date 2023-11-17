https://crimea.ria.ru/20231117/vyvod-iz-teni-dokhodov-prines-byudzhetu-kryma-bolee-40-mlrd-rubley-1132836586.html

Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма более 40 млрд рублей

Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма более 40 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма более 40 млрд рублей

Налог на доходы физических лиц и налог на прибыть предприятий занимают наибольший удельный вес в структуре налоговых отчислений в консолидированный бюджет... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T21:52

2023-11-17T21:52

2023-11-17T21:52

роман наздрачев

налоги

федеральная налоговая служба (фнс)

деньги

крым

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СИФМЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Налог на доходы физических лиц и налог на прибыть предприятий занимают наибольший удельный вес в структуре налоговых отчислений в консолидированный бюджет Крыма. Суммарно за первые десять месяцев текущего года поступило более 41 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.В частности, за отчетный период времени НДФЛ принес в консолидированный бюджет РК 28,464 млрд рублей, налог на прибыль – 12,682 млрд рублей, специальные налоговые режимы – 8,466, налог на имущество – 6,302 млрд рублей, акцизы – 1,567 млрд рублей.Поступления по основным налогам консолидированного бюджета РК за январь-октябрь 2023 года составили 57,8 млрд рублей, что на 4,8 млрд рублей больше показателей прошлого года, продолжил глава УФНС по РК.По его словам, регион исполняет плановые показатели практически по всем уровням бюджета с положительной динамикой. При этом особое внимание уделяется выводу доходов из теневого оборота.Ранее глава республиканского УФНС сообщал, что снижение турпотока и приостановка авиасообщения не повлияли на увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имуществоУщерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублейКрым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман наздрачев, видео, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), деньги, крым