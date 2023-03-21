https://crimea.ria.ru/20230321/promyshlennaya-razrukha-kak-ukraina-razvalila-khersonskie-predpriyatiya-do-svo-1127598838.html

Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО

Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО

Украина развалила мощную промышленную базу, которая ей досталась в наследство от СССР, и наглядное подтверждение тому – запущенные и пришедшие в упадок еще до... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T07:02

2023-03-21T07:02

2023-03-21T07:02

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АЛЕШКИ, 21 мар – РИА Новости Крым. Украина развалила мощную промышленную базу, которая ей досталась в наследство от СССР, и наглядное подтверждение тому – запущенные и пришедшие в упадок еще до спецоперации предприятия в городе Алешки Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым заявил глава Алешкинского района Георгий Журавко.Херсонские власти оказывают содействие предпринимателям в перерегистрации документов в соответствии с законодательством РФ и помогают адаптироваться в российском правовом поле."Мы не мешаем предпринимателям, наоборот – помогаем им, подводим их к работе в российском законодательстве. На сегодняшний день все, кто работают, – в 90 процентах люди, которые уже перерегистрировались. Кто перерегистрировался – тем зеленый коридор. Но важно то, что даже тем, кто еще не оформил документы, мы не мешаем работать, лишь бы они не нарушали существующие правила", - подчеркнул Журавко.И добавил, что сейчас местные сельские хозяйства выращивают продукцию и таким образом зарабатывают. Для продажи частной аграрной продукции на рынке выделены отдельные ряды, и пенсионеры могут без оплаты за место реализовывать на них свои товары.Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт >>Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым высказал мнение, что для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – АксеновС верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВОГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха

https://crimea.ria.ru/20230316/prilety-menyayut-soznanie-kak-zhivet-prifrontovoy-gorod-aleshki-1127580347.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Глава Алешкинского района Георгий Журавко: Украина развалила херсонские промпредприятия еще до начала СВО Глава Алешкинского района Георгий Журавко: Украина развалила херсонские промпредприятия еще до начала СВО 2023-03-21T07:02 true PT1M17S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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