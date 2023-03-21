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Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО
Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО
Украина развалила мощную промышленную базу, которая ей досталась в наследство от СССР, и наглядное подтверждение тому – запущенные и пришедшие в упадок еще до... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T07:02
2023-03-21T07:02
2023-03-21T07:02
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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
георгий журавко
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АЛЕШКИ, 21 мар – РИА Новости Крым. Украина развалила мощную промышленную базу, которая ей досталась в наследство от СССР, и наглядное подтверждение тому – запущенные и пришедшие в упадок еще до спецоперации предприятия в городе Алешки Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым заявил глава Алешкинского района Георгий Журавко.Херсонские власти оказывают содействие предпринимателям в перерегистрации документов в соответствии с законодательством РФ и помогают адаптироваться в российском правовом поле."Мы не мешаем предпринимателям, наоборот – помогаем им, подводим их к работе в российском законодательстве. На сегодняшний день все, кто работают, – в 90 процентах люди, которые уже перерегистрировались. Кто перерегистрировался – тем зеленый коридор. Но важно то, что даже тем, кто еще не оформил документы, мы не мешаем работать, лишь бы они не нарушали существующие правила", - подчеркнул Журавко.И добавил, что сейчас местные сельские хозяйства выращивают продукцию и таким образом зарабатывают. Для продажи частной аграрной продукции на рынке выделены отдельные ряды, и пенсионеры могут без оплаты за место реализовывать на них свои товары.Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт >>Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым высказал мнение, что для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – АксеновС верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВОГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха
https://crimea.ria.ru/20230316/prilety-menyayut-soznanie-kak-zhivet-prifrontovoy-gorod-aleshki-1127580347.html
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Глава Алешкинского района Георгий Журавко: Украина развалила херсонские промпредприятия еще до начала СВО
Глава Алешкинского района Георгий Журавко: Украина развалила херсонские промпредприятия еще до начала СВО
2023-03-21T07:02
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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алешки, херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, георгий журавко, экономика, россия
Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО
Глава Алешкинского района: Украина развалила херсонские промпредприятия еще до начала СВО
АЛЕШКИ, 21 мар – РИА Новости Крым
. Украина развалила мощную промышленную базу, которая ей досталась в наследство от СССР, и наглядное подтверждение тому – запущенные и пришедшие в упадок еще до спецоперации предприятия в городе Алешки Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым
заявил глава Алешкинского района Георгий Журавко.
"Раньше здесь была крупная производственная зона. Здесь была промышленность и занятость населения стопроцентная. У всех была работа и все были счастливы. Но после развала Советского Союза все уничтожили. Вы видели, что сейчас с нашей промышленной зоной? Да, там были прилеты, но примерно наполовину она такая и была до спецоперации, то есть везде разруха, откуда-то вынесли даже металл. А за 30 лет ведь можно было эту зону отстроить, дать людям рабочие места и выпускать продукцию, зарабатывая на этом. А у нас в украинское время все разломали, и промышленности как таковой не осталось. Одна коммерция", - рассказал он.
Херсонские власти оказывают содействие предпринимателям в перерегистрации документов в соответствии с законодательством РФ и помогают адаптироваться в российском правовом поле.
"Мы не мешаем предпринимателям, наоборот – помогаем им, подводим их к работе в российском законодательстве. На сегодняшний день все, кто работают, – в 90 процентах люди, которые уже перерегистрировались. Кто перерегистрировался – тем зеленый коридор. Но важно то, что даже тем, кто еще не оформил документы, мы не мешаем работать, лишь бы они не нарушали существующие правила", - подчеркнул Журавко.
И добавил, что сейчас местные сельские хозяйства выращивают продукцию и таким образом зарабатывают. Для продажи частной аграрной продукции на рынке выделены отдельные ряды, и пенсионеры могут без оплаты за место реализовывать на них свои товары.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым
высказал мнение, что для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.
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