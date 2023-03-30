https://crimea.ria.ru/20230330/rossiyane-za-rubezhom-smogut-poluchat-pensiyu-i-vyplaty-1127862606.html

Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты

Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты

Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в России банковские счета или за границей в рублях. Соответствующий порядок... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T11:04

2023-03-30T11:04

2023-03-30T11:04

пенсия

медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек"

санкции против россии

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общество

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правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в России банковские счета или за границей в рублях. Соответствующий порядок утвердило правительство России, указ размещен на интернет-портале правовой информации.Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие первого января 2023 года.Как сообщалось, с 1 апреля в России дополнительно проиндексируют социальные пенсии на 3,3 процента. В Минтруда пояснили, что обычно индексацию социальных пенсий проводят один раз в год, но с учетом высоких темпов инфляции в 2022 году власти решили провести повышение ряда социальных выплат поэтапно. До конца года на эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей.Перерасчет пенсий проводится беззаявительно, обращаться в Социальный фонд России для этого не требуется. Получатели соцпенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Жителям новых регионов все индексации выплат и пособий будут проводить в том же размере, что и по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько сертификатов на маткапитал получили в новых регионах РФВ Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всегоТрудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек", санкции против россии, в мире, общество, новости, правительство россии