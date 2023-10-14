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Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов

Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов

За последние сутки со дна Черного моря в Гильзовой бухте у берегов Севастополя извлечено более тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, с начала... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T12:04

2023-10-14T12:04

2023-10-14T12:04

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. За последние сутки со дна Черного моря в Гильзовой бухте у берегов Севастополя извлечено более тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, с начала года – более пяти тысяч, сообщает пресс-служба МЧС России.Сообщается, что только за сутки извлечено 1050 артснарядов, минометных мин, ручных гранат. Все боеприпасы вывезены на полигон, где уничтожены.МЧС России проводит работы по разминированию бухты Гильзовая – места ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны – с 2021 года. За все время работ обезврежено почти 10 000 взрывоопасных предметов. В июле сообщалось, что со дна здесь подняли и уничтожили 700 боеприпасов. В августе из бухты подняли и утилизировали свыше 800 снарядов, в сентябре – 1200. Работы продолжатся до конца октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаКак с немецкими бомбами на Крым обрушилась война

https://crimea.ria.ru/20231014/ucheniya-s-primeneniem-reaktivnykh-bombometov-chto-proiskhodit-v-sevastopole-1132085162.html

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мчс крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, севастополь, черное море, великая отечественная война