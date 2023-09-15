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В Крыму стремительно растет число самозанятых - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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В Крыму стремительно растет число самозанятых
В Крыму стремительно растет число самозанятых - РИА Новости Крым, 15.09.2023
В Крыму стремительно растет число самозанятых
В Крыму растет число самозанятых граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замруководителя Центра "Мой Бизнес" в РК Ирина Цыпук. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T06:03
2023-09-15T06:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Крыму растет число самозанятых граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замруководителя Центра "Мой Бизнес" в РК Ирина Цыпук."В Крыму зарегистрировано более 80 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства - это юридические лица и индивидуальные предприниматели. Также в регионе стремительно растет количество самозанятых граждан – этот налоговый режим выбрали более 112,5 тысяч человек", – сказала Цыпук.Цыпук также уточнила, что режим самозанятых, как правило, выбирают граждане, которые работают в сфере услуг: фотографы, парикмахеры, мастера маникюра, производители тортов на заказ.Напомним, самозанятые, по сравнению индивидуальными предпринимателями и наемными сотрудниками, платят меньше налогов - от 4% до 6%. Кроме того, они могут уплачивать страховые взносы по желанию, в отличие от ИП, которые должны делать это даже при отсутствии дохода.Ранее председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике РК Ольга Виноградова сообщила, что по инициативе глава РК Сергея Аксенова в регионе могут продлить действие пониженных налоговых ставок для бизнеса.Читайте также на РИА Новости Крым:Стать самозанятым: почему лучше заниматься любимым делом легальноУщерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублейСобственные доходы бюджета РК с 2014 года выросли в 3,6 раза
https://crimea.ria.ru/20230905/umnye-dengi-dolgi-pered-bankami-i-vklady-krymchan-i-predpriyatiy-kryma-1131170936.html
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крым, крымский бизнес, экономика, общество, новости крыма
В Крыму стремительно растет число самозанятых

Число самозанятых в Крыму превысило 110 тысяч человек

06:03 15.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМаникюрный кабинет пустой
Маникюрный кабинет пустой - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Крыму растет число самозанятых граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замруководителя Центра "Мой Бизнес" в РК Ирина Цыпук.
"В Крыму зарегистрировано более 80 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства - это юридические лица и индивидуальные предприниматели. Также в регионе стремительно растет количество самозанятых граждан – этот налоговый режим выбрали более 112,5 тысяч человек", – сказала Цыпук.
По ее словам, эта цифра увеличивается каждый месяц, так как люди понимают преимущества работы "в белую". К ним относятся дополнительные меры поддержки, в том числе льготное кредитование на открытие бизнеса, приобретение оборудования и т.п..
Цыпук также уточнила, что режим самозанятых, как правило, выбирают граждане, которые работают в сфере услуг: фотографы, парикмахеры, мастера маникюра, производители тортов на заказ.
Напомним, самозанятые, по сравнению индивидуальными предпринимателями и наемными сотрудниками, платят меньше налогов - от 4% до 6%. Кроме того, они могут уплачивать страховые взносы по желанию, в отличие от ИП, которые должны делать это даже при отсутствии дохода.
Ранее председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике РК Ольга Виноградова сообщила, что по инициативе глава РК Сергея Аксенова в регионе могут продлить действие пониженных налоговых ставок для бизнеса.
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