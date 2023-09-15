https://crimea.ria.ru/20230915/v-krymu-stremitelno-rastet-chislo-samozanyatykh-1131418322.html

В Крыму стремительно растет число самозанятых

В Крыму стремительно растет число самозанятых - РИА Новости Крым, 15.09.2023

В Крыму стремительно растет число самозанятых

В Крыму растет число самозанятых граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замруководителя Центра "Мой Бизнес" в РК Ирина Цыпук. РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T06:03

2023-09-15T06:03

2023-09-15T06:03

радио "спутник в крыму"

крым

крымский бизнес

экономика

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/31/1118293149_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48027041de1e94b3ac2837b4ed6bb8fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Крыму растет число самозанятых граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замруководителя Центра "Мой Бизнес" в РК Ирина Цыпук."В Крыму зарегистрировано более 80 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства - это юридические лица и индивидуальные предприниматели. Также в регионе стремительно растет количество самозанятых граждан – этот налоговый режим выбрали более 112,5 тысяч человек", – сказала Цыпук.Цыпук также уточнила, что режим самозанятых, как правило, выбирают граждане, которые работают в сфере услуг: фотографы, парикмахеры, мастера маникюра, производители тортов на заказ.Напомним, самозанятые, по сравнению индивидуальными предпринимателями и наемными сотрудниками, платят меньше налогов - от 4% до 6%. Кроме того, они могут уплачивать страховые взносы по желанию, в отличие от ИП, которые должны делать это даже при отсутствии дохода.Ранее председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике РК Ольга Виноградова сообщила, что по инициативе глава РК Сергея Аксенова в регионе могут продлить действие пониженных налоговых ставок для бизнеса.Читайте также на РИА Новости Крым:Стать самозанятым: почему лучше заниматься любимым делом легальноУщерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублейСобственные доходы бюджета РК с 2014 года выросли в 3,6 раза

https://crimea.ria.ru/20230905/umnye-dengi-dolgi-pered-bankami-i-vklady-krymchan-i-predpriyatiy-kryma-1131170936.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский бизнес, экономика, общество, новости крыма