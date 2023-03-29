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Россиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Россиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Россиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Россиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%, что обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T11:25
2023-03-29T11:25
пенсия
соцзащита
общество
россия
вячеслав володин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар- РИА Новости Крым. Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%, что обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Индексация пенсийОтмечается, то изменения коснутся около четырех млн пенсионеров. Речь идет о людях, получающих пенсии по инвалидности, потере кормильца и так далее.В беззаявительном порядкеДополнительную индексацию социальных пенсий ранее предложил провести Минтруд. Как уточнили в министерстве, до конца года на эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей. Перерасчет пенсий проводится беззаявительно, обращаться в Социальный фонд России для этого не требуется.Получают социальную пенсию граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Жителям новых регионов все индексации выплат и пособий будут проводить в том же размере, что и по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всегоТрудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФВ Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты - власти
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пенсия, соцзащита, общество, россия, вячеслав володин, новости, минтруд рф
Россиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсии

Володин: рост социальных пенсий в апреле превысит темпы инфляции

11:25 29.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар- РИА Новости Крым. Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%, что обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Индексация пенсий

"Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции ", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
Отмечается, то изменения коснутся около четырех млн пенсионеров. Речь идет о людях, получающих пенсии по инвалидности, потере кормильца и так далее.

В беззаявительном порядке

Дополнительную индексацию социальных пенсий ранее предложил провести Минтруд. Как уточнили в министерстве, до конца года на эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей.
Перерасчет пенсий проводится беззаявительно, обращаться в Социальный фонд России для этого не требуется.
Получают социальную пенсию граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Жителям новых регионов все индексации выплат и пособий будут проводить в том же размере, что и по всей стране.
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ПенсияСоцзащитаОбществоРоссияВячеслав ВолодинНовостиМинтруд РФ
 
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