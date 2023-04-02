https://crimea.ria.ru/20230402/vse-byudzhetnye-obyazatelstva-v-rossii-budut-ispolneny---minfin-1127932417.html

Все бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин

Все бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Все бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин

Все бюджетные обязательства в России будут исполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T16:13

2023-04-02T16:13

2023-04-02T16:13

антон силуанов

финансы

минфин россии

правительство россии

федеральный бюджет

россия

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Все бюджетные обязательства в России будут исполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также подчеркнул, что бюджет страны получает дополнительные доходы – на конец марта их сумма составила 2,5 триллиона рублей.Ранее вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщала, что собственные доходы бюджета республики в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей. Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплатыРоссиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсииСобственные доходы бюджета РК с 2014 года выросли в 3,6 раза

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, финансы, минфин россии, правительство россии, федеральный бюджет, россия, газ