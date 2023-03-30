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Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты
Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты
Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в России банковские счета или за границей в рублях. Соответствующий порядок... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T11:04
2023-03-30T11:04
пенсия
медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек"
санкции против россии
в мире
общество
новости
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в России банковские счета или за границей в рублях. Соответствующий порядок утвердило правительство России, указ размещен на интернет-портале правовой информации.Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие первого января 2023 года.Как сообщалось, с 1 апреля в России дополнительно проиндексируют социальные пенсии на 3,3 процента. В Минтруда пояснили, что обычно индексацию социальных пенсий проводят один раз в год, но с учетом высоких темпов инфляции в 2022 году власти решили провести повышение ряда социальных выплат поэтапно. До конца года на эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей.Перерасчет пенсий проводится беззаявительно, обращаться в Социальный фонд России для этого не требуется. Получатели соцпенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Жителям новых регионов все индексации выплат и пособий будут проводить в том же размере, что и по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько сертификатов на маткапитал получили в новых регионах РФВ Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всегоТрудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ
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РИА Новости Крым
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96
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пенсия, медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек", санкции против россии, в мире, общество, новости, правительство россии
Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты

Правительство утвердило порядок получения пенсий и других выплат для россиян за границей

11:04 30.03.2023
 
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в России банковские счета или за границей в рублях. Соответствующий порядок утвердило правительство России, указ размещен на интернет-портале правовой информации.
Речь идет о гражданах, которые живут за границей и не могут получать пенсии в условиях санкционного давления на Россию. Для перечисления денег заявителю необходимо будет подать заявление с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на территории России или в кредитной организации, расположенной за территорией страны.
Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие первого января 2023 года.
Как сообщалось, с 1 апреля в России дополнительно проиндексируют социальные пенсии на 3,3 процента. В Минтруда пояснили, что обычно индексацию социальных пенсий проводят один раз в год, но с учетом высоких темпов инфляции в 2022 году власти решили провести повышение ряда социальных выплат поэтапно. До конца года на эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей.
Перерасчет пенсий проводится беззаявительно, обращаться в Социальный фонд России для этого не требуется. Получатели соцпенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Жителям новых регионов все индексации выплат и пособий будут проводить в том же размере, что и по всей стране.
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