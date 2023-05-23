https://crimea.ria.ru/20230523/v-krymu-na-sotsialku-i-kulturu-napravili-bolee-47-mlrd-rubley-1128885796.html

В Крыму на "социалку" и культуру направили более 47 млрд рублей

В Крыму на "социалку" и культуру направили более 47 млрд рублей - РИА Новости Крым, 23.05.2023

В Крыму на "социалку" и культуру направили более 47 млрд рублей

На финансирование социально-культурной сферы Крыма направлено более 47 млрд рублей с начала года. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минфина со... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T08:20

2023-05-23T08:20

2023-05-23T08:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. На финансирование социально-культурной сферы Крыма направлено более 47 млрд рублей с начала года. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минфина со ссылкой на заявление вице-премьера Крыма Ирины Кивико.Отмечается, что по данным на начало мая консолидированный бюджет республики исполнен с профицитом в 6,4 млрд рублей при доходах почти в 102,1 млрд рублей (33,5% годовых назначений). Исполнение по расходам составило 33,8% годовых назначений. При этом собственные доходы республики превысили 29,1 млрд рублей, что на 3,5 млрд рублей или на 13,7 процентов выше показателей аналогичного периода прошлого года.Образование и медицина"Большая часть расходов, а это более 47,1 млрд рублей или 49,2 процента от общей суммы исполнения, направлена на финансирование отраслей социально-культурной сферы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на эти цели выросли на 13,3 млрд рублей или на 39,4 процента, при этом годовые назначения выполнены на 38,2 процента", – сообщила Кивико.В частности, рост расходов на социальную политику составил 10,6 млрд рублей (в 1,9 раза больше), расходы на сферу образования увеличились на 1,1 млрд рублей, на здравоохранение – более чем на 1,2 млрд рублей, финансирование сферы культуры и кинематографии выросло на 333,1 млн рублей. Всего же расходы крымского бюджета выросли в 2,4 раза и составили 95,7 млрд рублей.Дороги и ЖКХТакже существенно увеличено финансирование ключевых отраслей экономики региона. Так, расходы на ремонт автомобильных дорог выросли почти в три раза (23,8 млрд рублей), а на жилищно-коммунальное хозяйство – почти на три миллиарда рублей или на 47,2 процентов.Межбюджетные трансферты за четыре месяца превысили 12 млрд рублей, в том числе субвенции – 9,4 млрд рублей, субсидии – 2,3 млрд рублей, дотации – почти 325 млн рублей, иные межбюджетные трансферты – 25,3 млн рублей.Ранее вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико отметила, что собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей.Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года. По словам министра экономического развития республики Дмитрия Шеряко, в текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуВ Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 8 млрд рублейВ Крыму посчитали собственные доходы бюджета и федеральную помощь

https://crimea.ria.ru/20230515/ekonomisty-predrekli-krymu-uvelichenie-investpotokov-v-blizhayshie-gody-1128730511.html

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