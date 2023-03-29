https://crimea.ria.ru/20230329/rossiyanam-dopolnitelno-proindeksiruyut-sotsialnye-pensii-1127834074.html

Россиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсии

Россиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Россиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсии

Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%, что обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T11:25

2023-03-29T11:25

2023-03-29T11:25

пенсия

соцзащита

общество

россия

вячеслав володин

новости

минтруд рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар- РИА Новости Крым. Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%, что обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Индексация пенсийОтмечается, то изменения коснутся около четырех млн пенсионеров. Речь идет о людях, получающих пенсии по инвалидности, потере кормильца и так далее.В беззаявительном порядкеДополнительную индексацию социальных пенсий ранее предложил провести Минтруд. Как уточнили в министерстве, до конца года на эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей. Перерасчет пенсий проводится беззаявительно, обращаться в Социальный фонд России для этого не требуется.Получают социальную пенсию граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Жителям новых регионов все индексации выплат и пособий будут проводить в том же размере, что и по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всегоТрудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФВ Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты - власти

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, соцзащита, общество, россия, вячеслав володин, новости, минтруд рф