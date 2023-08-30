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Доходы бюджета Крыма растут на фоне низких ставок налогообложения - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Доходы бюджета Крыма растут на фоне низких ставок налогообложения
Доходы бюджета Крыма растут на фоне низких ставок налогообложения - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Доходы бюджета Крыма растут на фоне низких ставок налогообложения
Ежегодный рост доходов бюджета Республики Крым фиксируется при сохранении низких ставок налогообложения. Это указывает на максимально сбалансированную налоговую РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T21:23
2023-08-30T21:23
радио "спутник в крыму"
крым
государственный совет рк (госсовет)
ольга виноградова
экономика
крымский бюджет
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Ежегодный рост доходов бюджета Республики Крым фиксируется при сохранении низких ставок налогообложения. Это указывает на максимально сбалансированную налоговую политику региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике республики Ольга ВиноградоваНа 1 августа 2023 года доходы республиканского бюджета превысили 163 млрд рублей, что на 10% или 15 млрд рублей больше показателей прошлого года, отметила гостья студии.В настоящее время размер действующих налоговых ставков составляет 4 и 10%, что ниже, чем в целом по Южному федеральному округу.Это означает, что достигнута равновесная ситуация, которая с одной стороны позволяет бизнесу развиваться, быть уверенным в налоговом климате и нагрузках на будущие периоды, с другой – позволяет региону не только выполнять план по доходам, но и перевыполнять его, пояснила председатель комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Крыма.Ранее вице-премьер Крыма – министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что собственные налоговые и неналоговые доходы Республики Крым составили 54,4 млрд рублей на начало августа. Консолидированный бюджет республики исполнен с профицитом в 7,5 млрд рублей при доходах в 163 млрд рублей и расходах в 155,5 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиВсе бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин
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крым, государственный совет рк (госсовет), ольга виноградова, экономика, крымский бюджет, новости крыма, деньги, финансы
Доходы бюджета Крыма растут на фоне низких ставок налогообложения

Налоговый климат в Крыму позволяет бизнесу развиваться, а бюджету увеличивать доходы

21:23 30.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Ежегодный рост доходов бюджета Республики Крым фиксируется при сохранении низких ставок налогообложения. Это указывает на максимально сбалансированную налоговую политику региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике республики Ольга Виноградова
На 1 августа 2023 года доходы республиканского бюджета превысили 163 млрд рублей, что на 10% или 15 млрд рублей больше показателей прошлого года, отметила гостья студии.
"Динамика роста доходов бюджета Крыма сохраняется из года в год, исполнение бюджета также идет с опережением. Важно отметить, что ежегодный рост происходит при сохранении низких ставок налогообложения", – сказала Виноградова.
В настоящее время размер действующих налоговых ставков составляет 4 и 10%, что ниже, чем в целом по Южному федеральному округу.
Это означает, что достигнута равновесная ситуация, которая с одной стороны позволяет бизнесу развиваться, быть уверенным в налоговом климате и нагрузках на будущие периоды, с другой – позволяет региону не только выполнять план по доходам, но и перевыполнять его, пояснила председатель комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Крыма.
Ранее вице-премьер Крыма – министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что собственные налоговые и неналоговые доходы Республики Крым составили 54,4 млрд рублей на начало августа. Консолидированный бюджет республики исполнен с профицитом в 7,5 млрд рублей при доходах в 163 млрд рублей и расходах в 155,5 млрд рублей.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымГосударственный совет РК (Госсовет)Ольга ВиноградоваЭкономикаКрымский бюджетНовости КрымаДеньгиФинансы
 
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