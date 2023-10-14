Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов
МЧС: за последние сутки со дна Черного моря извлечено 1050 боеприпасов
© МЧС РоссииМЧС России проводит работы по разминированию
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. За последние сутки со дна Черного моря в Гильзовой бухте у берегов Севастополя извлечено более тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, с начала года – более пяти тысяч, сообщает пресс-служба МЧС России.
"С мая по октябрь специалисты обследовали более 3 гектаров морского дна, совершили 541 погружение, провели под водой 820 часов", – сообщили в ведомстве.
Сообщается, что только за сутки извлечено 1050 артснарядов, минометных мин, ручных гранат. Все боеприпасы вывезены на полигон, где уничтожены.
МЧС России проводит работы по разминированию бухты Гильзовая – места ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны – с 2021 года. За все время работ обезврежено почти 10 000 взрывоопасных предметов. В июле сообщалось, что со дна здесь подняли и уничтожили 700 боеприпасов. В августе из бухты подняли и утилизировали свыше 800 снарядов, в сентябре – 1200. Работы продолжатся до конца октября.
© МЧС РоссииВодолазы МЧС России продолжают обезвреживание бухты Гильзовая у берегов Севастополя
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Водолазы МЧС России продолжают обезвреживание бухты Гильзовая у берегов Севастополя
© МЧС России
© МЧС РоссииТысячи боеприпасов времен ВОВ подняты со дна моря
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Тысячи боеприпасов времен ВОВ подняты со дна моря
© МЧС России
© МЧС РоссииБоеприпасы уничтожены с соблюдением всех мер безопасности
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Боеприпасы уничтожены с соблюдением всех мер безопасности
© МЧС России
1 из 3
Водолазы МЧС России продолжают обезвреживание бухты Гильзовая у берегов Севастополя
© МЧС России
2 из 3
Тысячи боеприпасов времен ВОВ подняты со дна моря
© МЧС России
3 из 3
Боеприпасы уничтожены с соблюдением всех мер безопасности
© МЧС России
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