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Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов
Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов
За последние сутки со дна Черного моря в Гильзовой бухте у берегов Севастополя извлечено более тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, с начала... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T12:04
2023-10-14T12:04
мчс крыма
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
севастополь
черное море
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. За последние сутки со дна Черного моря в Гильзовой бухте у берегов Севастополя извлечено более тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, с начала года – более пяти тысяч, сообщает пресс-служба МЧС России.Сообщается, что только за сутки извлечено 1050 артснарядов, минометных мин, ручных гранат. Все боеприпасы вывезены на полигон, где уничтожены.МЧС России проводит работы по разминированию бухты Гильзовая – места ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны – с 2021 года. За все время работ обезврежено почти 10 000 взрывоопасных предметов. В июле сообщалось, что со дна здесь подняли и уничтожили 700 боеприпасов. В августе из бухты подняли и утилизировали свыше 800 снарядов, в сентябре – 1200. Работы продолжатся до конца октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаКак с немецкими бомбами на Крым обрушилась война
https://crimea.ria.ru/20231014/ucheniya-s-primeneniem-reaktivnykh-bombometov-chto-proiskhodit-v-sevastopole-1132085162.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мчс крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, севастополь, черное море, великая отечественная война
Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов

МЧС: за последние сутки со дна Черного моря извлечено 1050 боеприпасов

12:04 14.10.2023
 
© МЧС РоссииМЧС России проводит работы по разминированию
МЧС России проводит работы по разминированию
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. За последние сутки со дна Черного моря в Гильзовой бухте у берегов Севастополя извлечено более тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, с начала года – более пяти тысяч, сообщает пресс-служба МЧС России.

"С мая по октябрь специалисты обследовали более 3 гектаров морского дна, совершили 541 погружение, провели под водой 820 часов", – сообщили в ведомстве.

Сообщается, что только за сутки извлечено 1050 артснарядов, минометных мин, ручных гранат. Все боеприпасы вывезены на полигон, где уничтожены.
МЧС России проводит работы по разминированию бухты Гильзовая – места ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны – с 2021 года. За все время работ обезврежено почти 10 000 взрывоопасных предметов. В июле сообщалось, что со дна здесь подняли и уничтожили 700 боеприпасов. В августе из бухты подняли и утилизировали свыше 800 снарядов, в сентябре – 1200. Работы продолжатся до конца октября.
© МЧС РоссииВодолазы МЧС России продолжают обезвреживание бухты Гильзовая у берегов Севастополя
Водолазы МЧС России продолжают обезвреживание бухты Гильзовая у берегов Севастополя
1 из 3
Водолазы МЧС России продолжают обезвреживание бухты Гильзовая у берегов Севастополя
© МЧС России
© МЧС РоссииТысячи боеприпасов времен ВОВ подняты со дна моря
Тысячи боеприпасов времен ВОВ подняты со дна моря
2 из 3
Тысячи боеприпасов времен ВОВ подняты со дна моря
© МЧС России
© МЧС РоссииБоеприпасы уничтожены с соблюдением всех мер безопасности
Боеприпасы уничтожены с соблюдением всех мер безопасности
3 из 3
Боеприпасы уничтожены с соблюдением всех мер безопасности
© МЧС России
1 из 3
Водолазы МЧС России продолжают обезвреживание бухты Гильзовая у берегов Севастополя
© МЧС России
2 из 3
Тысячи боеприпасов времен ВОВ подняты со дна моря
© МЧС России
3 из 3
Боеприпасы уничтожены с соблюдением всех мер безопасности
© МЧС России
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