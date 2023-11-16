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УФНС: в Крыму за десять месяцев собрали более 57 млрд рублей налогов
УФНС: в Крыму за десять месяцев собрали более 57 млрд рублей налогов - РИА Новости Крым, 16.11.2023
УФНС: в Крыму за десять месяцев собрали более 57 млрд рублей налогов
Приостановка авиасообщения и снижение турпотока в Крым не помешали увеличению объемов налоговых поступлений в бюджет Республики Крым. Об этом в пресс-центре РИА РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T13:02
2023-11-16T13:02
2023-11-16T13:03
фнс россии по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Приостановка авиасообщения и снижение турпотока в Крым не помешали увеличению объемов налоговых поступлений в бюджет Республики Крым. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.Он пояснил, что по данным министерства курортов и туризма РК, число туристов сократилось на 26%. Кроме того, несколько сократился индекс промышленного производства в регионе – до 98,5% по отношению к показателям прошлого года. Вместе с тем другие отрасли показывают рост, отметил глава крымского УФНС."Налоговым органом РК совместно с минфином РК и органами местного самоуправления удалось обеспечить прирост налоговых поступлений в 109,1% к уровню прошлого года", – продолжил Наздрачев. Всего за десять месяцев в консолидированный бюджет Крыма поступило более 57 млрд рублей налоговых отчислений. Это на 4,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.Ранее председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике республики Ольга Виноградова отметила, что ежегодный рост доходов республиканского бюджета фиксируется при сохранении низких ставок налогообложения. Кроме того, в регионе стабильно увеличивается число граждан-плательщиков налога на профессиональный доход. По данным замруководителя Центра "Мой Бизнес" в РК Ирина Цыпук, в сентябре их число превышало 112 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублейВ Госдуме предложили по-другому начислять налогиКрымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество
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фнс россии по республике крым, роман наздрачев, статистика, крым, новости крыма
УФНС: в Крыму за десять месяцев собрали более 57 млрд рублей налогов
прирост налоговых поступлений в Крыму за 10 месяцев составил 109,1% - УФНС
13:02 16.11.2023 (обновлено: 13:03 16.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым.
Приостановка авиасообщения и снижение турпотока в Крым не помешали увеличению объемов налоговых поступлений в бюджет Республики Крым. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.
"2023 год внес некоторые коррективы с точки зрения пополнения бюджета. Это всем известные социально-политические факторы, отсутствие авиасообщения, проведение специальной военной операции", – сказал Наздрачев.
Он пояснил, что по данным министерства курортов и туризма РК, число туристов сократилось на 26%. Кроме того, несколько сократился индекс промышленного производства в регионе – до 98,5% по отношению к показателям прошлого года. Вместе с тем другие отрасли показывают рост, отметил глава крымского УФНС.
"Налоговым органом РК совместно с минфином РК и органами местного самоуправления удалось обеспечить прирост налоговых поступлений в 109,1% к уровню прошлого года", – продолжил Наздрачев.
Всего за десять месяцев в консолидированный бюджет Крыма поступило более 57 млрд рублей налоговых отчислений. Это на 4,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике республики Ольга Виноградова отметила
, что ежегодный рост доходов республиканского бюджета фиксируется при сохранении низких ставок налогообложения. Кроме того, в регионе стабильно увеличивается
число граждан-плательщиков налога на профессиональный доход. По данным замруководителя Центра "Мой Бизнес" в РК Ирина Цыпук, в сентябре их число превышало 112 тысяч человек.
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