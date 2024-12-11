https://crimea.ria.ru/20241211/putin-i-orban-obsudili-situatsiyu-na-ukraine-1142549541.html

Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине

Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном по инициативе венгерской стороны. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T13:25

2024-12-11T13:25

2024-12-11T13:25

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном по инициативе венгерской стороны. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе диалога речь в частности шла об украинском вопросе.В свою очередь Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров.Также российский лидер и венгерский премьер затронули вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Венгрии, в том числе в сфере энергетики, и обсудили напряженную обстановку в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп и Орбан обсудили кризис на УкраинеНовый имиджмейкер Запада – эксперт пояснил скрытую миссию ОрбанаМиссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине

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венгрия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, виктор орбан, венгрия, политика, украина, в мире, новости