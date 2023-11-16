https://crimea.ria.ru/20231116/ufns-v-krymu-za-desyat-mesyatsev-sobrali-bolee-57-mlrd-rubley-nalogov-1132826252.html

УФНС: в Крыму за десять месяцев собрали более 57 млрд рублей налогов

УФНС: в Крыму за десять месяцев собрали более 57 млрд рублей налогов - РИА Новости Крым, 16.11.2023

УФНС: в Крыму за десять месяцев собрали более 57 млрд рублей налогов

Приостановка авиасообщения и снижение турпотока в Крым не помешали увеличению объемов налоговых поступлений в бюджет Республики Крым. Об этом в пресс-центре РИА РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T13:02

2023-11-16T13:02

2023-11-16T13:03

фнс россии по республике крым

роман наздрачев

статистика

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c37fdcaecb142464006fed7d272e3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Приостановка авиасообщения и снижение турпотока в Крым не помешали увеличению объемов налоговых поступлений в бюджет Республики Крым. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.Он пояснил, что по данным министерства курортов и туризма РК, число туристов сократилось на 26%. Кроме того, несколько сократился индекс промышленного производства в регионе – до 98,5% по отношению к показателям прошлого года. Вместе с тем другие отрасли показывают рост, отметил глава крымского УФНС."Налоговым органом РК совместно с минфином РК и органами местного самоуправления удалось обеспечить прирост налоговых поступлений в 109,1% к уровню прошлого года", – продолжил Наздрачев. Всего за десять месяцев в консолидированный бюджет Крыма поступило более 57 млрд рублей налоговых отчислений. Это на 4,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.Ранее председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике республики Ольга Виноградова отметила, что ежегодный рост доходов республиканского бюджета фиксируется при сохранении низких ставок налогообложения. Кроме того, в регионе стабильно увеличивается число граждан-плательщиков налога на профессиональный доход. По данным замруководителя Центра "Мой Бизнес" в РК Ирина Цыпук, в сентябре их число превышало 112 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублейВ Госдуме предложили по-другому начислять налогиКрымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фнс россии по республике крым, роман наздрачев, статистика, крым, новости крыма