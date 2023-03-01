https://crimea.ria.ru/20230301/sotspaket-dlya-novykh-regionov-i-izmeneniya-v-pdd-chto-zhdet-rossiyan-v-marte-1127269548.html

Соцпакет для новых регионов и изменения в ПДД: что ждет россиян в марте

Соцпакет для новых регионов и изменения в ПДД: что ждет россиян в марте - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Соцпакет для новых регионов и изменения в ПДД: что ждет россиян в марте

С марта жители новых регионов России будут получать пенсии, льготы и пособия по российским законам, владельцев недвижимости обезопасят от мошенников, а... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T07:02

2023-03-01T07:02

2023-03-01T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым, Галина Оленева. С марта жители новых регионов России будут получать пенсии, льготы и пособия по российским законам, владельцев недвижимости обезопасят от мошенников, а пассажиров — от потенциально опасных водителей такси. Также с 1 числа в России меняется свод противопожарных правил и появляется целый ряд изменений в Правила дорожного движения.Подробнее об этих и других новшествах первого весеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Соцпакет для новых регионовС 1 марта жители новых регионов будут получать пенсии, льготы и социальные выплаты по российским правилам. То же касается медицинской помощи и образования. Это значит, что все индексации будут проводить в том же размере, что и по всей стране, малоимущие семьи с детьми и беременные женщины получат пособия, студенты — льготы на проезд и стипендию, школьники — горячие обеды в столовых и новые учебники.Также жители Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик теперь могут рассчитывать на выплаты по больничным, в связи с материнством, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве — все по стандартам РФ.Недвижимость, ЖКХ, противопожаркаВнешний вид любых строящихся капитальных зданий теперь нужно согласовывать с местными властями, а в ряде случаев придется учитывать еще и требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам, которые установит правительство России.Владельцев недвижимости защитят от мошенников. Третьи лица не смогут получить из ЕГРН информацию о собственниках недвижимости без их согласия. Доступ сохранится у супругов, сотрудников ряда госорганов и нотариусов.Еще одна хорошая новость по линии ЖКХ: если вы не были дома больше пяти дней, можете рассчитывать на скидку при оплате за услугу вывоза мусора. Для этого нужно будет до отъезда или до 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию с заявлением о перерасчете, приложив путевку или билет.Также с 1 марта меняется свод противопожарных правил: сжигать сухую траву теперь можно на расстоянии не менее 15 метров от построек на участках, а готовить на мангале — не ближе 5 метров от дома. Глухие решетки на окнах подвалов теперь запрещены, зато пользоваться хлопушками можно без особых ограничений. В жилищах многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке, теперь должны быть пожарные извещатели. Сайты, мессенджеры, биометрияСервисы объявлений со стотысячной аудиторией теперь несут ответственность за экстремистские, нецензурные, жестокие и порнографические материалы, поэтому должны пресекать их размещение.Банки и финансовые организации больше не могут использовать иностранные мессенджеры для передачи платежек, персональных данных граждан, информации о денежных переводах. Перечень мессенджеров определит Роскомнадзор.Также законодатель ограничивает случаи применения персональной биометрии граждан, которая теперь может использоваться только в вузах при проведении аттестаций, при безналичных операциях до тысячи рублей, при заключении договоров на услуги связи в интернете, при аутентификации на портале госуслуг.За рулемДвижение электросамокатов, гироскутеров и других аналогичных средств с 1 марта будут регулировать специальные дорожные знаки. Максимально разгоняться теперь можно до 25 км/ч, исходя из приоритета пешеходов. Тротуары, вело- и пешеходные дорожки для электротранспорта тяжелее 35 кг теперь закрыты.Для остальных водителей - целый ряд изменений. В частности, меняются правила въезда на "кольца". С 1 марта на круговом перекрестке равнозначных дорог уступать должен въезжающий, если дороги не равнозначные — въезжающий со второстепенной. У тех, кто въедет на кольцо с главной дороги, сохранится приоритет.Еще появляются два новых дорожных знака: белый прямоугольник с изображением вилки электроприбора, обозначающий зарядку для электромобилей, и красный круг с нарисованным автобусом, запрещающий движение автобусов, кроме маршрутных и школьных."Островок безопасности" переименован в "направляющий островок", на котором теперь запрещена остановка.Перед въездом на регулируемый перекресток появятся светофоры с белой стрелкой и силуэтом пешехода. Это значит, на "зебре", в направлении которой поворачивает водитель, для пешеходов горит зеленый свет, и их надо пропустить.Кроме того, с 1 числа меняется порядок проверки водителя на алкоголь. Теперь процедуцру можно проводить под видеозапись. Присутствие алкоголя по-прежнему будут определять по наличию в выдыхаемом воздухе этилового спирта до 0,16 промилле.И другие изменения:Депутатам: региональные и муниципальные депутаты будут подавать декларации после избрания, а также при крупных сделках, превышающих общий трехлетний доход депутата и его супруги (супруга). За 180 дней отсутствия без уважительной причины в представительном органе депутатов смогут лишить мандата.Бизнесменам: индивидуальные предприниматели могут оформить кредитные каникулы по договорам, составленным до 1 марта 2022 года. Подать заявку нужно до 31 марта 2023 года.Таксистам: Водители с судимостью не смогут работать в такси и городском транспорте. Речь о тех, кто привлекался за убийство, грабеж, преступления сексуального характера и по ряду других статей о тяжких преступлениях. Штатные сотрудники автопарков должны представить справку о несудимости до 1 сентября 2023 года.Вахтавикам: сотрудникам, работающим вахтовым методом, с 1 марта работодатели обязаны оплачивать проезд от пункта сбора до работы.Курильщикам: сигареты и жидкости для вейпов подорожают, поскольку с 1 марта на 2% повышается акциз.Зоомагазинам: теперь нельзя торговать животными, не обеспечив им должный уход. Зоомагазины и птичьи рынки будут обязаны обеспечить "живой товар" едой, водой и комфортным жилищем.

https://crimea.ria.ru/20230131/rost-posobiy-i-dlinnye-vykhodnye-novoe-v-zakonakh-s-fevralya-1126679223.html

https://crimea.ria.ru/20220624/rossiyu-zhdut-absolyutno-novye-pdd-1123640252.html

https://crimea.ria.ru/20230228/putin-podpisal-zakon-o-regulirovanii-upotrebleniya-inostrannykh-slov-1127270588.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, новости, россия, общество, пдд (правила дорожного движения), жкх, новые регионы россии, соцзащита, здравоохранение в россии