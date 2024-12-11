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Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине
Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном по инициативе венгерской стороны. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T13:25
2024-12-11T13:25
владимир путин (политик)
россия
виктор орбан
венгрия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном по инициативе венгерской стороны. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе диалога речь в частности шла об украинском вопросе.В свою очередь Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров.Также российский лидер и венгерский премьер затронули вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Венгрии, в том числе в сфере энергетики, и обсудили напряженную обстановку в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп и Орбан обсудили кризис на УкраинеНовый имиджмейкер Запада – эксперт пояснил скрытую миссию ОрбанаМиссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине
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владимир путин (политик), россия, виктор орбан, венгрия, политика, украина, в мире, новости
Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине

Путин провел телефонный разговор с Орбаном – Кремль

13:25 11.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном по инициативе венгерской стороны. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе диалога речь в частности шла об украинском вопросе.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике… Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта", - сказано в сообщении.
В свою очередь Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров.
Также российский лидер и венгерский премьер затронули вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Венгрии, в том числе в сфере энергетики, и обсудили напряженную обстановку в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии.
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Владимир Путин (политик)РоссияВиктор ОрбанВенгрияПолитикаУкраинаВ миреНовости
 
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