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Россиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Россиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Россиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%, что обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T11:25
2023-03-29T11:25
2023-03-29T11:25
пенсия
соцзащита
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар- РИА Новости Крым. Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%, что обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Индексация пенсийОтмечается, то изменения коснутся около четырех млн пенсионеров. Речь идет о людях, получающих пенсии по инвалидности, потере кормильца и так далее.В беззаявительном порядкеДополнительную индексацию социальных пенсий ранее предложил провести Минтруд. Как уточнили в министерстве, до конца года на эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей. Перерасчет пенсий проводится беззаявительно, обращаться в Социальный фонд России для этого не требуется.Получают социальную пенсию граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Жителям новых регионов все индексации выплат и пособий будут проводить в том же размере, что и по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всегоТрудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФВ Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты - власти
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пенсия, соцзащита, общество, россия, вячеслав володин, новости, минтруд рф
Россиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Володин: рост социальных пенсий в апреле превысит темпы инфляции
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар- РИА Новости Крым. Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%, что обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Индексация пенсий
"Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции ", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
Отмечается, то изменения коснутся около четырех млн пенсионеров. Речь идет о людях, получающих пенсии по инвалидности, потере кормильца и так далее.
В беззаявительном порядке
Дополнительную индексацию социальных пенсий
ранее предложил провести Минтруд. Как уточнили в министерстве, до конца года на эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей.
Перерасчет пенсий проводится беззаявительно, обращаться в Социальный фонд России для этого не требуется.
Получают социальную пенсию граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Жителям новых регионов все индексации выплат и пособий будут проводить в том же размере, что и по всей стране.
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