https://crimea.ria.ru/20230301/mintrud-predlozhil-dopolnitelnuyu-indeksatsiyu-sotsialnykh-pensiy-1127278150.html

Минтруд предложил дополнительную индексацию социальных пенсий

Минтруд предложил дополнительную индексацию социальных пенсий - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Минтруд предложил дополнительную индексацию социальных пенсий

Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T11:34

2023-03-01T11:34

2023-03-01T11:34

соцзащита

россия

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социальная пенсия

общество

фонд социального и пенсионного страхования

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.Как уточнили в Минтруда, до конца этого года для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей, что позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов пенсионеров.Индексация пенсий проводится беззаявительно, обращаться в Социальный фонд России для перерасчета не требуется.Получают социальную пенсию граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.Пенсии для новых регионовКак сообщалось ранее, с 1 марта жители новых регионов будут получать пенсии, льготы и социальные выплаты по российским правилам. Все индексации выплат и пособий будут проводить в том же размере, что и по всей стране.Пенсии будут назначаться в заявительном порядке, при этом документы на украинском языке будут приниматься без перевода. Если гражданин обращается за назначением пенсии с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года, то выплаты будут назначены с 1 марта 2023 года.Кроме того, устанавливается особый порядок исчисления стажа, зарплаты и размера пенсии: вводится сохранная норма, которая будет подлежать индексации. Получить выплату можно будет на почте, переводом на банковскую карту, а также в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Соцпакет для новых регионов и изменения в ПДД: что ждет россиян в марте Материнский капитал в новых регионах: размер и условия получения Как новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях

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соцзащита, россия, минтруд рф, пенсия, социальная пенсия, общество, фонд социального и пенсионного страхования