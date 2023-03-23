https://crimea.ria.ru/20230323/v-krymu-snizhaetsya-inflyatsiya---chto-dorozhaet-medlennee-vsego-1127707794.html

В Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всего

В Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всего - РИА Новости Крым, 23.03.2023

В Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всего

В Крыму третий месяц подряд замедляется инфляция – в феврале она снизилась на 0,5% по сравнению с январским показателем, сообщает пресс-служба Банка России. РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T08:23

2023-03-23T08:23

2023-03-23T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму третий месяц подряд замедляется инфляция – в феврале она снизилась на 0,5% по сравнению с январским показателем, сообщает пресс-служба Банка России. Инфляция в КрымуПо прогнозу регулятора, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4%, а во втором полугодии этот показатель несколько повысится. Планируется, что годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и дальше будет находиться вблизи 4%.Продукты, промтовары и проездПо статистике ЦБ, в феврале медленнее всего росли цены на муку и сахар, как следствие - на хлеб и кондитерские изделия, в том числе на печенье, шоколадные конфеты, шоколад. Рост цен на молочную продукцию замедляется последние девять месяцев, а в феврале это особенно коснулось "кисломолочки", творожных сырков, питьевого молока.В секторе бытовой техники и электроники медленнее всего дорожали холодильники, компьютеры, кухонные плиты, электрочайники, миксеры, стиральные машины, пылесосы, телевизоры и смартфоны – это обусловлено низким потребительским спросом. А вот рост цен на проезд в городском транспорте для крымчан в феврале ускорился на фоне индексации тарифов.По прогнозу Центробанка, в целом в этом году цены в России поднимутся на пять-семь процентов. Инфляция составит 4%, но для этого, вероятно потребует повышение ключевой ставки. Ожидается, что средняя за год ключевая ставка составит 7-9% годовых, в 2024 году – 6,5-7,5 % в 2025 – 5-6%.Ранее президент России Владимир Путин отметил снижение инфляции в стране: по итогам прошлого года она составила 11,9%, в первом квартале 2023 года, по прогнозу Путина, снизится до 5%, а во втором может опуститься и ниже 4%. В этом году глава государства поставил задачу властям "добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе удорожание проезда вызвало рост инфляцииВ России подорожали овощи, свинина и хлеб – данные РосстатаКак защитить свои сбережения и спать спокойно

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, экономика, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, инфляция, цены в крыму, цены и тарифы