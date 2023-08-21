https://crimea.ria.ru/20230821/byudzhet-kryma-ispolnen-s-profitsitom-v-75-mlrd-rubley-1130850536.html

Бюджет Крыма исполнен с профицитом в 7,5 млрд рублей

Бюджет Крыма исполнен с профицитом в 7,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Бюджет Крыма исполнен с профицитом в 7,5 млрд рублей

Собственные налоговые и неналоговые доходы Республики Крым составили 54,4 млрд рублей на начало августа. Консолидированный бюджет республики исполнен с... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T15:45

2023-08-21T15:45

2023-08-21T16:51

ирина кивико

крым

новости крыма

крымский бюджет

деньги

налоги

минфин крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_0:231:1600:1131_1920x0_80_0_0_960ddfe04b6218ab0b31bcb7a33b6c08.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Собственные налоговые и неналоговые доходы Республики Крым составили 54,4 млрд рублей на начало августа. Консолидированный бюджет республики исполнен с профицитом в 7,5 млрд рублей при доходах в 163 млрд рублей и расходах в 155,5 млрд рублей, более половины расходов направлены на финансирование отраслей социально-культурной сферы региона. Об этом сообщает пресс-служба минфина РК со ссылкой на заявление вице-премьера Крыма - министра финансов РК Ирины Кивико.По отчетным данным на начало августа, консолидированный бюджет республики исполнен с профицитом в 7,5 млрд рублей при доходах в 163 млрд рублей (65,1% годовых назначений) и расходах в 155,5 млрд рублей (51,6% назначений на год).Социально-культурная сфера в приоритете"От общей суммы расходов 53,1% или 82,5 млрд рублей были направлены на финансирование отраслей социально-культурной сферы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансирование этих статей возросло на четверть или на 16,5 млрд рублей", – подчеркнула Кивико.Расходы на образование увеличились на 1 млрд рублей и составили почти 27 млрд рублей. Уровень исполнения от годовых назначений составил 54,5%. Расходы на культуру и кинематографию возросли на 28,6 млн рублей и составили 3,9 млрд рублей (исполнение 56,5%). Расходы на физическую культуру и средства массовой информации возросли на 39,7 млн рублей и достигли 2 млрд рублей (исполнение 52%). При этом финансирование сферы здравоохранения осталось на уровне прошлого года – 12,9 млрд рублей. Уровень исполнения составил 59,6%.Развитие экономики, ЖКХ и безопасностьВторым крупным блоком по уровню расходов стали национальная экономика региона, развитие жилищно-коммунального хозяйства, нацбезопасность и правоохранительная деятельность.В частности, на развитие отраслей национальной экономики республики поступило 49,5 млрд рублей или 51% годовых назначений, удельный вес в общем объеме расходов превысил 32%.На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направили 16,4 млрд рублей или треть годовых назначений, удельный вес в общем объеме расходов – 10,5%.Общегосударственные расходы и бюджеты регионовПо данным республиканского минфина на начало августа, на реализацию общегосударственных расходов поступило 4,9 млрд рублей или 49,2% годовых назначений. Рост финансирования к прошлому году составил 87,7 млн рублей.Местные бюджеты регионов республики получили 25,3 млрд рублей или 55,7% годовых назначений. Рост к прошлогоднему показателю составил 1,6 млрд рублей или 6,8%, в том числе субвенции – почти 18 млрд рублей (63,1% годовых назначений), субсидии – 6,3 млрд рублей (43,7%), дотации – 803,5 млн рублей (36,7%), иные межбюджетные трансферты – 190,2 млн рублей (69,4%).Ранее в минфине Крыма сообщали, что доходы консолидированного бюджета Республики Крым за пять месяцев превысили 119 млрд рублей, расходы достигли отметки в 116 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиВсе бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина кивико, крым, новости крыма, крымский бюджет, деньги, налоги, минфин крыма, общество