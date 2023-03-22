https://crimea.ria.ru/20230322/trudovye-prava-zhiteley-novykh-regionov-zaschityat-po-standartam-rf-1127704776.html
Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ
Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ
Профсоюзные объединения Луганской и Донецкой народных республик уже вошли в состав Федерации независимых профсоюзов России, Херсонская и Запорожская области... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T17:21
2023-03-22T17:21
2023-03-22T17:21
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
россия
общество
михаил шмаков
профсоюз
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Профсоюзные объединения Луганской и Донецкой народных республик уже вошли в состав Федерации независимых профсоюзов России, Херсонская и Запорожская области также готовятся войти в общероссийскую структуру, что позволит защищать права работников на новых территориях по стандартам РФ. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" сообщил глава ФНПР Михаил Шмаков.Новые субъектыПо его словам, пока речь идет в первую очередь о Луганской и Донецкой народных республиках, где уже созданы собственные профсоюзные федерации, которые приняты в состав Независимых профсоюзов России. В Херсонской и Запорожской областях такие структуры только формируются."В Запорожской и Херсонской областях украинские профсоюзы после вступления регионов в состав России распались, поэтому мы создаем там новые объединения. При этом профсоюзные организации на тех предприятиях, которые там еще работают, сохраняются, как и отраслевые профсоюзы - здравоохранение, образование, металлургия и так далее. Как только там будет организована какая-то совместная структура профсоюзная, мы примем в состав и эти профсоюзные организации", - заявил глава Федерации.Помощь жителям освобожденных регионовПо словам Шмакова, Федерация профсоюзов также передает помощь в зону спецоперации и помогает беженцам:"Мы также собираем помощь и различные посылки в зону СВО. С начала года на начало марта профсоюзами по всей России собрано и передано помощи на 750,8 тыс. рублей. И эта работа продолжается. Кроме того, у профсоюзов есть ряд санаторно-курортных объектов, и по состоянию на начало марта у нас около 1,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР проживают в наших местах рекреации".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВОСпрос не отвечает предложению: что происходит на рынке труда в КрымуНезависимые профсоюзы России: размер индексации пенсий недостаточный
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), россия, общество, михаил шмаков, профсоюз, херсонская область, запорожская область
Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ
Независимые профсоюзы России защитят права работников на новых территориях
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Профсоюзные объединения Луганской и Донецкой народных республик уже вошли в состав Федерации независимых профсоюзов России, Херсонская и Запорожская области также готовятся войти в общероссийскую структуру, что позволит защищать права работников на новых территориях по стандартам РФ. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" сообщил глава ФНПР Михаил Шмаков.
Новые субъекты
"У нас 40 общероссийских отраслевых профсоюзов входят в состав ФНПР и 95 на сегодняшний день с новыми субъектами России. Там есть наши подразделения. Они нам докладывают, как дела в этих регионах, там все на контроле у наших профсоюзных подразделений, максимальная помощь оказывается, как только мы получаем сигнал, что где-то что-то застопорилось, там поправляем ситуацию", - рассказал Шмаков.
По его словам, пока речь идет в первую очередь о Луганской и Донецкой народных республиках, где уже созданы собственные профсоюзные федерации, которые приняты в состав Независимых профсоюзов России. В Херсонской и Запорожской областях такие структуры только формируются.
"В Запорожской и Херсонской областях украинские профсоюзы после вступления регионов в состав России распались, поэтому мы создаем там новые объединения. При этом профсоюзные организации на тех предприятиях, которые там еще работают, сохраняются, как и отраслевые профсоюзы - здравоохранение, образование, металлургия и так далее. Как только там будет организована какая-то совместная структура профсоюзная, мы примем в состав и эти профсоюзные организации", - заявил глава Федерации.
Помощь жителям освобожденных регионов
По словам Шмакова, Федерация профсоюзов также передает помощь в зону спецоперации и помогает беженцам:
"Мы также собираем помощь и различные посылки в зону СВО. С начала года на начало марта профсоюзами по всей России собрано и передано помощи на 750,8 тыс. рублей. И эта работа продолжается. Кроме того, у профсоюзов есть ряд санаторно-курортных объектов, и по состоянию на начало марта у нас около 1,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР проживают в наших местах рекреации".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
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