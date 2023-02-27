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В Севастополе удорожание проезда вызвало рост инфляции - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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В Севастополе удорожание проезда вызвало рост инфляции
В Севастополе удорожание проезда вызвало рост инфляции - РИА Новости Крым, 27.02.2023
В Севастополе удорожание проезда вызвало рост инфляции
Инфляция в Севастополе ускорилась, опередив средние показатели по стране и Южному федеральному округу, что стало следствием повышения стоимости проезда в... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T20:30
2023-02-27T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Инфляция в Севастополе ускорилась, опередив средние показатели по стране и Южному федеральному округу, что стало следствием повышения стоимости проезда в общественном транспорте, а также роста издержек тепличных хозяйств и, как следствие, уменьшения предложения овощей на рынках. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Южного главного управления Центробанка РФ по Севастополю.Инфляция в сфере услуг в Севастополе и подешевевшие телевизоры"В сфере услуг годовая инфляция в январе составила 9,7% после 8,8% в декабре 2022 года, сообщили в регуляторе.Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте в Севастополе была поднята на 20% с 23 января.По информации ЦБР, годовая инфляция в Севастополе в январе текущего года ускорилась на 0,48 п. п. и составила 12,6%. Это заметно выше средних показателей по ЮФО (11,6%) и в целом по России (11,77%).Хороший урожай зерна в прошлом году помог снизить издержки переработчиков, в результате вновь значительно подешевела гречневая крупа. Иная ситуация с овощами. Расходы сельхозпредприятий на отопление и освещение теплиц росли вместе с ростом счетов за электроэнергию, что отразилось, в частности, на цене помидоров и огурцов.Прирост цен на промышленные товары в Севастополе в сопоставлении с декабрем минувшего года почти не изменился. Благодаря налаживанию логистических цепочек в январе выросло предложение бытовой техники и электроники. Так как спрос на эти товары в данный момент упал, это способствовало замедлению роста цен на электро- и бытовые товары, в частности телевизоров и персональных компьютеров, цены на которые в начале года снижались быстрее.Инфляция в КрымуВ Республике Крым, для сравнения, январская инфляция составила даже больший показатель – 12,71%. Однако здесь в первый месяц года наблюдалось замедление – с 13,24%.На динамику инфляции в этом регионе, согласно анализу специалистов, повлияло сокращение издержек, рост предложений на некоторых рынках и "сдержанная потребительская активность".В январе в Крыму наблюдалось снижение темпа роста цен на мясные полуфабрикаты, молоко, сметану и сливочное масло, что поспособствовало увеличению выпуска в республике сырья для производства мясной и молочной продукции. Отсутствием заметного скачка цен Крым отличился также на рынке кондитерских изделий и парфюмерии. Проезд в Крыму также подорожал с 1 февраля. Читайте также на РИА Новости Крым:В России подорожали овощи, свинина и хлеб – данные Росстата В Симферополе пара обокрала супермаркет Как приход "Сбербанка" в Крым повлияет на рынок недвижимости
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севастополь, экономика, транспорт, крым, новости крыма, новости, городская среда
В Севастополе удорожание проезда вызвало рост инфляции

ЦБР: рост инфляции в сфере услуг в Севастополе обусловлен удорожанием проезда в транспорте

20:30 27.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевДвижение транспорта на улице Севастополя
Движение транспорта на улице Севастополя - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Инфляция в Севастополе ускорилась, опередив средние показатели по стране и Южному федеральному округу, что стало следствием повышения стоимости проезда в общественном транспорте, а также роста издержек тепличных хозяйств и, как следствие, уменьшения предложения овощей на рынках. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Южного главного управления Центробанка РФ по Севастополю.

Инфляция в сфере услуг в Севастополе и подешевевшие телевизоры

"В сфере услуг годовая инфляция в январе составила 9,7% после 8,8% в декабре 2022 года, сообщили в регуляторе.
"Основная причина ускорения — повышение стоимости проезда в городском пассажирском транспорте", – отметили в ЦБР.
Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте в Севастополе была поднята на 20% с 23 января.
По информации ЦБР, годовая инфляция в Севастополе в январе текущего года ускорилась на 0,48 п. п. и составила 12,6%. Это заметно выше средних показателей по ЮФО (11,6%) и в целом по России (11,77%).
Хороший урожай зерна в прошлом году помог снизить издержки переработчиков, в результате вновь значительно подешевела гречневая крупа. Иная ситуация с овощами. Расходы сельхозпредприятий на отопление и освещение теплиц росли вместе с ростом счетов за электроэнергию, что отразилось, в частности, на цене помидоров и огурцов.
Прирост цен на промышленные товары в Севастополе в сопоставлении с декабрем минувшего года почти не изменился. Благодаря налаживанию логистических цепочек в январе выросло предложение бытовой техники и электроники. Так как спрос на эти товары в данный момент упал, это способствовало замедлению роста цен на электро- и бытовые товары, в частности телевизоров и персональных компьютеров, цены на которые в начале года снижались быстрее.

Инфляция в Крыму

В Республике Крым, для сравнения, январская инфляция составила даже больший показатель – 12,71%. Однако здесь в первый месяц года наблюдалось замедление – с 13,24%.
На динамику инфляции в этом регионе, согласно анализу специалистов, повлияло сокращение издержек, рост предложений на некоторых рынках и "сдержанная потребительская активность".
В январе в Крыму наблюдалось снижение темпа роста цен на мясные полуфабрикаты, молоко, сметану и сливочное масло, что поспособствовало увеличению выпуска в республике сырья для производства мясной и молочной продукции. Отсутствием заметного скачка цен Крым отличился также на рынке кондитерских изделий и парфюмерии.
Проезд в Крыму также подорожал с 1 февраля.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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