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Новый музей Крымской железной дороги открыли в Симферополе - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Новый музей Крымской железной дороги открыли в Симферополе
Новый музей Крымской железной дороги открыли в Симферополе - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Новый музей Крымской железной дороги открыли в Симферополе
На железнодорожном вокзале в Симферополе открылся музей истории Крымской железной дороги. В небольшом зале удалось собрать историю длинной в более чем 170 лет... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T16:54
2024-04-01T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале в Симферополе открылся музей истории Крымской железной дороги. В небольшом зале удалось собрать историю длинной в более чем 170 лет. Экспонаты рассказывают и о временах, когда первые рельсы в Крымскую войну протянули под Балаклавой, и о строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, то есть к Крымскому мосту.Первую экскурсию по залам для гостей, среди которых студенты железнодорожного колледжа и первые лица министерств, провел главный инженер Крымской железной дороги Роман Оборнев. Музей – это его детище.Как рассказал РИА Новости Крым генеральный директор КЖД Михаил Гончаров, музей на вокзале Симферополя - не первый железнодорожный музей в Крыму."У нас есть в Керчи маленький музей, он закрытый, туда могут попасть работники железной дороги, там в основе то, что связано со связью на железной дороге. В Феодосии тоже есть музей полузакрытого типа, он рассказывает о конкретной станции "Феодосия". В Симферополе есть музей, где небольшая экспозиция. А для того, чтобы создать полную картинку, мы попытались сделать центральный музей здесь", - рассказал Гончаров.Музей, говорит он, получился поистине народным. Над его созданием в свободное время, по вечерам и в выходные трудились железнодорожники-энтузиасты: красили стены, корпели над освещением, чтобы не бликовали витрины, собирали коллекцию уникальных и очень специфических предметов.Из интересного для визитеров тут еще автомат для размена монет, который до сих пор находится в рабочем состоянии, какие в советское время стояли на вокзалах; рельс 1879 года, который только недавно заменили; форма железнодорожников и большая коллекция специальных сигнальных фонарей.Помогли собрать все это и многое другое коллекционеры, а также различные уже давно действующие в Крыму музеи – музей истории Симферополя, музей Тавриды, этнографический музей и Восточно-Крымский заповедник."Коллекцию будем расширять, будем экспонаты добавлять. Пока это первая проба показать историю железной дороги Крыма. Мы хотим наладить взаимодействие с министерством туризма Крыма и с различными экскурсионными бюро, чтобы часть экскурсий по Симферополю проходили по вокзалу и нашему новому музею, чтобы туристы и пассажиры знали историю нашей железной дороги", - говорит Михаил Гончаров.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крым, симферополь, крымская железная дорога (кжд), история, музеи крыма, общество, культура, железные дороги крыма, новости крыма, видео, фото
Новый музей Крымской железной дороги открыли в Симферополе

Новый музей в Симферополе покажет уникальные рельсы и билеты на поезд столетней давности

16:54 01.04.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале в Симферополе открылся музей истории Крымской железной дороги. В небольшом зале удалось собрать историю длинной в более чем 170 лет. Экспонаты рассказывают и о временах, когда первые рельсы в Крымскую войну протянули под Балаклавой, и о строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, то есть к Крымскому мосту.
Первую экскурсию по залам для гостей, среди которых студенты железнодорожного колледжа и первые лица министерств, провел главный инженер Крымской железной дороги Роман Оборнев. Музей – это его детище.
Как рассказал РИА Новости Крым генеральный директор КЖД Михаил Гончаров, музей на вокзале Симферополя - не первый железнодорожный музей в Крыму.
"У нас есть в Керчи маленький музей, он закрытый, туда могут попасть работники железной дороги, там в основе то, что связано со связью на железной дороге. В Феодосии тоже есть музей полузакрытого типа, он рассказывает о конкретной станции "Феодосия". В Симферополе есть музей, где небольшая экспозиция. А для того, чтобы создать полную картинку, мы попытались сделать центральный музей здесь", - рассказал Гончаров.
Музей, говорит он, получился поистине народным. Над его созданием в свободное время, по вечерам и в выходные трудились железнодорожники-энтузиасты: красили стены, корпели над освещением, чтобы не бликовали витрины, собирали коллекцию уникальных и очень специфических предметов.
"Считаю самым интересным экспонатом здесь дрезину, которую воссоздали железнодорожники-умельцы. Она технологична, детям будет очень интересно. Такой точно нигде в Крыму больше нет", - выразил свое мнение корреспонденту РИА Новости Крым директор Крымского этнографического музея Юрий Лаптев.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие музея истории Крымской железной дороги
Открытие музея истории Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Открытие музея истории Крымской железной дороги
Из интересного для визитеров тут еще автомат для размена монет, который до сих пор находится в рабочем состоянии, какие в советское время стояли на вокзалах; рельс 1879 года, который только недавно заменили; форма железнодорожников и большая коллекция специальных сигнальных фонарей.
Помогли собрать все это и многое другое коллекционеры, а также различные уже давно действующие в Крыму музеи – музей истории Симферополя, музей Тавриды, этнографический музей и Восточно-Крымский заповедник.
"Коллекцию будем расширять, будем экспонаты добавлять. Пока это первая проба показать историю железной дороги Крыма. Мы хотим наладить взаимодействие с министерством туризма Крыма и с различными экскурсионными бюро, чтобы часть экскурсий по Симферополю проходили по вокзалу и нашему новому музею, чтобы туристы и пассажиры знали историю нашей железной дороги", - говорит Михаил Гончаров.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие музея истории Крымской железной дороги
Открытие музея истории Крымской железной дороги
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Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие музея истории Крымской железной дороги
Открытие музея истории Крымской железной дороги
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Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие музея истории Крымской железной дороги
Открытие музея истории Крымской железной дороги
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Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие музея истории Крымской железной дороги
Открытие музея истории Крымской железной дороги
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Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие музея истории Крымской железной дороги
Открытие музея истории Крымской железной дороги
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Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие музея истории Крымской железной дороги
Открытие музея истории Крымской железной дороги
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Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие музея истории Крымской железной дороги
Открытие музея истории Крымской железной дороги
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Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие музея истории Крымской железной дороги
Открытие музея истории Крымской железной дороги
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Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие музея истории Крымской железной дороги
Открытие музея истории Крымской железной дороги
9 из 9
Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 9
Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 9
Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 9
Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 9
Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 9
Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 9
Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 9
Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 9
Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 9
Открытие музея истории Крымской железной дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
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