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В Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всего - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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В Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всего
В Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всего - РИА Новости Крым, 23.03.2023
В Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всего
В Крыму третий месяц подряд замедляется инфляция – в феврале она снизилась на 0,5% по сравнению с январским показателем, сообщает пресс-служба Банка России. РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T08:23
2023-03-23T08:23
банк россии
экономика
крым в истории: секреты, факты, фото
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инфляция
цены в крыму
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму третий месяц подряд замедляется инфляция – в феврале она снизилась на 0,5% по сравнению с январским показателем, сообщает пресс-служба Банка России. Инфляция в КрымуПо прогнозу регулятора, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4%, а во втором полугодии этот показатель несколько повысится. Планируется, что годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и дальше будет находиться вблизи 4%.Продукты, промтовары и проездПо статистике ЦБ, в феврале медленнее всего росли цены на муку и сахар, как следствие - на хлеб и кондитерские изделия, в том числе на печенье, шоколадные конфеты, шоколад. Рост цен на молочную продукцию замедляется последние девять месяцев, а в феврале это особенно коснулось "кисломолочки", творожных сырков, питьевого молока.В секторе бытовой техники и электроники медленнее всего дорожали холодильники, компьютеры, кухонные плиты, электрочайники, миксеры, стиральные машины, пылесосы, телевизоры и смартфоны – это обусловлено низким потребительским спросом. А вот рост цен на проезд в городском транспорте для крымчан в феврале ускорился на фоне индексации тарифов.По прогнозу Центробанка, в целом в этом году цены в России поднимутся на пять-семь процентов. Инфляция составит 4%, но для этого, вероятно потребует повышение ключевой ставки. Ожидается, что средняя за год ключевая ставка составит 7-9% годовых, в 2024 году – 6,5-7,5 % в 2025 – 5-6%.Ранее президент России Владимир Путин отметил снижение инфляции в стране: по итогам прошлого года она составила 11,9%, в первом квартале 2023 года, по прогнозу Путина, снизится до 5%, а во втором может опуститься и ниже 4%. В этом году глава государства поставил задачу властям "добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе удорожание проезда вызвало рост инфляцииВ России подорожали овощи, свинина и хлеб – данные РосстатаКак защитить свои сбережения и спать спокойно
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банк россии, экономика, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, инфляция, цены в крыму, цены и тарифы
В Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всего

Центробанк: в Крыму замедляются темпы роста цен

08:23 23.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты
Монеты - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму третий месяц подряд замедляется инфляция – в феврале она снизилась на 0,5% по сравнению с январским показателем, сообщает пресс-служба Банка России.

Инфляция в Крыму

"В Республике Крым третий месяц подряд замедляется инфляция – в феврале она снизилась до 12,2% после 12,7% в январе. Ключевыми причинами такой динамики по-прежнему выступают сокращение расходов производителей, сдержанная потребительская активность крымчан и увеличение предложения некоторых товаров на рынках региона", - говорится в сообщении.
По прогнозу регулятора, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4%, а во втором полугодии этот показатель несколько повысится. Планируется, что годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и дальше будет находиться вблизи 4%.

Продукты, промтовары и проезд

По статистике ЦБ, в феврале медленнее всего росли цены на муку и сахар, как следствие - на хлеб и кондитерские изделия, в том числе на печенье, шоколадные конфеты, шоколад. Рост цен на молочную продукцию замедляется последние девять месяцев, а в феврале это особенно коснулось "кисломолочки", творожных сырков, питьевого молока.
источник: Центробанк
источник: Центробанк
источник: Центробанк
В секторе бытовой техники и электроники медленнее всего дорожали холодильники, компьютеры, кухонные плиты, электрочайники, миксеры, стиральные машины, пылесосы, телевизоры и смартфоны – это обусловлено низким потребительским спросом. А вот рост цен на проезд в городском транспорте для крымчан в феврале ускорился на фоне индексации тарифов.
источник: Центробанк
источник: Центробанк
источник: Центробанк
По прогнозу Центробанка, в целом в этом году цены в России поднимутся на пять-семь процентов. Инфляция составит 4%, но для этого, вероятно потребует повышение ключевой ставки. Ожидается, что средняя за год ключевая ставка составит 7-9% годовых, в 2024 году – 6,5-7,5 % в 2025 – 5-6%.
Ранее президент России Владимир Путин отметил снижение инфляции в стране: по итогам прошлого года она составила 11,9%, в первом квартале 2023 года, по прогнозу Путина, снизится до 5%, а во втором может опуститься и ниже 4%. В этом году глава государства поставил задачу властям "добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей".
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