https://crimea.ria.ru/20230322/trudovye-prava-zhiteley-novykh-regionov-zaschityat-po-standartam-rf-1127704776.html

Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ

Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ

Профсоюзные объединения Луганской и Донецкой народных республик уже вошли в состав Федерации независимых профсоюзов России, Херсонская и Запорожская области... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T17:21

2023-03-22T17:21

2023-03-22T17:21

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

россия

общество

михаил шмаков

профсоюз

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Профсоюзные объединения Луганской и Донецкой народных республик уже вошли в состав Федерации независимых профсоюзов России, Херсонская и Запорожская области также готовятся войти в общероссийскую структуру, что позволит защищать права работников на новых территориях по стандартам РФ. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" сообщил глава ФНПР Михаил Шмаков.Новые субъектыПо его словам, пока речь идет в первую очередь о Луганской и Донецкой народных республиках, где уже созданы собственные профсоюзные федерации, которые приняты в состав Независимых профсоюзов России. В Херсонской и Запорожской областях такие структуры только формируются."В Запорожской и Херсонской областях украинские профсоюзы после вступления регионов в состав России распались, поэтому мы создаем там новые объединения. При этом профсоюзные организации на тех предприятиях, которые там еще работают, сохраняются, как и отраслевые профсоюзы - здравоохранение, образование, металлургия и так далее. Как только там будет организована какая-то совместная структура профсоюзная, мы примем в состав и эти профсоюзные организации", - заявил глава Федерации.Помощь жителям освобожденных регионовПо словам Шмакова, Федерация профсоюзов также передает помощь в зону спецоперации и помогает беженцам:"Мы также собираем помощь и различные посылки в зону СВО. С начала года на начало марта профсоюзами по всей России собрано и передано помощи на 750,8 тыс. рублей. И эта работа продолжается. Кроме того, у профсоюзов есть ряд санаторно-курортных объектов, и по состоянию на начало марта у нас около 1,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР проживают в наших местах рекреации".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВОСпрос не отвечает предложению: что происходит на рынке труда в КрымуНезависимые профсоюзы России: размер индексации пенсий недостаточный

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

россия

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), россия, общество, михаил шмаков, профсоюз, херсонская область, запорожская область