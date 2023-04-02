Рейтинг@Mail.ru
Все бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230402/vse-byudzhetnye-obyazatelstva-v-rossii-budut-ispolneny---minfin-1127932417.html
Все бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин
Все бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Все бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин
Все бюджетные обязательства в России будут исполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T16:13
2023-04-02T16:13
антон силуанов
финансы
минфин россии
правительство россии
федеральный бюджет
россия
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Все бюджетные обязательства в России будут исполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также подчеркнул, что бюджет страны получает дополнительные доходы – на конец марта их сумма составила 2,5 триллиона рублей.Ранее вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщала, что собственные доходы бюджета республики в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей. Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплатыРоссиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсииСобственные доходы бюджета РК с 2014 года выросли в 3,6 раза
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f45b9c83ef0e4620da3ff094cfd9fd35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон силуанов, финансы, минфин россии, правительство россии, федеральный бюджет, россия, газ
Все бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин

Силуанов: все бюджетные обязательства в России будут исполнены

16:13 02.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Все бюджетные обязательства в России будут исполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Да, мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет", – сказал Зарубину.
Он также подчеркнул, что бюджет страны получает дополнительные доходы – на конец марта их сумма составила 2,5 триллиона рублей.
Ранее вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщала, что собственные доходы бюджета республики в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей. Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты
Россиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Собственные доходы бюджета РК с 2014 года выросли в 3,6 раза
 
Антон СилуановФинансыМинфин РоссииПравительство РоссииФедеральный бюджетРоссияГаз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13Все бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин
16:01В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
15:57Сальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру
15:24Российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ
15:02Российская армия уничтожила еще около 400 боевиков ВСУ – Минобороны
14:44В Крыму и Севастополе снова почти сто случаев COVID-19 – сводка
14:14Что с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовое
13:54Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные
13:21Задушивший мать и бабушку житель Алушты взят под стражу
12:51Пожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известно
12:12В Севастополе дали жесткую оценку идее Данилова "переименовать" город
11:58ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненые 1:08
11:51Рада примет решение о "переименовании" Севастополя - Данилов
11:02В Керченском проливе объявлено штормовое – как работает переправа
10:39Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лавры
10:28В Севастополе аферист "кидал" пенсионеров с установкой окон
09:42Митрополит Онуфрий отслужит в лавре - что происходит в обители
09:18Крым ждет инвесторов для развития туризма на Арабатской стрелке
08:54Как обеспечивается безопасность в детских лагерях Крыма
08:27Россияне хотели бы пообщаться с Петром I и Сталиным – данные ВЦИОМ
Лента новостейМолния