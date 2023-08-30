https://crimea.ria.ru/20230830/dokhody-byudzheta-kryma-rastut-na-fone-nizkikh-stavok-nalogooblozheniya-1131047520.html

Доходы бюджета Крыма растут на фоне низких ставок налогообложения

Доходы бюджета Крыма растут на фоне низких ставок налогообложения - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Доходы бюджета Крыма растут на фоне низких ставок налогообложения

Ежегодный рост доходов бюджета Республики Крым фиксируется при сохранении низких ставок налогообложения. Это указывает на максимально сбалансированную налоговую РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T21:23

2023-08-30T21:23

2023-08-30T21:23

радио "спутник в крыму"

крым

государственный совет рк (госсовет)

ольга виноградова

экономика

крымский бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Ежегодный рост доходов бюджета Республики Крым фиксируется при сохранении низких ставок налогообложения. Это указывает на максимально сбалансированную налоговую политику региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике республики Ольга ВиноградоваНа 1 августа 2023 года доходы республиканского бюджета превысили 163 млрд рублей, что на 10% или 15 млрд рублей больше показателей прошлого года, отметила гостья студии.В настоящее время размер действующих налоговых ставков составляет 4 и 10%, что ниже, чем в целом по Южному федеральному округу.Это означает, что достигнута равновесная ситуация, которая с одной стороны позволяет бизнесу развиваться, быть уверенным в налоговом климате и нагрузках на будущие периоды, с другой – позволяет региону не только выполнять план по доходам, но и перевыполнять его, пояснила председатель комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Крыма.Ранее вице-премьер Крыма – министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что собственные налоговые и неналоговые доходы Республики Крым составили 54,4 млрд рублей на начало августа. Консолидированный бюджет республики исполнен с профицитом в 7,5 млрд рублей при доходах в 163 млрд рублей и расходах в 155,5 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиВсе бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, государственный совет рк (госсовет), ольга виноградова, экономика, крымский бюджет, новости крыма, деньги, финансы