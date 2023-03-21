Рейтинг@Mail.ru
Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230321/promyshlennaya-razrukha-kak-ukraina-razvalila-khersonskie-predpriyatiya-do-svo-1127598838.html
Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО
Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО
Украина развалила мощную промышленную базу, которая ей досталась в наследство от СССР, и наглядное подтверждение тому – запущенные и пришедшие в упадок еще до... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T07:02
2023-03-21T07:02
эксклюзивы риа новости крым
алешки
херсонская область
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
георгий журавко
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127599024_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a8cf51d04de3e2db1d5ef581b9048965.jpg
АЛЕШКИ, 21 мар – РИА Новости Крым. Украина развалила мощную промышленную базу, которая ей досталась в наследство от СССР, и наглядное подтверждение тому – запущенные и пришедшие в упадок еще до спецоперации предприятия в городе Алешки Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым заявил глава Алешкинского района Георгий Журавко.Херсонские власти оказывают содействие предпринимателям в перерегистрации документов в соответствии с законодательством РФ и помогают адаптироваться в российском правовом поле."Мы не мешаем предпринимателям, наоборот – помогаем им, подводим их к работе в российском законодательстве. На сегодняшний день все, кто работают, – в 90 процентах люди, которые уже перерегистрировались. Кто перерегистрировался – тем зеленый коридор. Но важно то, что даже тем, кто еще не оформил документы, мы не мешаем работать, лишь бы они не нарушали существующие правила", - подчеркнул Журавко.И добавил, что сейчас местные сельские хозяйства выращивают продукцию и таким образом зарабатывают. Для продажи частной аграрной продукции на рынке выделены отдельные ряды, и пенсионеры могут без оплаты за место реализовывать на них свои товары.Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт &gt;&gt;Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым высказал мнение, что для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – АксеновС верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВОГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха
https://crimea.ria.ru/20230316/prilety-menyayut-soznanie-kak-zhivet-prifrontovoy-gorod-aleshki-1127580347.html
алешки
херсонская область
новые регионы россии
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Глава Алешкинского района Георгий Журавко: Украина развалила херсонские промпредприятия еще до начала СВО
Глава Алешкинского района Георгий Журавко: Украина развалила херсонские промпредприятия еще до начала СВО
2023-03-21T07:02
true
PT1M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127599024_29:0:1166:853_1920x0_80_0_0_ee2c8a9efb3aa6db2e1db0a6762840a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алешки, херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, георгий журавко, экономика, россия
Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО

Глава Алешкинского района: Украина развалила херсонские промпредприятия еще до начала СВО

07:02 21.03.2023
 
Читать в
АЛЕШКИ, 21 мар – РИА Новости Крым. Украина развалила мощную промышленную базу, которая ей досталась в наследство от СССР, и наглядное подтверждение тому – запущенные и пришедшие в упадок еще до спецоперации предприятия в городе Алешки Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым заявил глава Алешкинского района Георгий Журавко.
"Раньше здесь была крупная производственная зона. Здесь была промышленность и занятость населения стопроцентная. У всех была работа и все были счастливы. Но после развала Советского Союза все уничтожили. Вы видели, что сейчас с нашей промышленной зоной? Да, там были прилеты, но примерно наполовину она такая и была до спецоперации, то есть везде разруха, откуда-то вынесли даже металл. А за 30 лет ведь можно было эту зону отстроить, дать людям рабочие места и выпускать продукцию, зарабатывая на этом. А у нас в украинское время все разломали, и промышленности как таковой не осталось. Одна коммерция", - рассказал он.
Херсонские власти оказывают содействие предпринимателям в перерегистрации документов в соответствии с законодательством РФ и помогают адаптироваться в российском правовом поле.
"Мы не мешаем предпринимателям, наоборот – помогаем им, подводим их к работе в российском законодательстве. На сегодняшний день все, кто работают, – в 90 процентах люди, которые уже перерегистрировались. Кто перерегистрировался – тем зеленый коридор. Но важно то, что даже тем, кто еще не оформил документы, мы не мешаем работать, лишь бы они не нарушали существующие правила", - подчеркнул Журавко.
Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
16 марта, 18:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки
И добавил, что сейчас местные сельские хозяйства выращивают продукцию и таким образом зарабатывают. Для продажи частной аграрной продукции на рынке выделены отдельные ряды, и пенсионеры могут без оплаты за место реализовывать на них свои товары.
Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт >>
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым высказал мнение, что для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – Аксенов
С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО
Город на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха
Эксклюзивы РИА Новости КрымАлешкиХерсонская областьНовые регионы РоссииЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымГеоргий ЖуравкоЭкономикаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:03Открылись продажи билетов на дополнительные поезда Москва - Симферополь
11:53За неделю крымчане передали мошенникам более 27,5 млн рублей
11:48В Гродно изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов - Лукашенко
11:25Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ
11:15На Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – Аксенов
11:11Эксперты: атака беспилотников в Джанкое в Крыму – террор и деградация ВСУ
11:02Работа Керченской паромной переправы 21 марта
10:52Украинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
10:25В Джанкое введен режим ЧС – власти
10:11Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем
10:08В Крыму и Севастополе за сутки выявили 82 новых случая COVID-19
09:49СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на Крым
09:18Премьер Японии Фумио Кисида встретится с Владимиром Зеленским в Киеве
08:42Стало известно о состоянии пострадавшего от атаки дронов на Джанкой
08:15Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю
08:06Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено
07:51"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова
07:27Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – эксперт
07:02Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО 1:17
00:01В Крыму без осадков: прогноз погоды на вторник
Лента новостейМолния