https://crimea.ria.ru/20240518/glavnoe-za-den-18-maya-1137383264.html

Главное за день: 18 мая

Главное за день: 18 мая - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Главное за день: 18 мая

Армия РФ освободила очередной населенный пункт на Харьковщине. На Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Боевики ВСУ обстреляли Скадовск... РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T21:59

2024-05-18T21:59

2024-05-18T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Армия РФ освободила очередной населенный пункт на Харьковщине. На Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Боевики ВСУ обстреляли Скадовск снарядами HIMARS. В Новороссийске восстановили электроснабжение после пожара на подстанции. Зеленский упрекнул Запад в нежелании победить Россию. В Германии закрыли дело о перехвате разговора военных об ударах по Крымскому мосту.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Село Старица на Харьковщине – под контролем РоссииПодразделения российской группировки войск "Север" освободили село Старица в Волчанском районе Харьковской области и продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, сообщил Минобороны РФ.Это уже 13-й по счету населенный пункт, освобожденный российскими войсками в Харьковской области с 10 мая, когда ВС РФ приступили к активным наступательным действиям на этом направлении.В целом за прошедшие сутки потери украинских войск на всех направлениях превысили 1700 военнослужащих. Также уничтожены почти 70 единиц техники, в том числе четыре танка и немецкая БМП Marder.Закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации на Украине. Одно из ключевых нововведений – снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, в течение 60 дней все военнообязанные, состоящие на военном учете на Украине, а также находящиеся за границей, обязаны уточнить в военкоматах свои учетные данные. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". За неявку по повестке грозит штраф, за неявку непосредственно на службу – до пяти лет лишения свободы.Из первой редакции законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после трех лет службы. Также согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.Консульские услуги для украинских мужчин за границей в возрасте от 18 до 60 лет не предоставляются без военно-учетных документов. Кроме того, работодатели теперь обязаны доставлять своих сотрудников военкомам. Вместе с тем категория "ограничено годен" более не существует, есть лишь "годен" и "не годен".ВСУ обстреляли Скадовск из HIMARSУкраинские боевики обстреляли город Скадовск Херсонской области из РСЗО HIMARS. В результате разрушен дом. Губернатор региона Владимир Сальдо изначально сообщил о трех пострадавших. Затем число раненых, по данным минздрава региона, увеличилось до 11. Многих пострадавших посекло осколками.В итоге пострадали 15 человек. Одному из них оказали помощь оказана на месте, 14 пострадавших доставлены в Скадовскую больницу, из которых 10 пациентам оказывается медицинская помощь амбулаторно. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.В Новороссийске восстановили электроснабжение после пожараВ субботу энергетики восстановили электроснабжение 26 тысяч жителей Новороссийска, которые остались без света из-за пожара на подстанции "Кирилловская".Возгорание отдельно стоящей масляной трансформаторной подстанции произошло на площади 25 квадратных метров. В муниципальном центре управления Новороссийска добавили, что причиной возгорания на подстанции стали внутренние неполадки, отметив, что "внешнее воздействие полностью исключено".Зеленский: Запад не хочет поражения РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству AFP заявил, что Киев и его западные союзники зачастую имеют "разные взгляды" на то, как может выглядеть завершение конфликта.По словам украинского лидера, Киев хочет, чтобы конфликт закончился "справедливым миром" для него, тогда как Запад хочет, чтобы конфликт завершился "как можно скорее, и для них это будет справедливый мир".Он также заявил, что Запад с одной стороны опасается поражения России, а с другой "не хочет, чтобы проиграла Украина". Зеленский назвал эту ситуацию "абсурдной".Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что слова Зеленского объясняются тем, что Запад склоняет его к переговорам с Москвой и отказу от части территорий, которые Киев считает своими.Если украинский президент на это пойдет, радикалы могут его просто физически устранить, поэтому Зеленский "пытается скандалить и апеллировать к западному общественному мнению", считает эксперт.В ФРГ закрыли дело о перехвате разговора военных об ударах по Крымскому мостуПрокуратура Берлина закрыла расследование в отношении инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, проводимое в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это обстоятельство "еще одним проявлением лицемерия Запада.По словам Захаровой, завершение расследования в отношении Герхартца означает стремление германских правящих кругов поскорее "замять" неудобную для себя тему. Военные бундесвера не только проговорились о планах усилить вовлеченность ФРГ в украинский конфликт, но и "сдали" своих британских союзников, подтвердив их ключевую роль в планировании и реализации террористических атак на Россию, пояснила официальный представитель МИД.

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