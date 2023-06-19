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Крым тратит меньше, чем зарабатывает: Кивико об исполнении бюджета

Крым тратит меньше, чем зарабатывает: Кивико об исполнении бюджета - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Крым тратит меньше, чем зарабатывает: Кивико об исполнении бюджета

Доходы консолидированного бюджета Республики Крым за пять месяцев превысили 119 млрд рублей, расходы достигли отметки в 116 млрд рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T19:26

2023-06-19T19:26

2023-06-19T19:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Доходы консолидированного бюджета Республики Крым за пять месяцев превысили 119 млрд рублей, расходы достигли отметки в 116 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минфина со ссылкой на заявление вице-премьера Крыма - министра финансов РК Ирины Кивико.При этом собственные налоговые и неналоговые доходы превысили 35,1 млрд рублей, что на 1,7 млрд или на 5,2 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года.Отмечается, что большая часть расходов – 57,5 млрд рублей или 49,6% общей суммы исполнения – направлена на финансирование отраслей социально-культурной сферы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы на эти цели выросли на треть или на 13,7 млрд рублей."Социалка" и здравоохранение"Расходы на социальную политику выросли в 1,8 раза и составили 11,7 млрд рублей. В том числе собрано 26,2 млрд рублей, показатели исполнены на 57,1% годовых назначений. Затраты на сферу образования выросли на 1,3 млрд рублей или на 7,5%. Собрано 17,8 млрд рублей, исполнено 38,1% годовых назначений", – уточнила министр финансов РК.Кроме того, рост расходов на здравоохранение составил 825,7 млн рублей или 9,4%. Исполнение годовых показателей составило 43,7%. Финансирование культуры и кинематографии увеличилось на 11,4 млн рублей. Годовые показатели исполнены на 39,2%.Дороги и ЖКХСущественно увеличено финансирование таких ключевых отраслей республиканской экономики как дорожное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. В частности, почти на 46% или на 12,9 млрд рублей увеличены расходы на приведение в нормативное состояние автодорог. За первые пять месяцев на эти цели направлено 40,9 млрд рублей или 44,4% годовых назначений. Удельный вес в общем объеме расходов составил 35,3%. Финансирование жилищно-коммунальное хозяйство возросло на 39% или на 3,5 млрд рублей.Межбюджетные трансферты за пять месяцев составили 16,2 млрд рублей, в том числе 12,3 млрд рублей субвенций, 3,4 млрд рублей субсидий и почти 400 млн рублей дотаций. Еще 53,4 млн рублей пришлось на иные межбюджетные трансферты.Ранее вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико сообщала, что на начало мая консолидированный бюджет республики был исполнен с профицитом в 6,4 млрд рублей при доходах почти в 102,1 млрд рублей (33,5% годовых назначений). Исполнение по расходам составило 33,8% годовых назначений.По мнению спикера Госсовета РК Владимира Константинова, потенциал Крыма позволит перевыполнить задачу по привлечению 800 миллиардов рублей частных инвестиций до 2025 года. В свою очередь доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая выразила мнение, что в Крыму сформированы комфортные условия для привлечения государственных и частных инвестиций.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуВ Крыму планируют построить ледоколы для "Северного морского пути"Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги

https://crimea.ria.ru/20220414/krizis-stal-vremenem-vozmozhnostey-dlya-kryma---kiviko-1122945514.html

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