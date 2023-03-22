Рейтинг@Mail.ru
Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230322/trudovye-prava-zhiteley-novykh-regionov-zaschityat-po-standartam-rf-1127704776.html
Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ
Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ
Профсоюзные объединения Луганской и Донецкой народных республик уже вошли в состав Федерации независимых профсоюзов России, Херсонская и Запорожская области... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T17:21
2023-03-22T17:21
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
россия
общество
михаил шмаков
профсоюз
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127704651_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_e36c206b44d5de1300d51fce24804013.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Профсоюзные объединения Луганской и Донецкой народных республик уже вошли в состав Федерации независимых профсоюзов России, Херсонская и Запорожская области также готовятся войти в общероссийскую структуру, что позволит защищать права работников на новых территориях по стандартам РФ. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" сообщил глава ФНПР Михаил Шмаков.Новые субъектыПо его словам, пока речь идет в первую очередь о Луганской и Донецкой народных республиках, где уже созданы собственные профсоюзные федерации, которые приняты в состав Независимых профсоюзов России. В Херсонской и Запорожской областях такие структуры только формируются."В Запорожской и Херсонской областях украинские профсоюзы после вступления регионов в состав России распались, поэтому мы создаем там новые объединения. При этом профсоюзные организации на тех предприятиях, которые там еще работают, сохраняются, как и отраслевые профсоюзы - здравоохранение, образование, металлургия и так далее. Как только там будет организована какая-то совместная структура профсоюзная, мы примем в состав и эти профсоюзные организации", - заявил глава Федерации.Помощь жителям освобожденных регионовПо словам Шмакова, Федерация профсоюзов также передает помощь в зону спецоперации и помогает беженцам:"Мы также собираем помощь и различные посылки в зону СВО. С начала года на начало марта профсоюзами по всей России собрано и передано помощи на 750,8 тыс. рублей. И эта работа продолжается. Кроме того, у профсоюзов есть ряд санаторно-курортных объектов, и по состоянию на начало марта у нас около 1,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР проживают в наших местах рекреации".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВОСпрос не отвечает предложению: что происходит на рынке труда в КрымуНезависимые профсоюзы России: размер индексации пенсий недостаточный
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127704651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_87fa8f3b77bf6c228feb57e4f8468791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), россия, общество, михаил шмаков, профсоюз, херсонская область, запорожская область
Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ

Независимые профсоюзы России защитят права работников на новых территориях

17:21 22.03.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Федерации Независимых Профсоюзов России Михаил Шмаков
Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Михаил Шмаков - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Профсоюзные объединения Луганской и Донецкой народных республик уже вошли в состав Федерации независимых профсоюзов России, Херсонская и Запорожская области также готовятся войти в общероссийскую структуру, что позволит защищать права работников на новых территориях по стандартам РФ. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" сообщил глава ФНПР Михаил Шмаков.

Новые субъекты

"У нас 40 общероссийских отраслевых профсоюзов входят в состав ФНПР и 95 на сегодняшний день с новыми субъектами России. Там есть наши подразделения. Они нам докладывают, как дела в этих регионах, там все на контроле у наших профсоюзных подразделений, максимальная помощь оказывается, как только мы получаем сигнал, что где-то что-то застопорилось, там поправляем ситуацию", - рассказал Шмаков.
По его словам, пока речь идет в первую очередь о Луганской и Донецкой народных республиках, где уже созданы собственные профсоюзные федерации, которые приняты в состав Независимых профсоюзов России. В Херсонской и Запорожской областях такие структуры только формируются.
"В Запорожской и Херсонской областях украинские профсоюзы после вступления регионов в состав России распались, поэтому мы создаем там новые объединения. При этом профсоюзные организации на тех предприятиях, которые там еще работают, сохраняются, как и отраслевые профсоюзы - здравоохранение, образование, металлургия и так далее. Как только там будет организована какая-то совместная структура профсоюзная, мы примем в состав и эти профсоюзные организации", - заявил глава Федерации.

Помощь жителям освобожденных регионов

По словам Шмакова, Федерация профсоюзов также передает помощь в зону спецоперации и помогает беженцам:
"Мы также собираем помощь и различные посылки в зону СВО. С начала года на начало марта профсоюзами по всей России собрано и передано помощи на 750,8 тыс. рублей. И эта работа продолжается. Кроме того, у профсоюзов есть ряд санаторно-курортных объектов, и по состоянию на начало марта у нас около 1,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР проживают в наших местах рекреации".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО
Спрос не отвечает предложению: что происходит на рынке труда в Крыму
Независимые профсоюзы России: размер индексации пенсий недостаточный
 
Новые регионы РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)РоссияОбществоМихаил ШмаковПрофсоюзХерсонская областьЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:52Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине
19:40Улавливать и перераспределять: как сохранить воду в Крыму
19:27Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей в Симферополе – что известно
19:12В Евпатории в ДТП пострадал ребенок
19:02Эксперт назвал цели атак украинских беспилотников на Крым и Севастополь
18:41Когда все населенные пункты Крыма будут с газом
18:30"Жертвы" атаки дронов в Севастополе: комментарий Развожаева
18:11Экипажу Су-27 после инцидента с беспилотником США вручили ордена Мужества
18:01Можно ли фотографировать в магазинах – ответ Роспотребнадзора 1:53
17:43Крым в лидерах по надоям молока 0:54
17:21Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ
17:08Потери ВСУ исчисляются сотнями – ход спецоперации
17:00В Джанкое увековечили память героя спецоперации Дмитрия Котова
16:47Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада
16:24Землю опять трясет - сильные толчки в северном Иране
16:11В Госдуме предложили выслать британских дипломатов из России
15:58Армия России ударила по ангарам с техникой ВСУ возле Одессы
15:42США наращивают силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Шойгу
15:29Лавров рассказал о реакции России на поставки снарядов с ураном Киеву
15:21В Севастополе громко – работает МЧС
Лента новостейМолния