https://crimea.ria.ru/20240401/novyy-muzey-krymskoy-zheleznoy-dorogi-otkryli-v-simferopole-1136195630.html

Новый музей Крымской железной дороги открыли в Симферополе

Новый музей Крымской железной дороги открыли в Симферополе - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Новый музей Крымской железной дороги открыли в Симферополе

На железнодорожном вокзале в Симферополе открылся музей истории Крымской железной дороги. В небольшом зале удалось собрать историю длинной в более чем 170 лет... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T16:54

2024-04-01T16:54

2024-04-01T16:54

крым

симферополь

крымская железная дорога (кжд)

история

музеи крыма

общество

культура

железные дороги крыма

новости крыма

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/01/1136189001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c5e41800f505ad7f921426e36a55b80.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале в Симферополе открылся музей истории Крымской железной дороги. В небольшом зале удалось собрать историю длинной в более чем 170 лет. Экспонаты рассказывают и о временах, когда первые рельсы в Крымскую войну протянули под Балаклавой, и о строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, то есть к Крымскому мосту.Первую экскурсию по залам для гостей, среди которых студенты железнодорожного колледжа и первые лица министерств, провел главный инженер Крымской железной дороги Роман Оборнев. Музей – это его детище.Как рассказал РИА Новости Крым генеральный директор КЖД Михаил Гончаров, музей на вокзале Симферополя - не первый железнодорожный музей в Крыму."У нас есть в Керчи маленький музей, он закрытый, туда могут попасть работники железной дороги, там в основе то, что связано со связью на железной дороге. В Феодосии тоже есть музей полузакрытого типа, он рассказывает о конкретной станции "Феодосия". В Симферополе есть музей, где небольшая экспозиция. А для того, чтобы создать полную картинку, мы попытались сделать центральный музей здесь", - рассказал Гончаров.Музей, говорит он, получился поистине народным. Над его созданием в свободное время, по вечерам и в выходные трудились железнодорожники-энтузиасты: красили стены, корпели над освещением, чтобы не бликовали витрины, собирали коллекцию уникальных и очень специфических предметов.Из интересного для визитеров тут еще автомат для размена монет, который до сих пор находится в рабочем состоянии, какие в советское время стояли на вокзалах; рельс 1879 года, который только недавно заменили; форма железнодорожников и большая коллекция специальных сигнальных фонарей.Помогли собрать все это и многое другое коллекционеры, а также различные уже давно действующие в Крыму музеи – музей истории Симферополя, музей Тавриды, этнографический музей и Восточно-Крымский заповедник."Коллекцию будем расширять, будем экспонаты добавлять. Пока это первая проба показать историю железной дороги Крыма. Мы хотим наладить взаимодействие с министерством туризма Крыма и с различными экскурсионными бюро, чтобы часть экскурсий по Симферополю проходили по вокзалу и нашему новому музею, чтобы туристы и пассажиры знали историю нашей железной дороги", - говорит Михаил Гончаров.

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, крымская железная дорога (кжд), история, музеи крыма, общество, культура, железные дороги крыма, новости крыма, видео, фото