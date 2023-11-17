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Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма более 40 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма более 40 млрд рублей
Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма более 40 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма более 40 млрд рублей
Налог на доходы физических лиц и налог на прибыть предприятий занимают наибольший удельный вес в структуре налоговых отчислений в консолидированный бюджет... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T21:52
2023-11-17T21:52
роман наздрачев
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
деньги
крым
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СИФМЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Налог на доходы физических лиц и налог на прибыть предприятий занимают наибольший удельный вес в структуре налоговых отчислений в консолидированный бюджет Крыма. Суммарно за первые десять месяцев текущего года поступило более 41 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.В частности, за отчетный период времени НДФЛ принес в консолидированный бюджет РК 28,464 млрд рублей, налог на прибыль – 12,682 млрд рублей, специальные налоговые режимы – 8,466, налог на имущество – 6,302 млрд рублей, акцизы – 1,567 млрд рублей.Поступления по основным налогам консолидированного бюджета РК за январь-октябрь 2023 года составили 57,8 млрд рублей, что на 4,8 млрд рублей больше показателей прошлого года, продолжил глава УФНС по РК.По его словам, регион исполняет плановые показатели практически по всем уровням бюджета с положительной динамикой. При этом особое внимание уделяется выводу доходов из теневого оборота.Ранее глава республиканского УФНС сообщал, что снижение турпотока и приостановка авиасообщения не повлияли на увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имуществоУщерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублейКрым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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роман наздрачев, видео, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), деньги, крым
Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма более 40 млрд рублей

Наздрачев: в налоговый оборот в Крыму возвращено более 40 млрд рублей

21:52 17.11.2023
 
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СИФМЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Налог на доходы физических лиц и налог на прибыть предприятий занимают наибольший удельный вес в структуре налоговых отчислений в консолидированный бюджет Крыма. Суммарно за первые десять месяцев текущего года поступило более 41 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.
"Основными источниками доходов консолидированного бюджета Крыма остаются НДФЛ, налог на прибыль, специальные налоговые режимы и налог на имущество. Кроме акцизов, которые сократились в силу снижения объемов производства подакцизных продуктов, остальные налоговые источники показывают положительную динамику", – сказал Наздрачев.
В частности, за отчетный период времени НДФЛ принес в консолидированный бюджет РК 28,464 млрд рублей, налог на прибыль – 12,682 млрд рублей, специальные налоговые режимы – 8,466, налог на имущество – 6,302 млрд рублей, акцизы – 1,567 млрд рублей.
Поступления по основным налогам консолидированного бюджета РК за январь-октябрь 2023 года составили 57,8 млрд рублей, что на 4,8 млрд рублей больше показателей прошлого года, продолжил глава УФНС по РК.
По его словам, регион исполняет плановые показатели практически по всем уровням бюджета с положительной динамикой. При этом особое внимание уделяется выводу доходов из теневого оборота.

"По нашей оценке около 40 млрд рублей введено в налоговый оборот. Это выручка в размере порядка 20 млрд рублей, налог на профессиональный доход "обелили" на 10 млрд рублей, рост заработной платы – около 430 млн рублей, добровольное уточнение налогоплательщиками – 4 млрд рублей и взыскание долгов 13,2 млрд рублей. Еще 2,5 млрд рублей дополнительно поступило НДФЛ благодаря мероприятиям по борьбе с нелегальной заработной платой", – продолжил Наздрачев.

Ранее глава республиканского УФНС сообщал, что снижение турпотока и приостановка авиасообщения не повлияли на увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона.
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Роман НаздрачевНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС)ДеньгиКрым
 
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